Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte kontrol sağlanan M-4 karayolu...
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Barış Pınarı Harekatı'nda Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı'' denildi.
Bakanlığın açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüntülere de yer verildi.
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