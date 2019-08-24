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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.08.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Son dakika! Pençe-3 harekâtı başladı... Uzmanlar yorumladı: Bu bir baskındır...

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Son dakika! Pençe-3 harekâtı başladı... Uzmanlar yorumladı: Bu bir baskındır...

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı. Operasyon, hava kuvvetleri uçakları, SİHA'lar ve fırtına obüsleriyle destekleniyor. Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Abdullah Ağar, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi ve Milliyet Gazetesi Yazarı Nihat Ali Özcan ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan operasyonu yorumladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu'nun dün başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Pençe-3 Operasyonu 23 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır. Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.

Operasyon, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenmektedir. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Son dakika Pençe-3 harekâtı başladı... Uzmanlar yorumladı: Bu bir baskındır...
HAREKÂTI UZMANLAR YORUMLADI

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar:

"Pençe harekatının birinci aşaması dediğimiz bölge; İran, Irak ve Türkiye'nin aşağısında Hakurk'ta yapılmıştı. Türkiye'ye Hakkari'ye geçişlerin ana koridorlarından birisi buydu. Oranın temizlenmesi terör örgütünün Hakkari'ye sızmalarını engelleyecekti. Daha sonra Pençe 2 ile daha derine ve daha İran sınırına yakın bir bölgede temizlik harekatı yapıldı. Yine Pençe harakatına paralel harekatlar da Kuzey Irak'ta yapılmaya devam ediyordu. Dağlıca'nın altında bulunan bölgeden aşağı doğru inilen güzergahtı. Diğer güzergah da Çukurca'dan aşağı gidilen bölgeydi.

Bugün konuştuğumuz konu daha çok Suriye sınırına yakın Şırnak bölgesine geçişlerin olduğu kamplara yapılan bir harekat. Türkiye'deki konulardan birisi Suriye'de güvenli bölge olurken, aslında TSK bazı yerlerde 30 km'yi geçen güvenli bölgeleri Kuzey Irak'ta aslında oluşturdu diyebiliriz.

PKK'nın aslında en fazla girilemez dediği alanlardan birisi Hakurk bölgesiydi. Ana yığınakların yapıldığı yerlerdi. Herekât ilk oradan başladı. Sinat-Haftanin aslında bir alanın ismidir, bir bölgeyi ifade eder. PKK'nın Şırnak tarafına geçişlerinde kullandığı ana güzergahlarından birisidir.

Saha diğer alanlara baktığımızda bugüne kadar canımızı çok yakan eylemlerin planlandığı yer olarak çok önemli bir bölge. Hatırlarsanız bundan birkaç gün önce Şırnak'ta üç şehit vermiştik. İşte bu bölgedeki çıkan çatışmalarda da geçen teröristler muhtemelen bu alanlardan çıkan teröristler.

Daha önce karşıya geçilir daha sonra dönülürdü. Örgüt sonra tekrar kamplara dönerdi. Bugünkü o değil."

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar:

"Şırnak ve Hakkari'yi aşan tüm sınır kamplarında icra edecek. Bu anlamda yakın zamanda kendisini gösteriyordu aslında. Özellikle Pençe-2 ve Pençe-1'in ortaya koyduğu etkilerle birlikte Haftanin çok hareketlenmişti.

Türkiye'nin PKK'ya karşı uygulamaya çalıştığı stratejik anlamda bir kıskaç var. Fırat Kalkanı'nda yapılanları göz önünde bulundurarak bu cümleleri kullanıyorum. Haftanin, Zap ve Hakurk, Zeytin Dalı harekat alanı PKK'nın olduğu bölgeyi çift taraftan kuşatmış oluyor.

Türkiye'nin uygulamış olduğu genel bir yaklaşım var. Gözüken bir şey var. Türkiye temelde şu an 350 km'lik sınırı boyunca, terörün güç ürettiği alanları tamamiyle alan hakimiyeti çerçevesinde kontrol altında bulunduracak gibi gözüküyor. Sinat ve Haftanin en başından beri, PKK'nın kullanmış olduğu en temel alanlardan bir tanesi. Bütün Şırnak'ı göğüsleyen temel kamp alanları, teröristlerin yuvalandığı yüzlerce kamp bölgesiyle birlikte binlerce mağara var.

Ben nihai hedefin Suriye'nin Kuzey doğusundaki, Menbiç'teki PKK'nın konvansiyonel gücünün kırılması olduğunu düşünüyorum."

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi ve Milliyet Gazetesi Yazarı Nihat Ali Özcan:

Kandil ile Türkiye arasında, mesafeyi kat edip oradan Türkiye'ye sızıyordu. Ya Türkiye sınırında bunları bekleyeceksiniz, o zaman sınırdan Kandil'e kadar olan hareketlerini engellemek mümkün olmayabiliyor. Türkiye, Mayıs'tan itibaren Kandil'den Türkiye'ye olan mesafeyi kısaltıp, bunu engelleyecek biçimde bölgeyi kontrol altına almayı hedefliyor. Operasyonu güneye doğru indiriyor.

Şu anda üçüncü aşamaya gelindi. Devam ettiği süreci, kışa girerken anlaşılan o ki bu bölgelerde kalacak. PKK'nın kış ile baharda hem geriye çekilmesini hem de Türkiye'ye gelmesini engellemeye çalışacak. Kışa girmeden önce PKK üzerindeki baskıyı maksimize etme çabasını görüyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan:

"Bu bir baskındır aslında. Baskın; zaman, mekanın anlık değişimleriyle karşı tarafa sürpriz yapacak şekilde gelir. Bu operasyon PKK'nın beklediği bir operasyon değil. Aleni olarak, askeri jargonu kullanırsanız bu bir baskındır.

Şırnak ile Hakkari arasında kalan, çok dağlık bir bölgesinde terör örgütünün son dönemde artırmaya çalıştığı varlığı tamamen engelleyecek bir adım olarak tanımlanabilir. Şırnak'ta şehitlerimiz oldu. Büyük bir ihtimalle saldırıyı düzenleyenler Haftanin'den Türkiye'ye sızanlar. Yapılan operasyon aynı zamanda bir mesajdır terör örgütüne.

Bir diğer husus şudur; Hakkari güneyinde, Derecik doğusunda başlatılan Pençe1 ve Pençe2 operasyonları var. Aynı zamanda Şemdinli'de hava ve kara operasyonları var. Haftanin bölgesi nispeten bu kamplara göre en batı uçta. Dolayısıyla geniş bir coğrafya içerisinde herhangi bir bölgeden istediğim zaman vururum ve insiyatif bende mesajı veriyor. Bu önemli bir mesaj.

Terör örgütüne Irak içerisinde nerede olursa olsun etki altına alınabileceği konusunda net bir mesaj verilmiş durumda. Ağustos'un son günlerindeyiz. Ve bu bölgede mevsimler olarak artık bir dönüm yaşanacak. Silahlı kuvvetlerimizin sonuç alabileceği aylar geliyor. Çünkü yaprakların dökülmeye başladığı andan itibaren, karın yere düştüğü ana kadar geçecek sürede terör örgütünün harekat kabiliyeti silahlı kuvvetlerin gözü altında olacak."

 

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