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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
05.03.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı'ndan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, okula başlama yaşı ile ilgili olarak ''Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız'' dedi. Selçuk ayrıca hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.

AA Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:

''Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık.

DERSHANELER

Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek.

MERDİVENALTI DERSHANELER

Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak.

VİDEO KÜTÜPHANESİ

Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz. 
Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz.

OKULA BAŞLAMA YAŞI

Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız.

Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor.

OKULLARDA KALİTENİN YÜKSELMESİ

Okul profili adlı çalışma 13 Mart'ta açıklanacak, kamuoyuna tanıtılacak. Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz. Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak.

Temelde kalite dediğimiz şeyde anlaşmamız lazım. Türkiye'de aynı kelime kullanıldığı halde farklı şeyler anlama, farklı kelimelerden aynı şeyi anlamayı görüyoruz.

Kaliteden kastımız; herhangi bir okul müdürü 'ne yaparsam okulum hangi düzeyde iyileşir' bunun elinde bir haritalaması olması lazım. Okul profili bunu getiriyor. İnsan kaynakları, finans açısından vesaire vesaire...

Bütün bu alt bileşenlerde ben senin okulunu mobilde izleyebilirim... "Okulunda ne yaparsa kaliteli okul olur?" ve kendisinden bir yıllık bir hedef çıkartmasını istiyoruz. "Şu parametrelerde şuraya geleceğiz"

Biz buna nasıl destek vereceğiz? Finansal destek vereceğiz. Çalıştığımız konu şu, bütün okulların eşit imkanları olmadığı için her bir okulun bu profildeki başlangıç puanı farklı. Biz bunları finansal olarak adil dengeleyeceğiz. Öğrenci başına daha çok para vereceğiz, diğerinde daha az bütçeleme yaklaşımında olacağız. Bu finansal olarak adalet temelli bakış açımız bu.

Okul yöneticiliği aslında profesyonel bir iş. Bunları bir kaç ay sürecek bir eğitimi olacak. Yüz yüze olacak, uzaktan eğitimli, ara ara tekrar gelecekler ÖSYM'nin yapacağı sınav olacak Nisan'da... İlk defa uluslararası yönetici yetiştirme. Onlara da sorular yayımlıyoruz. Senaryo, yorumlama, akıl yürütme gibi pek çok açıdan. Bu anlamda farklı içerikler var. Buna bağlı olarak da okul yöneticilerimizin neye ihtiyaç duyduğunu belirleyip onun eğitimi için çalışıyoruz.

İllerde merkezler kuruyoruz, bir kaç il kaldı. Bu merkezler vasıtasıyla her okulun ihtiyacı olan gelişme planında, onların akademik olarak uzman desteğiyle dönüştürülmesi konusunda destek veriyoruz.

ÖĞRETMENLERİN AÇIKTA KALMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil.''

 

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