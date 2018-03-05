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    Haberler >Gündem>Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! ABD Büyükelçiliği'ne saldıracaklardı

    Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! ABD Büyükelçiliği'ne saldıracaklardı

    AA
    05.03.2018 - 15:44 | Son Güncelleme:

    Samsun’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

    TERÖR örgütü DEAŞ'a yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT'in birlikte yürüttüğü çalışma sonucu Samsun-Ankara karayolunda uygulama noktasında durdurulan bir otobüste Irak uyruklu Süayip Kusay Taha el D. ile Fernas Hüseyin A. gözaltına alındı.

    Soruşturmayı genişleten ekipler şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Iraklı Ömer Şibab Ahmed el D. ve Azhar Abdülkerim Salman el B.'yi de merkez İlkadım ilçesindeki kaldıkları yerde gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli dijital verilere de el konuldu.

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığına ilişkin çalışmalar üzerine yürütüldüğü belirtilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

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    Etiketler: abd büyük elçiliği , operasyon , deaş operasyonu , son dakika
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