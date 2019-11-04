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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.11.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı iddialara bu fotoğraflarla cevap verdi

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı iddialara bu fotoğraflarla cevap verdi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi, dini yapılara, çevreye zarar verilmediği, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliselerin harekattan etkilenmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat başlamadan önce "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sivilleri, tarihi, kültüre ve dini yapıları hedef almayacağı ve çevreye zarar vermeyeceğinin belirtildiği" hatırlatıld

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nın icrasında da operasyonların gecikmesi pahasına bu prensiplerden asla taviz verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG ve destekçileri daha harekat başlamadan 'Kürt kardeşlerimizi yok edeceğimizi, Hristiyanlar başta olmak üzere diğer etnik ve dini grupların hedef alınacağı' yalanını ortaya atmış, kendi işledikleri insanlık suçlarını ise tüm dünyadan gizlemeye gayretine girmişlerdir. Ancak Barış Pınarı Harekatında TSK tarafından terör örgütü PKK/YPG ve destekçilerinin maskesi bir kez daha düşürülmüş, terör örgütünün Tel Abyad'da bir kiliseyi havan mevzisi yaptığı, bazı kiliselere terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astığı ortaya çıkarılmıştı. Bugün ise Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan Kiliseler'in fotoğraflarına bakıldığında Barış Pınarı Harekatı'nda hiçbir şekilde zarar görmedikleri apaçık görülmektedir. Bölgede bulunan askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, harekat öncesinden beri hasıl olan ihtiyaçları da dahil olmak üzere tamamının giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir."




Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı iddialara bu fotoğraflarla cevap verdi


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