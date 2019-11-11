Son dakika! MSB açıkladı: Teröristler 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi
MSB'den gelen açıklamada, ''TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi.'' denildi.
TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 Kasım 2019
Detaylar geliyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle