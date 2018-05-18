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    Son dakika... MHP'nin aday listesi belli oldu

    Hürriyet Haber
    18.05.2018 - 02:01 | Son Güncelleme:

    MHP'nin 27. dönem milletvekilliği aday listesi netleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu.

    MHP, 24 Haziran seçimleri için listesini netleştirdi. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan listede Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu.

    İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu.

    Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölgede ise 1. sıradan ise Sadir Durmaz yer aldı. Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da listeye Ankara 2. bölge 3. sıradan adını yazdırdı.

    MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın listede yer almaması dikkat çekti.  

     

    MHP'nin tüm adayları şöyle:

    ADANA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MUHARREM VARLIÜNİVERSİTESERBEST MESLEK
    2AYŞE SİBEL ERSOYÜNİVERSİTEECZACI
    3CAHİT ÖZTOKLİSEİŞADAMI
    4YUSUF BAŞÜNİVERSİTEEMEKLİ
    5MUSTAFA İZGİOĞLULİSEİŞLETMECİ
    6ÇAĞRI ŞAHİNÜNİVERSİTEMEMUR
    7FİRDEVS CİNGÖZLERLİSEİŞLETMECİ
    8YEŞİM AKKAŞÜNİVERSİTEECZACI
    9ARZU BÜYÜKNACARLİSEİŞKADINI
    10DİREN ÖZGÜLÜNİVERSİTEAVUKAT
    11AZİZ SÖKMENÜNİVERSİTEMEMUR
    12MEHMET ŞAHİNÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    13NESLİHAN GÖKYÜKSEK LİSANSEKONOMİST
    14MUSTAFA ERENLİSEİŞADAMI
    15HASAN ÇALIŞLİSEİŞADAMI
    ADIYAMAN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1SELİM ÇAKIRÜNİVERSİTEİNŞAATÇI
    2ÖZGÜN TOPRAKÜNİVERSİTEECZACI
    3ÖMER YILDIRIMLİSEEMEKLİ MEMUR
    4SAMİ GÜLERÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
    5ALİCAN DOĞANLİSEİŞADAMI
    AFYON
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MEHMET TAYTAKÜNİVERSİTEİŞADAMI
    2TURAN CİVELEKYÜKSEK LİSANSAKADEMİSYEN
    3MUHARREM GÜNAYÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    4ERSAN ÖZGÜRDOKTORABÜROKRAT
    5İSMAİL KARNIBÜYÜKÜNİVERSİTESERBEST
    6İBRAHİM AKSUÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
    AĞRI
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1AYDIN ŞİMŞEKLİSEEMEKLİ
    2RAHMİ DURUORTAOKULESNAF
    3SERVET ALÜNİVERSİTEEMEKLİ MEMUR
    4REYHAN DOĞANCIÜNİVERSİTEESNAF
    AMASYA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1KADİR KUTAY SAMSUNÜNİVERSİTEESNAF
    2MURAT SUŞEHİRLİLİSEELEKTRİK TEKNİSYENİ
    3ERGANİ CANBOLATÜNİVERSİTEASTSUBAY
    ANKARA (1)
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MEVLÜT KARAKAYADOKTORAÖĞRETİM ÜYESİ
    2ZUHAL TOPÇUÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
    3EYÜP YILDIZLİSEHALKLA İLİŞKİLER
    4DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT
    5MEHMET DUYGULUÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ
    6LEVENT ÇAĞLANCIÜNİVERSİTEAVUKAT
    7ŞENİZ SEZGİNYÜKSEK LİSANSHALKLA İLİŞKİLER
    8CEMAL ABDULSEMET DURMUŞÜNİVERSİTEİŞADAMI
    9OĞUZ YILMAZÜNİVERSİTEELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
    10FATİH MORMENEKŞEYÜKSEK LİSANSUZMAN
    11NEVİN KORKMAZÜNİVERSİTESİGORTACI
    12KENAN FİDANÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
    13SELİM ŞAHİNÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
    ANKARA (2)
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1SADİR DURMAZÜNİVERSİTEEKONOMİST
    2NEVİN TAŞLIÇAYÜNİVERSİTEECZACI
