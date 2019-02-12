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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray Görgülü
12.02.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Son dakika! Helikopter kazasının ardından flaş karar!

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Son dakika! Helikopter kazasının ardından flaş karar!

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Dördüncü Kara Havacılık Alayı'nın Trakya bölgesine taşınacağını duyurdu. Askeri kaynaklar ayrıca düşen helikopterin motor testi sırasında kaza kırıma uğradığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi, Fırat'ın Doğusuna operasyon, FETÖ ve PKK ile mücadele ile ilgili şu açıklama yapıldı: 

* Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır.

* Fırat'ın Doğusuna harekat planı TSK tarafından tamamlandı.

*Tel Rıfat bölgesinden saldırılara unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye devam edilecektir."

* Son 3 haftada yapılan operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

* FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Son 7 ay içinde 1076 personel açığa alınmıştır.

Çekmeköy’de düşen helikopterin enkazı kaldırıldıÇEKMEKÖY'DE bir sitenin parkına düşen helikopterin enkazı kaldırıldı. Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'nin oyun parkına düşen helikopterde Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi çalışmalarını tamamlandı. Helikopter enkazı saat 15.00 sıralarında kaldırılmaya başlandı. Vinç ile kaldırılan helikopter parçaları kamyona yüklendi.
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