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DHA
21.12.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu

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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün Hakkari Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Başika Üs bölgesinde nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu ile rahatsızlanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar şöyle;

"19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur."

"Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırması yüzünden batı nil virüsü enfeksiyonu olan kahraman bir asker arkadaşımız şehit olmuştur."

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