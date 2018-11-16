Son dakika... MOBESE'nin 'B'si için flaş karar
Geçen hafta tahliye edilen MOBESE'nin 'B' si olarak bilenen Basri Aktepe'nin tahliye kararı itiraz üzerine kaldırıldı. Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
MİT'e bağlı Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı'nın eski başkanı Basri Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
MOBESE'nin 'B'sinin Basri Aktepe'den geldiği biliniyor. Aktepe, 7 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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