    3ABDULLAH AĞARÜNİVERSİTEYAZAR-DANIŞMAN
    4TARKAN TOPERÜNİVERSİTEAVUKAT
    5NAİM YANIKLİSEİŞÇİ
    6GÖKHAN AĞDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT
    7SERDAR BİLGİLİÖN LİSANSYÖNETİCİ
    8AYDIN ERKOÇLİSEİŞADAMI
    9VEDAT KÖSEOĞLUDOKTORATIP DOKTORU
    10EROL ELİDEMİRLİSEİŞADAMI
    11MEHMET YURTOĞLULİSEİŞ ADAMI
    ANKARA (3)
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1YAŞAR YILDIRIMLİSEİŞADAMI
    2ERKAN HABERALYÜKSEK LİSANSİŞADAMI
    3FATİH ÇETİNKAYALİSEMÜTEAHHİT
    4ŞÜKRÜ ALNIAÇIKÜNİVERSİTEGAZETECİ
    5ABDULLAH BAHADIR ALPERENYÜKSEK LİSANSAVUKAT
    6DURDU MEHMET KÖŞÜNİVERSİTETIP DOKTORU
    7HAKAN DOĞRUÜNİVERSİTEAVUKAT
    8ALTUĞ BARIŞ DOĞANYÜKSEK LİSANSMADEN MÜHENDİSİ
    9EMRE KAYAÜNİVERSİTEİŞADAMI
    10HÜSEYİN YILMAZÜNİVERSİTEİŞADAMI
    11HAYDAR DURANORTAOKULYÖNETİCİ
    12ŞABAN IŞIKLİSEEMEKLİ
    ANTALYA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1ABDURRAMAN BAŞKANÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
    2AHMET SELİM YURDAKULÜNİVERSİTETIP DOKTORU
    3TARKAN AKILLIÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
    4HÜSEYİN YILDIZÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    5TUNCAY TEMURYÜKSEK LİSANSELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
    6İLKNUR FİDAN KEPEZLİSETURİZM
    7MEHMET ALİ TUNAÜNİVERSİTEİNŞAATÇI
    8YETER KESKİN ÖTELEŞÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
    9ZİYA YILDIRIMÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
    10ÖMER ÖZBEKÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
    11MUSTAFA KÜRŞAD SERTÜNİVERSİTEAVUKAT
    12SUAT AKGÜLDOKTORAEMEKLİ SUBAY
    13TÜMER EMEKSİZLİSEEMEKLİ
    14ŞÜKRAN AKÇAÜNİVERSİTEAVUKAT
    15KÜRŞAD TATARÜNİVERSİTEKORUMA - GÜVENLİK MÜDÜRÜ
    16MUSTAFA HAKAN TOPCULİSEİŞADAMI
    ARTVİN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1OKAN AKTAŞÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    2İSMİHAN ÖZCİHANİLKOKULESNAF
    AYDIN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1DENİZ DEPBOYLUÜNİVERSİTEPSİKOLOJİK DANIŞMAN
    2GÜNTEKİN ŞİMŞEKDOKTORAÖĞRETİM ÜYESİ
    3MUSTAFA PEKERÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
    4YUSUF KEREMİTÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    5FAİK AKKUŞYÜKSEK LİSANSEMEKLİ
    6HATİCE ÖZCANLİSEEMEKLİ MEMUR
    7SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCIÜNİVERSİTEİŞADAMI
    8SEYFETTİN TOSUNYÜKSEK LİSANSYÖNETİCİ
    BALIKESİR
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MEHMET KABANÜNİVERSİTESAĞLIK MEMURU
    2FEVZİ ERKUT ASLANOĞLUYÜKSEK LİSANSYÖNETİCİ
    3SABİRE ZÜMRÜT TEMİZERÜNİVERSİTEMEMUR
    4FATMA SAVRANÜNİVERSİTEÖĞRETMEN / SANATÇI
    5HADİ SELİMOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU
    6BEYTULLAH DUYARÖN LİSANSESNAF
    7MEHTAP AKGÜLÜNİVERSİTESAĞLIK MEMURU
    8KAMİL ÜRERÜNİVERSİTEPLANLAMA UZMANI
    9SÜLEYMAN PEHLİVANÜNİVERSİTEGAZETECİ
    BİLECİK
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYAÜNİVERSİTEMADEN MÜHENDİSİ
    2HASAN YILDIRIMLİSEESNAF
    BİNGÖL
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1EMRE SOLMAZÖN LİSANSMEMUR
    2MURAT KÜÇÜKLİSEİŞÇİ
    3BURHAN BİNGÖLORTAOKULSERBEST
    BİTLİS
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1DAVUT DAYLİSEEMEKLİ MEMUR
    2CENGİZ KOÇAKLİSEEMEKLİ
    3DURSUN DUYANÜNİVERSİTEORTAOKUL
    BOLU
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1ADEM EVCİLYÜKSEK LİSANSSERBEST
    2FERHAT BAĞCIORTAOKULSERBEST
