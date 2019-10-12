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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınırda... Önemli açıklamalar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır hattı yakınındaki Harekat Merkezine gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu bir kez de sahada inceledi. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar ve Komutanların Harekat Merkezi’ndeki çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Bakan Akar, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor." dedi.

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  • Akar: Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil
  • Akar: Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil
  • Akar: Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil
  • Akar: Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil
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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gece Şanlıurfa’ya geldi.

Şanlıurfa Gap Havalimanı’ndan sınır hattı yakınındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ne geçen Akar ve TSK Komuta Kademesi, harekata katılan birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durumu bir kez de sahada inceleyen Akar ve komutanlar, talimatlar verdi. Akar ve TSK komuta kademesinin Harekat Merkezi’ndeki yoğun mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Akar, “Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız.” dedi.

“ABD’NİN GÖZLEM NOKTASINA İSE HERHANGİ BİR ATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Akar, Harekat Merkezi’nden çıkışında AA muhabirinin "ABD'nin gözlem noktasına atış yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddiaları sorması üzerine şunları kaydetti: 

"ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı.

ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir.

Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır."

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 415 

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinin karadan ve havadan vurulduğu harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 415’e ulaştığını açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde yapılıyor. Önceki harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı da Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı harekatta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Barış Pınarı Harekatı ile sadece sınırların ve milletin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediliyor.

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