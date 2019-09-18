Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi
MSB, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği, yeni komando birliklerimiz sahaya indirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "Son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi
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