    3SEMA KIŞLAKLİSEİŞLETMECİ
    BURDUR
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HİKMET ÖKTEÜNİVERSİTEMUHASEBECİ
    2HÜSEYİN ÜNLÜLİSEİŞLETMECİ
    3MURAT ARIKYÜKSEK LİSANSBÜROKRAT
    BURSA (1)
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1İSMET BÜYÜKATAMANYÜKSEK LİSANSEĞİTİMCİ
    2KADİR ÇİTİLÜNİVERSİTEİŞADAMI
    3ENVER YILMAZÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
    4MEHMET ALİ ADAKYÜKSEK LİSANSTEKNİK ÖĞRETMEN
    5ALİ OSMAN MEMİŞÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
    6YASEMİN MERİÇÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    7KORKUT AKTAŞLİSEMÜTEAHHİT
    8NECATİ ÇELİKÜNİVERSİTEULAŞTIRMACI
    9ŞENAY USLU DOĞANÜNİVERSİTEAVUKAT
    10AHMET BALSÜZENÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    BURSA (2)
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLUDOKTORASUBAY
    2TEVFİK TOPÇULİSEİŞADAMI
    3FEVZİ ZIRHLIOĞLUÜNİVERSİTEMATBAACI
    4EROL SÖNMEZÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
    5HAYATİ BEDİRLİSEEMLAKÇI
    6TİMUR ÖZDEMİRÜNİVERSİTEİŞADAMI
    7EDİBE BİLGE ARICIOĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT
    8MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇIÜNİVERSİTEDİN ADAMI
    9ÜMİT KAPLANORTAOKULEMEKLİ
    10CELAL ÇEKİLORTAOKULEMEKLİ
    ÇANAKKALE
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1EVREN YALÇINÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    2NECİP FAZIL BAYRAMÜNİVERSİTEAVUKAT
    3ALİYE ERTOPÇULİSEİŞ KADINI
    4ARDA BOZKURTÜNİVERSİTEAVUKAT
    ÇANKIRI
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1KADİR ŞEKERCİLİSEİŞADAMI
    2PELİN YILIKYÜKSEK LİSANSİŞLETMECİ
    ÇORUM
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MEHMET AKİF ARASÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
    2ALPARSLAN KARAPIÇAKLİSEİŞADAMI
    3MEHMET KARACAÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
    4ALPER BÜKERLİSEKORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ
    DENİZLİ
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1EMİN HALUK AYHANYÜKSEK LİSANSİKTİSATÇI
    2MEHMET UZLİSESERBEST MESLEK
    3FERUDUN ÜNALİLKOKULİŞADAMI
    4GÜLAY ÖZCANÜNİVERSİTEAVUKAT
    5MEHMET ALTINTAŞÜNİVERSİTEAVUKAT
    6FERUDUN GİRESUNÜNİVERSİTEMÜFETTİŞ
    7EMRAH KOZAKYÜKSEK LİSANSDİŞ HEKİMİ
    8ŞULE OCAKLIOĞLULİSEÖĞRENCİ
    DİYARBAKIR
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1AHMET DEMİRÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
    2RABİA GÖRMEZÜNİVERSİTEİKTİSATÇI
    3YILMAZ KAYAALPORTAOKULESNAF
    4MENEKŞE AKTAŞLİSEEV HANIMI
    5ŞEYHMUS BİLİCİİLKOKULESNAF
    6FEVZİ YİĞİTKANLİSEİŞADAMI
    7MEHMET CENGİZ ARSLANLİSEESNAF
    8İBRAHİM AYTULUNİLKOKULESNAF
    9MEHMET TEKBARANLİSEESNAF
    10METİN DOĞUKANYÜKSEK LİSANSDENETMEN
    11ŞAFİİ KOYUNİLKOKULTÜCCAR
    12MEHMET TEYAR KARAKOÇORTAOKULSERBEST MESLEK
    EDİRNE
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HAKAN ÖZKANLİSEESNAF
    2ERKAN GEGEÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    3ASEF ULUTÜRKYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
    4TANER ALBAYRAKLİSEİŞADAMI
    ELAZIĞ
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1OĞUZHAN DEMİRÜNİVERSİTEESNAF
    2MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZÜNİVERSİTEKAMU İDARE MEMURU
    3ORHAN ÖZBEYDOKTORAAKADEMİSYEN
    4MESUT AKSANYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
