Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı... Bedelli askerlikte celp tarihlerinde önemli değişiklik
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, 16. dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihlerinin 3 Nisan, 19. dönem için ise 20 Nisan olan sevk tarihlerinin 22 Nisan olarak güncellendiği bildirildi.
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