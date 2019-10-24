Son dakika: MSB'den önemli açıklama
MSB, "Soçi mutabakatının hayata geçirilmesi ve kontrolü için oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar Rus muhataplarımızla devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar 40 mayın ve 227 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den gelen açıklamada ayrıca, "Özellikle meskun mahallerde terör örgütü tarafından şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makinalarıyla kullanılmaz hale getirilmektedir." ifadelerinde bulunuldu.
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