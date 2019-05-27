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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Barbaros KUL/ERCİŞ (Van) (DHA)
27.05.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Minik Evin'den kahreden haber

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Van’ın Erciş ilçesi’ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek’ in cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Evin’ in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.

 Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında cumartesi günü koyun otlatan çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumartesi günü ve dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Jandarma su altı timi, bugünkü çalışmalar sırasında düştüğü yere 100 metre uzaklıkta Evin'in cesedini buldu. Evin Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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