    5SAMİ SELENÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    ERZİNCAN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1BEKİR AKSUNÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
    2MUTLU ÖZDEMİRLİSEİŞADAMI
    ERZURUM
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1KAMİL AYDINYÜKSEK LİSANSAKADEMİSYEN
    2ŞİMŞEK AKPINARÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    3AHMET GÖKHAN YAZICIDOKTORAAKADEMİSYEN
    4ADEM YURDİGÜLÜNİVERSİTEİÇ MİMAR
    5SERHAT KILIÇÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
    6İZZETTİN GENÇÜNİVERSİTEAVUKAT
    ESKİŞEHİR
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1METİN NURULLAH SAZAKÜNİVERSİTEİŞADAMI
    2KADİR BIYIKÜNİVERSİTEİŞADAMI
    3KAYIHAN ÇAĞLARYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
    4KEZBAN AKKAYAÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    5AHMET MUHAMMED HIZLANLİSEİŞADAMI
    6AYBERK KIRÇINÜNİVERSİTESERBEST MESLEK
    7CÜNEYT AYDEMİRÜNİVERSİTEİŞADAMI
    GAZİANTEP
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞANÜNİVERSİTETIP DOKTORU
    2SERMET ATAYÜNİVERSİTEAVUKAT
    3MEHMET EJDER DEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT
    4HÜSEYİN KURTLİSEİŞADAMI
    5SERDAR ÇELİKLİSEMEMUR
    6MUSTAFA BOZGEYİKLİSEYÖNETİCİ
    7MERAL ÖZDEMİRORTAOKULEV HANIMI
    8MESUT FETTAHLIOĞLULİSEİŞADAMI
    9BERAT GEYİKÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
    10AYŞEGÜL DEMET KÖROĞLULİSEEBE
    11SAYİT ÇAPANÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
    12DAVUT KARABACAKÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
    13HALİL BEYAZAYLİSEİŞADAMI
    14SERDAR ÖNELLİSEİŞADAMI
    GİRESUN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MÜJDAT ÖZÜNİVERSİTEAVUKAT
    2YUSUF ŞÜKÜRLİSEİŞADAMI
    3SONER ALTUNÜNİVERSİTEESNAF
    4EBRU TURANÜNİVERSİTEAVUKAT
    GÜMÜŞHANE
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MUSA KÜÇÜKLİSEİNŞAATÇI
    2AKIN ÜSTÜNÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
    HAKKARİ
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1FATİH ÖZBEKLİSESERBEST MESLEK
    2ŞAHMİR ŞENLİSEANTRENÖR
    3NACİ SEVİNÇORTAOKULİŞÇİ
    HATAY
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1LÜTFİ KAŞIKÇIYÜKSEK LİSANSİNŞAAT MÜHENDİSİ
    2İBRAHİM GÜLÜNİVERSİTETEKNİK RESSAM
    3MEHMET ÇAĞRI ÇETİNDOKTORAÖĞRETİM ÜYESİ
    4ADNAN AKDAŞLİSEMÜTEAHHİT
    5ORHAN NAMIK MURSALOĞLUÜNİVERSİTEYÖNETİCİ DANIŞMAN
    6AYŞE DİLEK DEMİRDÖVENLİSEEV HANIMI
    7BEKİR AKKARÜNİVERSİTEİŞADAMI
    8RECEP TUNCAYÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    9İLHAMİ BOŞÇAÜNİVERSİTEAVUKAT
    10HÜSEYİN ÜÇLERORTAOKULESNAF
    11UYGAR POLATYÜKSEK LİSANSİŞADAMI
    ISPARTA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HASAN BASRİ SÖNMEZLİSEYÖNETİCİ
    2ZÜBEYDE TURHANLİSEESNAF
    3ÖZGÜR İSMAİLOĞLUDOKTORATIP DOKTORU
    4ALİ ÖZKANLİSEÖĞRENCİ
    MERSİN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1OLCAY KILAVUZYÜKSEK LİSANSEĞİTİMCİ
    2BAKİ ŞİMŞEKÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ
    3BEKİR ÖZSULİSETAŞIMACILIK
    4UĞUR KILINÇDOKTORABAŞBAKANLIK UZMANI
    5OĞUZHAN GÜNGÖRÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
    6MEHMET ALİ GÖKMENYÜKSEK LİSANSVETERİNER HEKİM
    7KÜRŞAT TÜRKER ERCANYÜKSEK LİSANSAVUKAT
    8HAYAL FUNDA ÖNDERÜNİVERSİTEEMNİYET MENSUBU
    9DİLEK USLU VARÜNİVERSİTEİŞKADINI
    10MUSTAFA YALÇINÜNİVERSİTEORMAN MÜHENDİSİ
    11MEHMET BÜYÜKTATLIYÜKSEK LİSANSARAŞTIRMACI
    12YUNUS KIZILYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
