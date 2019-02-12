Son dakika! Helikopter kazasının ardından flaş karar!
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Dördüncü Kara Havacılık Alayı'nın Trakya bölgesine taşınacağını duyurdu. Askeri kaynaklar ayrıca düşen helikopterin motor testi sırasında kaza kırıma uğradığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi, Fırat'ın Doğusuna operasyon, FETÖ ve PKK ile mücadele ile ilgili şu açıklama yapıldı:
* Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır.
* Fırat'ın Doğusuna harekat planı TSK tarafından tamamlandı.
*Tel Rıfat bölgesinden saldırılara unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye devam edilecektir."
* Son 3 haftada yapılan operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.
* FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Son 7 ay içinde 1076 personel açığa alınmıştır.
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