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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.06.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Son dakika! MSB duyurdu... Hepsi imha edildi

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Son dakika! MSB duyurdu... Hepsi imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekatı’nda, şu ana kadar teröristlerin kullandığı toplam 100 mağara ve sığınağın imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonun kararlı şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada; komandoların zorlu arazi şartlarına rağmen PKK’lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ettiği, tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirmeye devam ettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre; toplam 43 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın 15’inci gününde 24 mayın-el yapımı patlayıcı daha tespit edilerek, imha edilen toplam mayın- el yapımı patlayıcı sayısı 77 oldu. Ayrıca 26 mağara ve sığınak daha kullanılamaz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana teröristlerin kullandığı toplam 100 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş oldu.

Ayrıca, PKKlı teröristlere ait sığınaklarda; 10 adet AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, 2 doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3 bin 200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son dakika MSB duyurdu... Hepsi imha edildi



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