    13HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞÜNİVERSİTEAVUKAT
    İSTANBUL1
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1EDİP SEMİH YALÇINYÜKSEK LİSANSAKADEMİSYEN
    2İZZET ULVİ YÖNTERÜNİVERSİTEYÖNETİCİ MÜFETTİŞ
    3MEHMET BÜLENT KARATAŞLİSEİŞADAMI
    4NEVZAT ÜNLÜTÜRKORTAOKULİŞADAMI
    5GÜLBEYHAN SAYLAĞÜNİVERSİTEAVUKAT
    6HATİCE AKKAYAÜNİVERSİTEAVUKAT
    7AHMET TURAN HOCAOĞLUDOKTORAELEKTRİK MÜHENDİSİ
    8MEHMET FATİH ÖZDEMİRYÜKSEK LİSANSAVUKAT
    9ABDULAZİZ AYDOĞDUÜNİVERSİTEİŞADAMI
    10ZEKİ YUSUFOĞLUORTAOKULİŞADAMI
    11MÜCAHİT GÜNGÖRYÜKSEK LİSANSMEMUR
    12KAMİL AYIRIMÜNİVERSİTEECZACI
    13MURAT ŞAHİNORTAOKULDİŞ TEKNİSYENİ
    14CİHAN TUFANÜNİVERSİTEAVUKAT
    15MUSTAFA AKGÜNLİSEİŞADAMI
    16ÖMER FARUK GÜNGÖRYÜKSEK LİSANSİŞADAMI
    17YUNUS EMRE DURMUŞLİSEMÜTEAHHİT
    18ALİ YILMAZÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
    19FATİH KAYALİSEYÖNETİCİ
    20ŞÜKRÜ ŞİMŞEKYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
    21HAKAN ARIKAYAÜNİVERSİTEİÇ MİMAR
    22İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇIORTAOKULESNAF
    23SALİH BALAKÜNİVERSİTEBANKACI
    24HAKAN YILMAZÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    25KADİR CAN KARATAŞYÜKSEK LİSANSAVUKAT
    26HAKAN YALÇINÜNİVERSİTEAVUKAT
    27FATİH DEĞİRMENCİÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
    28TARIK TOPÇUOĞLUÜNİVERSİTEENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
    29YILMAZ TİRYAKİÜNİVERSİTEAVUKAT
    30ŞAHİN GÜRZÜNİVERSİTEMİMAR
    31CEM ÖZKAVCILİSEİŞ ADAMI
    32YUSUF ÇİFTÇİÜNİVERSİTETURZİM-OTELCİLİK
    33HASAN DEMİRİLKOKULEMEKLİ
    34NURETTİN TURANORTAOKULMÜTEAHHİT
    35CÜNEYT ILGİNLİSEMÜTEAHHİT
    İSTANBUL2
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1CELAL ADANÜNİVERSİTEORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI
    2CEMAL ÇETİNÜNİVERSİTEJEOLOJİ MÜHENDİSİ
    3NUR TUĞBA AKTAYÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    4MURAT KOTRAORTAOKULİŞADAMI
    5NİYAZİ PAKSOYÜNİVERSİTEAVUKAT
    6SELAMİ ŞİŞMANLİSEİNŞAATÇI
    7FÜSUN KAYAN ARDAMARYÜKSEK LİSANSTURİZM/OTELCİLİK
    8MURAT ŞEKERLİÜNİVERSİTEAVUKAT
    9AHSEN MELİKE FIÇICILİSEİŞLETMECİ
    10EDA YILMAZLİSEÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
    11ZEKİ SEVEROĞLUDOKTORAORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ
    12GÜLLÜ YENERORTAOKULSERBEST
    13AYDIN KAYAÜNİVERSİTEİŞADAMI
    14SERKAN CİHANLİSEYÖNETİCİ
    15BAHATTİN AYKUTİLKOKULESNAF
    16FİKRET YILDIRIMDOKTORAAVUKAT
    17MEHMET FURKAN CEBECİÜNİVERSİTEAVUKAT
    18HEDİYE ŞENÜNİVERSİTEHALKLA İLİŞKİLER
    19UFUK TANDOĞANİLKOKULESNAF
    20HİLAL EDA BÜLBÜLÜNİVERSİTEAVUKAT
    21FİLİZ GEGİNÖN LİSANSÖĞRENCİ
    22MURAT ALPLİSEİŞ ADAMI
    23FİKRET ÖZKANDOKTORAAVUKAT
    24TANER KIRHANYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
    25UĞUR ARASLİSEİŞLETMECİ
    26ERENCAN ŞAHGÜNAYÜNİVERSİTEYATIRIM DANIŞMANI
    27HASAN SAKAORTAOKULİNŞAAT DEKORASYON
    28BEDİRHAN ALİ GÖLCÜKÜNİVERSİTEDEKORATÖR - DESİNATÖR
    İSTANBUL3
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1FETİ YILDIZ  
    2İSMAİL FARUK AKSU  
    3ARZU ERDEM  
    4AHMET YİĞİT YILDIRIM  
    5ERDEM KARAKOÇ  
    6VOLKAN YILMAZ  
    7DAVUT HASKIRIŞ  
    8MUSTAFA ERTEKİN  
    9FAZLI YURDABAK  
    10GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL  
    11YAVUZHAN ALTUN  
    12BEKİR SITKI KARAUSTA  
    13BAHATTİN ŞENGÜL  
    14ARİFE PEKER  
    15ALİ DOĞAN  
    16TAYYAR ŞAFAK  
    17SİBEL KAZAR  
