Son dakika... Minik Evin'den kahreden haber
Van’ın Erciş ilçesi’ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek’ in cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Evin’ in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.
Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında cumartesi günü koyun otlatan çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cumartesi günü ve dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Jandarma su altı timi, bugünkü çalışmalar sırasında düştüğü yere 100 metre uzaklıkta Evin'in cesedini buldu. Evin Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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