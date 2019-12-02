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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.12.2019 - 23:17, Son Güncelleme:

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 1 asker yaralı

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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 1 asker yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile Pençe-3 harekatı bölgesinde toplam 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde bir şehit, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında ise 1 şehit, 1 yaralı olmak üzere toplam 2 askerin şehit olduğu bir askerin ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesine ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 02 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

’1 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI’

Öte yandan, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harek?tında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 1 asker yaralı

HATAY’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE’nin Tel Abyad kentinde PYD’li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar’ın (22) Hatay’daki baba evine acı haber ulaştı.

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Tel Abyad kentinde PYD’li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar’ın Antakya ilçesi Açık Dere Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber askeri heyet tarafından ulaştırıldı. Hikmet ve anne Emine Çınar çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Çınar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Çınar’ın, baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları da Çınar ailesine taziyeye geldi. Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar’ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 1 asker yaralı

 

BİTLİS’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

 

ŞIRNAKta görev yaparken, Kuzey Irakta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen ’Pençe-3’ operasyonu sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Uzman Er Alparslan Kurtun (23) acı haberi Bitlis’teki ailesine verildi.

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit, 1 asker yaralı

Bitlis merkez 8 Ağustos Mahallesinde oturan Feyyaz ve Sevim Kurt çiftine, Piyade Sözleşmeli Uzman Er Alparslan Kurtun şehadet haberini Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdür Yaman Ağırlar ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ile birlikte verdi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan Kurt Ailesinin evine Türk Bayrağı asıldı. Yakınları şehit evine taziyeye geldi.

Şehit Alparslan Kurt’un yarın Şırnakta düzenlenecek olan askeri törenin ardından Bitlise getirilerek Mutki ilçesine bağlı Dereyolu Köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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