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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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27.12.2018 - 01:37, Son GÃ¼ncelleme:

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MilyonlarÄ± ilgilendiriyor: Ve kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, KarayollarÄ± Trafik Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanunla, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ mensuplarÄ±na sosyal ve ekonomik yardÄ±mlar saÄŸlamak iÃ§in kurulan POLSAN'Ä±n daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mali yapÄ±ya kavuÅŸturulmasÄ±, ortaklarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kadrolarÄ±nda gÃ¶revli tÃ¼m memurlarÄ±n sandÄ±ÄŸa daimi ortak olmalarÄ± ÅŸartÄ± getiriliyor.Â 

Arazi varlÄ±ÄŸÄ± az olan kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§iftÃ§ilerin desteklenmesi amacÄ±yla Ziraat OdasÄ± Ã¼yelik aidatÄ±nÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ± asgari Ã¼cretin yÃ¼zde 2'sinden yÃ¼zde 1'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â 
Kanuna gÃ¶re, KarayollarÄ± Trafik Kanununda yer alan cezalar 2019'da artÄ±rÄ±lmayacak, cezalara yeniden deÄŸerleme oranÄ± uygulanmayacak.Â 
BoÄŸaziÃ§i Kanunu'nda tanÄ±mlanan BoÄŸaziÃ§i sahil ÅŸeridi ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼nÃ¼m bÃ¶lgesi iÃ§erisinde belirlenen alanlarda yer alan taÅŸÄ±nmaz malikleri de yapÄ± kayÄ±t belgesinden yararlanacak. Teklif, BoÄŸaziÃ§i sahil ÅŸeridi ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼nÃ¼m bÃ¶lgesine ait kroki ile sÄ±nÄ±r ve koordinat listesinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±yor. SarÄ±yer, Beykoz ve ÃœskÃ¼dar'daki bazÄ± bÃ¶lgeler bu kapsama dahil ediliyor.Â 

AraÃ§ sÄ±nÄ±flarÄ± itibarÄ±yla geÃ§mesi yasak olmasÄ±na raÄŸmen 2 KasÄ±m 2016'dan bu maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihe kadar 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ile Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nden geÃ§enlere idari para cezasÄ± uygulanmayacak. VerilmiÅŸ cezalar tebliÄŸ edilmeyecek, tebliÄŸ edilenlerin tahsilatÄ±ndan vazgeÃ§ilecek. Varsa yapÄ±lmÄ±ÅŸ itirazlar veya aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ davalar hakkÄ±nda resen karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lacak. YargÄ±lama ve takip gideri, taraflar
Ã¼zerinde bÄ±rakÄ±lacak ve vekalet Ã¼cretine hÃ¼kmedilmeyecek.Â 

Maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce yapÄ±lan tahsilatlar, 28 Åžubat 2019'a kadar baÅŸvurulmasÄ± halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.Â 

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SÃœRE UZATIMIÂ

14 ilde bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi ve 27 ilÃ§e kurulmasÄ±na dair kanun kapsamÄ±nda, tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi kaldÄ±rÄ±lan kÃ¶ylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarÄ±nca alÄ±nmasÄ± gereken vergi, harÃ§ ve katÄ±lÄ±m paylarÄ±na iliÅŸkin istisna sÃ¼resi ile bu yerlerde iÃ§me ve kullanma sularÄ± iÃ§in Ã¼cretin en dÃ¼ÅŸÃ¼k tarifenin yÃ¼zde 25â€™ini geÃ§meyecek ÅŸekilde belirlenmesine iliÅŸkin uygulama sÃ¼resi 31 AralÄ±k 2022'ye kadar devam edecek.Â 

Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazÄ± istisna hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulama sÃ¼resi ile tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi kaldÄ±rÄ±larak tek mahalleye dÃ¶nÃ¼ÅŸen beldelerde iÃ§me ve kullanma sularÄ±ndan alÄ±nacak Ã¼cretin, en dÃ¼ÅŸÃ¼k tarifenin yÃ¼zde 50â€™sini geÃ§meyeceÄŸine iliÅŸkin hÃ¼kmÃ¼n sÃ¼releri 31 AralÄ±k 2022'ye kadar uzatÄ±lacak.Â 
Sermaye PiyasasÄ± Kanunu'nda da deÄŸiÅŸiklik yapan teklif, kooperatif merkez birliklerine de yer veriyor, kooperatif birliklerini daha kapsamlÄ± ÅŸekilde tanÄ±mlÄ±yor. Pay sahibi sayÄ±sÄ± en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayÄ±sÄ± tek baÅŸÄ±na ya da toplam olarak en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yÃ¶netim kontrolÃ¼ne sahip olduÄŸu ve yÄ±llÄ±k en az 50 milyon lirasÄ± satÄ±ÅŸ hasÄ±latÄ± yapmÄ±ÅŸ olan anonim ortaklÄ±klarÄ±n paylarÄ± halka arz olunmuÅŸ sayÄ±lacak.Â 

BankacÄ±lÄ±k Kanunu tarafÄ±ndan katÄ±lÄ±m bankalarÄ±nÄ±n ilave ana sermaye ve katkÄ± sermaye niteliÄŸindeki kira sertifikasÄ± ihracÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesi fiilen olanaksÄ±zken, teklif katÄ±lÄ±m bankalarÄ±nÄ±n bu kapsamda ihraÃ§ yapmasÄ±na imkan tanÄ±yor. Teklifle kira sertifikalarÄ± uygulamasÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi amaÃ§lanÄ±yor.Â 

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BORÃ‡LARINI Ã–DEMEYENE YENÄ°DEN Ä°MKAN TANINIYORÂ

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) Ã¼yelerinden 2019 yÄ±lÄ±nda gÃ¶revi sona ereceklerin yerine Ocak 2020'de, 2022'de gÃ¶revi sona ereceklerin yerine ise Ocak 2023'te yenileme seÃ§imi yapÄ±lacak.Â 

Vergi ve DiÄŸer BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Kanun kapsamÄ±nda borÃ§larÄ±nÄ± yapÄ±landÄ±ran ancak Ã¶deme yapmayarak hakkÄ±nÄ± kaybeden borÃ§lulara yeniden imkan tanÄ±nÄ±yor. Bu kiÅŸiler Ã¶demeleri gereken tutarlarÄ±, geÃ§ Ã¶deme zammÄ± ile Åžubat 2019'a kadar Ã¶demeleri ÅŸartÄ±yla yapÄ±landÄ±rmadan yararlanmaya devam edebilecekler.Â 

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KAVASLARA KADROÂ

Ã–te yandan teklife, 5 siyasi partinin ortak Ã¶nergesiyle madde ihdas edildi.Â 

Buna gÃ¶re, Meclis idari teÅŸkilatÄ±nda hangi statÃ¼de olursa olsun Destek Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan fiilen en az 5 yÄ±ldÄ±r kavas gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilenler, hiÃ§bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n halen bulunduklarÄ± kadro derecelerine uygun kavas unvanlÄ± kadrolara atanmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak. Kavas kadrosuna atananlara, mÃ¼kteseplerine uygun kavas kadrolarÄ±na uygulanmakta olan her tÃ¼rlÃ¼ mali ve Ã¶zlÃ¼k haklar uygulanacak.Â 

Teklifin kabul edilmesinin ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanvekili Mustafa Åžentop, alÄ±nan karar gereÄŸince 8 Ocak 2019 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'te toplanmak Ã¼zere birleÅŸimi kapattÄ±.Â 

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