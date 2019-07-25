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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: S-400 birinci sevkiyatı bugün tamamlandı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: S-400 birinci sevkiyatı bugün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada S-400 birinci sevkiyatının bugün tamamlandığı ve Rusya'dan 30 uçak geldiğini belirtildi. Ayrıca ikinci S-400 bataryasının da Ankara'ya getirileceği vurgulandı.

S-400 birinci grup malzemelerinin sevkiyatının 30 sorti ile dün itibariyle tamamlandığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, ikinci grup sevkiyatın da Ankara’ya yapılacağını söyledi. ABD’nin F-35 kararıyla ilgili, “NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücü olumsuz etkilenir” diyen yetkililer, ABD’deki 40 personelin de dönüş için hazırlık içinde olduğunu ifade etti.

Patriot temini ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten yetkililer, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon ve doğalgaz arama faaliyetleri ile ilgili de araştırma gemilerine yakın güvenlik desteği sağlandığını ifade ederek, “Oldubittiye izin verilmeyecek” dedi.

Yetkililer, Fransa’nın teklif ettiği bir adet SAMP-T bataryasının konuşlanacağı bölge ile ilgili, “Güneydoğu Anadolu bölgesinde keşif çalışmaları sürüyor. Güney sınırımızda olacak” dedi. 

TOPLANTIDAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR...

* Yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24’ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi.

* FETÖ ile mücadelede; 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor.

* Yeni askerlik sisteminin yürürlüğü girmesinden bu yana 6 aylık hizmet süresini tamamlayan 122 bin asker terhis edildi.

* Türk ve ABD heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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