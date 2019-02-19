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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Can MERAL- Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), DHA)
19.02.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Son dakika: Milas'taki maden faciasında çalışmalar devam ediyor

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Son dakika: Milas'taki maden faciasında çalışmalar devam ediyor

MUĞLA'nın Milas ilçesinde dün, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği faciada yaşamını yitiren Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nun cesetlerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Dün Şükrü Otlak'ın cesedi çıkarılırken, Tayfun Akıncı ise yaralı kurtarılmıştı.

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  • Milastaki maden faciasında çalışmalar devam ediyor
  • Milastaki maden faciasında çalışmalar devam ediyor
  • Milastaki maden faciasında çalışmalar devam ediyor
  • Milastaki maden faciasında çalışmalar devam ediyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Açık arazide faaliyet gösteren feldspat maden sahasında, kaya bloklar kaldırılmaya başlandı. Bu sırada dev bir kaya, iş makinelerinin üzerine düştü. Bu sırada aynı iş makinesinin içerisinde bulunan ekskavatör operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu ile kamyon şoförleri Şükrü Otlak ve Tayfun Akıncı, 500 tonu aşkın ağırlıktaki dev kayanın altında kaldı. Şirket çalışanları tarafından yaralı olarak kurtarılan Tayfun Akıncı, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ocak çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis ekipleri sevk edildi. UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri de olay yerine geldi. Kaya altındaki işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Gece de devam eden çalışmalar sırasında ilk olarak Şükrü Otlak'ın cesedine ulaşıldı. Otlak'ın cesedi, çıkarılıp morga kaldırıldı. Ardından da sırasıyla Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı. İki işçinin cenazelerinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Madencilerin sağ çıkarılmasını umutla beklerken peş peşe gelen ölüm haberleriyle yıkılan acılı ailelere zaman zaman sağlık ekipleri müdahale etti. Kızılay ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede çadır kurdu.

İŞLMETMENİN RUHSATSIZ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Maden sahasında 3 işçinin ölümüyle ilgili Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken ölenlerden Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, her detay ve iddianın araştırıldığını ifade etti.

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