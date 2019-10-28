Son dakika... MSB açıkladı: Komandolar yeni bir terör tüneli buldu
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden komandoların terör örgütüne ait yeni bir tünel bulduklarını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti'' ifadelerine yer verildi.
Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/Uplda4RI7m— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2019
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