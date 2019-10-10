Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG'li teröristlerce düzenlenen havan ve roketli saldırıda masum sivillerin yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe yapılan açıklamada ''Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı'' ifadelerine yer verildi.
Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/XplphiSfBW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019
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