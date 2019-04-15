Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hedefler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurdu.
Bakalığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi'' ifadelerine yer verildi.
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