    18ALPER KÜNKÜL  
    19RIZA PEKER  
    20EKREM SARISOY  
    21ERGÜN SİLLER  
    22AYDIN İNCE  
    23MEHMET GÜRBÜZ  
    24YUNUS TÜRK  
    25OSMAN AKBAŞ  
    26TANER KIRHAN  
    27MEHMET BÜYÜKCANGA  
    28METİN YAZAR  
    29HİMMET TATAR  
    30ALİ EKBER YEŞİL  
    31UYGAR ORAL ÖZTÜRK  
    32AYHAN ATMACA  
    33ADİL CEYLAN  
    34TAHİR PALA  
    35AHMET CAN ERBAŞLİSEÖĞRENCİ
    İZMİR1
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HASAN KALYONCUDOKTORAAKADEMİSYEN
    2SELAHATTİN ŞAHİNLİSEİŞADAMI
    3CİHAN ASLANDOKTORATIP DOKTORU
    4BİLGEHAN AĞBABAYÜKSEK LİSANSMADEN MÜHENDİSİ
    5SALİM ARDUÇLUÜNİVERSİTEİŞADAMI
    6HASAN ZEREKÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
    7AHMET ÇOŞARLİSEİŞADAMI
    8SALİHA GÜLCE GÖKÇELİSEÖĞRENCİ
    9EROL EROĞLUÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
    10GÜNAY KAMBAKLİSEMUHASEBECİ
    11FULYA GÜZELOCAKÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
    12GÖKHAN ÇELİKLİSEGAZETECİ
    13RECEP ALİ COŞKUN  
    14SÜLEYMAN SARI  
    İZMİR2
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1TAMER OSMANAĞAOĞLU  
    2ABDULKADİR BEKTAŞYÜKSEK LİSANSKAMU İDARE MEMURU
    3YALÇIN KOÇYİĞİTÜNİVERSİTETIP DOKTORU
    4MURAT KOÇLİSENAKLİYECİ
    5EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
    6RECEP AKANYÜKSEK LİSANSAKADEMİSYEN
    7CEYHUN KINLIÜNİVERSİTEULAŞTIRMA
    8BARIŞ ATİLLAYÜKSEK LİSANSMEMUR
    9CUMHUR BULUTÖN LİSANSNAKLİYECİ
    10TAŞKIN IŞIKLİSETURİZMCİ
    11MUSTAFA ÇİNTAŞÜNİVERSİTEİŞADAMI
    12RECEP ONUR UZUNDOKTORAAKADEMİSYEN
    13FATİH YAĞMURÜNİVERSİTEMİMAR
    14FATİH ARSLANÜNİVERSİTEİŞADAMI
    KARS
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1KADİR ŞEYDA  
    2FATİH ÇİNAN  
    3KEREM ÇAVLI  
    KASTAMONU
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HACI İBRAHİM MAŞALACIYÜKSEK LİSANSVETERİNER HEKİM
    2TARIK ZİYA ÇAĞILCIÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ
    3MUHARREM AVCIDOKTORAAKADEMİSYEN
    KAYSERİ
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1İSMAİL ÖZDEMİRYÜKSEK LİSANSMAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ
    2MUSTAFA BAKİ ERSOYÜNİVERSİTEİŞADAMI
    3SERAP ŞULE KALINÜNİVERSİTETERCÜMAN
    4MAZHAR GÜNDOĞÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
    5MEHMET ÖZMENÜNİVERSİTETURİZM / OTELCİLİK
    6MEHMET GÖÇMENLİSEMALİ MÜŞAVİR
    7RİFAT AÇIKGÖZLİSEGAZETECİ
    8İSA FERAHÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    9EMİNE AFŞARÜNİVERSİTETIBBİ TEKNOLOG
    10VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRKLİSEÖĞRENCİ
    KIRKLARELİ
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1SEMİH MERİÇÜNİVERSİTEİŞADAMI
    2   
    3   
    KIRŞEHİR
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1OĞUZ SULUSARAYYÜKSEK LİSANSKAMU İDARE MEMURU
    2ALİ AYDIN AKPINARÜNİVERSİTEAVUKAT
    KOCAELİ
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1SAFFET SANCAKLILİSEİŞADAMI
    2HİLAL ELMASÜNİVERSİTEAVUKAT
    3ALPEREN ŞAKACILİSEİNŞAATCI
    4ERTAN YILMAZYÜKSEK LİSANSYÖNETİCİ
    5İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLUÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
    6SERKAN KURALYÜKSEK LİSANSYÖNETİCİ
    7GAMZE CANÜNİVERSİTEÖĞRENCİ
    8VEDAT AKBULUTLİSEANTRENÖR
    9KÜBRA GÜNDOĞDUÜNİVERSİTEMİMAR
    10TOLGA ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
    11DURSUN FURUNCİÜNİVERSİTEİNŞAATÇI
    12GÜRBÜZ ASLANÖN LİSANSMALİ MÜŞAVİR
    13ZEYNEP ADAK  
