Son dakika! Milas'taki maden göçüğünde acı haberler peş peşe geldi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Milas'taki maden göçüğünde acı haberler peş peşe geldi...
GeriGündem Son dakika! Milas'taki maden göçüğünde acı haberler peş peşe geldi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
19.02.2019 - 05:59, Son Güncelleme:

Son dakika! Milas'taki maden göçüğünde acı haberler peş peşe geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Milas'taki maden göçüğünde acı haberler peş peşe geldi...

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiden de acı haber geldi. 15 saat boyunca bir umut ile bekleyen işçi aileleri ise aldıkları acı haberle yıkıldı. Öğlen saatlerinde bulunan ilk işçinin kimlik tespiti için otopsiye gönderildi. 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşan ekipler işçileri kayaların altından çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milas’ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisinde bulunan taş ocağında sabah saatlerinde meydana gelen göçük altında kalan 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Bir işçi ise göçükten hafif yaralı şekilde kurtuldu.

Sabah saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları gün boyu hız kesmeden devam etti. UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri öğlen saatlerinde bir işçinin cansız bedenini bulmuştu. Güçlükle göçük altından çıkarılan işçinin kimlik tespiti için otopsiye gönderilmişti. Dev kaya parçalarının altında kalan diğer 2 işçiye ulaşmak için ekipler gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Gece olmasına rağmen hız kesmeden devam eden çalışmalar sonucunda akşam saatlerinde bir işçinin daha cesedine ulaşıldı. Kokuya duyarlı arama köpeklerinin de katıldığı kurtarma operasyonun da son işçinin de cesedine 15 saat sonra dev kaya parçasının tam altında olduğu tespit edildi.

Son dakika Milastaki maden göçüğünde acı haberler peş peşe geldi...

UMUTLAR TÜKENDİ 15 SAAT SONRA ACI HABER GELDİ

İki kepçe operatörünün, 1 kamyon şoförünün olduğu öğrenilen Şükrü Otlak, Engin Tutuk Servet Çapacıoğlu’nun yakınları ise bir umutla olay yerinde bekleyişlerini gece saatlerine kadar sürdür. Gözlerini biran olsun kırpmadan taş ocağından gelecek umutlu haberi bekleyen 3 işçinin ailesinde acı haberle yıkıldı. Zaman zaman fenalaşan aileler bölgede bekleyen ambulanslarda sakinleştirilmeye çalışıldı.

Son dakika Milastaki maden göçüğünde acı haberler peş peşe geldi...

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öğlen saatlerinde cansız bedenine ulaşılan ilk işçinin kaya parçalarının altından çıkarılması yaklaşık 2 saat sürmüştü. Diğer iki işçi için arama kurtarma ekipleri seferber olmuştu. Gece saatlerinde ulaşılan 2 işçinin cansız bedenleri ise halen çıkarılamadı. 500 tonluk kaya parçasının altında kalan 2 işçi için UMKE, AFAD ve AKUT ekibini son sürat çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Kızılay ve Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri ise bölgede çadır kurdu.

Son dakika Milastaki maden göçüğünde acı haberler peş peşe geldi...

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milas ilçesi Sarıkaya mevkiinde açık arazide faaliyet gösteren maden sahasında kaya düşmesi sonucunda kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Her iki işçinin de kaya altından çıkarılması için bölgedeki çalışmalar devam etmektedir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte Akıncı Taarruzi İHA! Detayları dikkat çekti

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'un göbeğinde can pazarı

2 aylık bebekten acı haber