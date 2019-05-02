Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı isimlerini verip duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör listesinde yer alan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
''Siirt/Baykan ve Hatay/Amanoslarda 30 Nisan 2019’da icra edilen ve aralarında turuncu listede yer alan Cemal (K) Mehmet Yaman ile gri listede yer alan Şevger-Tolhildan (K) Ramazan Faik’in de bulunduğu PKK/YPG’li bölücü terörist grupların etkisiz hale getirildiği operasyonlar hava kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatları ile etkin şekilde desteklenmiştir.''
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