    KONYA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MUSTAFA KALAYCI  
    2ESİN KARA  
    3CELİL ÇALIŞ  
    4AHMET FATİH ÇALIŞ  
    5SEFA LÖK  
    6YUNUS EMRE TEKİNSOY  
    7YUNUS ÖĞÜTÇÜ  
    8FARUK SONKAYA  
    9ÖZLEM SARIOĞLU  
    10SEDAT GÖNCÜ  
    11MUSTAFA AYGÜN  
    12SALİH AKÇA  
    13TÜRKER AYDOĞDU  
    14AYTEKİN MART  
    15BİLAL YİĞİT  
    KÜTAHYA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1AHMET ERBAŞÜNİVERSİTEMEMUR
    2EROL ALPERTÜRKLİSEKUYUMCU
    3RIZA KENAN UZMANÖN LİSANSGAYRİMENKUL DANIŞMANI
    4SELAHATTİN USLUÜNİVERSİTEMADEN MÜHENDİSİ
    5SEDAT KABAAĞAÇLİSEİŞADAMI
    MALATYA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MEHMET CELAL FENDOĞLULİSETURİZM VE OTELCİLİK
    2ÖMER EKİCİLİSEİŞ ADAMI
    3BURHAN COŞKUNDOKTORAAKADEMİSYEN
    4ADİL ZEREYLİÜNİVERSİTETIP DOKTORU
    5AYSEL YÜZERÜNİVERSİTEEMEKLİ
    6BEKİR ENES ÇAPAROĞLULİSEÖĞRENCİ
    MANİSA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1ERKAN AKÇAY  
    2NURULLAH SAVAŞ  
    3MESUT BAYRAM LAÇALAR  
    4HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN  
    5MUSA AKÇAY  
    6SEVAL BAŞKESEN  
    7MUSTAFA KARAKAŞ  
    8ŞİNASİ ŞAVRAN  
    9NADİR SARI  
    10CELALETTİN ÇABUK  
    KAHRAMANMARAŞ
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1SEFER AYCANDOKTORATIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ
    2ZUHAL KARAKOÇ DORAYÜKSEK LİSANSMÜFETTİŞ
    3FATİH MEHMET CEYHANDOKTORAİŞADAMI
    4SERMET YILDIZORTAOKULÇİFTÇİ
    5ÖMER ÖZKANÜNİVERSİTEİŞADAMI
    6ZAFER ÖNERÜNİVERSİTEAVUKAT
    7NUSRET GÜLOĞLUÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    8MUSTAFA PEHLİVANÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
    MARDİN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MEHMET VEYSİ OĞUZÜNİVERSİTEİŞADAMI
    2MEHMET HAŞİM ORUÇÜNİVERSİTEPOLİS MEMURU
    3AHMET KAHRAMANLİSESERBEST
    4AVVAT AYÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    5FERHAN BOZKUŞLİSETİCARET
    6MEHMET VEYSİ BULUTLİSEMÜTEAHHİT
    MUĞLA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MEHMET ERDOĞANLİSANSMÜLKİ İDARE AMİRİ
    2HACI ÇELİKÜNİVERSİTETIP DOKTORU
    3SALİH SOYKANÜNİVERSİTEAVUKAT
    4HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜLÜNİVERSİTEYASAMA DANIŞMAN
    5ERTUĞRUL AVCIÜNİVERSİTEMADENCİ
    6SERKAN ŞAFAKLİSEİŞADAMI
    7TEMEL IRMAKORTAOKULGAZETECİ
    MUŞ
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1RAHMİ YENİBAHARLİSEEMEKLİ MEMUR
    2TARKAN DEDELİSEİŞADAMI
    3ŞEHMUS ÇEKİLÜNİVERSİTEMEMUR
    4ADNAN KOYUNCULİSEELEKTRİK TEKNİSYENİ
    NEVŞEHİR
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MEHMET VAROLÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
    2SAİT YÜKSELÜNİVERSİTEİŞADAMI
    3FAZLI KOÇÜNİVERSİTEAVUKAT
    NİĞDE
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1ALAATTİN SONATYÜKSEK LİSANSSERBEST MESLEK
    2İBRAHİM ULUÇAYÜNİVERSİTEMAKİNA VE MOTOR TEKNİKERİ
    3MURAT FAHRİ ERTULÜNİVERSİTEAVUKAT
    ORDU
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1CEMAL ENGİNYURTÜNİVERSİTEEMEKLİ
    2FAZLI YÜKSELÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
    3HURŞİT SERHAT ŞAHİNORTAOKULİŞADAMI
    4SELÇUK YÜCESANÜNİVERSİTETIP DOKTORU
    5SEMANUR AKBOLATÜNİVERSİTESİGORTACI
    6SEVİNÇ AKSOYİLOKULEV HANIMI
    RİZE
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1SERKAN BİRBENÜNİVERSİTEELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
    2SEMRA AKSUÜNİVERSİTEAVUKAT
    3MEHMET CAN TÜFEKÇİÜNİVERSİTEAVUKAT
