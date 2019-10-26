Son dakika! MSB duyurdu:Teröristlere gerekli karşılık verildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.
MSB tarafından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerce, keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir."
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi.https://t.co/eljO8VPoXZ pic.twitter.com/0S5uuApkP1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Ekim 2019
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