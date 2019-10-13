Son dakika.. MSB duyurdu: 480 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika "Barış Pınarı" açıklaması...
MSB'den yapılan açıklamada; "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." ifadeleri kullanıldı
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Ekim 2019
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