    SAKARYA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MUHAMMED LEVENT BÜLBÜLYÜKSEK LİSANSAVUKAT
    2MEHMET EMİN KABAÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
    3HASAN BALABANÜNİVERSİTETIP DOKTORU
    4ALİ DOĞANLİSEİŞADAMI
    5TOLGAHAN ÖKSÜZYÜKSEK LİSANSAVUKAT
    6ŞERAFETTİN KAYAÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    7MELİHŞAH BUDAKÜNİVERSİTESİGORTACI
    SAMSUN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1ERHAN USTA  
    2ABDURRAHMAN ÇAMAŞ  
    3MURAT CAMADAN  
    4ERDEM OKAN  
    5CEMALETTİN KOLA  
    6YÜKSEL ÜNAL  
    7MİNE AKTAŞ  
    8YAKUP AKIN  
    9HAMİ KORKMAZLI  
    SİİRT
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1FARAÇ ÇELEBİİLKOKULİŞADAMI
    2ZEYDİN ÖZCANORTAOKULESNAF
    3SEYDAN DANIŞÜNİVERSİTESERBEST MESLEK
    SİNOP
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1ALİ ÇAKIR  
    2HASAN PARLAK  
    SİVAS
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1AHMET ÖZYÜREKLİSEİŞADAMI
    2VOLKAN UYGUNUÇARLARÜNİVERSİTETIP DOKTORU
    3FERHAT DOĞANÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    4KENAN ÇARBOĞAYÜKSEK LİSANSYÖNETİCİ
    5İLKER İPEKYÜKSEK LİSANSAVUKAT
    TEKİRDAĞ
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1KORAY ÖNSELÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
    2ÇIĞIR DOĞU ZORLUÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
    3MUSTAFA YILDIRIMÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    4RECEP ÇALIŞKANYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
    5MUHAMMER VAROLLİSEMÜTEAHHİT
    6ZEHRA ÇALIŞKANLİSEMUHASEBECİ
    7OKTAY ÜSTÜN  
    TOKAT
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1YÜCEL BULUT  
    2CAHİT AÇIKLI  
    3MUSTAFA ERSAGUN DALAN  
    4SERHAT BİLGİN  
    5FİLİZ YILMAZER  
    TRABZON
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1NİHAT BİRİNCİORTAOKULİŞADAMI
    2İBRAHİM ÇAKIRÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    3MURAT AKSOYYÜKSEK LİSANSJEOLOJİ MÜHENDİSİ
    4EMİRHAN SEÇKİNYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
    5İSMAİL HAKKI KALYONCUDOKTORAÖĞRETİM GÖREVLİSİ
    6EMBİYA CEVAHİRÜNİVERSİTEMUHASEBECİ
    TUNCELİ
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MUSTAFA KEMAL DUYGULUDOKTORATIP DOKTORU
    2HAYDAR ERİŞTİÜNİVERSİTEMEMUR
    ŞANLIURFA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1İBRAHİM ÖZYAVUZLİSEEMEKLİ
    2ÖMER ÇAĞLAR YILMAZYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
    3HALEF KILIÇORTAOKULÇİFTÇİ
    4HALİT YILDIZİLKOKULEMLAKÇI
    5HALİL BAKIŞLİSESERBEST
    6MEHMET ARPACILİSEİŞÇİ
    7NECMİ SOLHANÜNİVERSİTEAVUKAT
    8MAHMUT SAYIKÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
    9MUHAMMED ENES YILMAZLİSEÖĞRENCİ
    10İBRAHİM HALİL ARITÜRKÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
    11ECEVİT ÇİFTÇİLİSEMÜTEAHHİT
    12İSMET SARMACAİLKOKULSERBEST MESLEK
    13ALİ HAYDAR KARAÜNİVERSİTEMUHASEBECİ
    14MEHMET EROL DUYARYÜKSEK LİSANSEMNİYET MENSUBU
    UŞAK
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1MUHTEREM KURUÇAYLİSEELEKTRİK TEKNİSYENİ
    2AHMET GÜRTENÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    3MUHAMMET FATİH ERDOĞANÜNİVERSİTEİKTİSATÇI
    VAN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1REMAZAN ÜÇBAŞORTAOKULİNŞAATÇI
    2ŞAHİN YAĞARÖNLİSANSİŞADAMI
    9YAHYA CANCANLİSESERBEST
    10ABDULSELAM ARVASÜNİVERSİTEESNAF
    11YAŞAR ARASİLKOKULİŞADAMI
    12MEHMET POLATÜNİVERSİTEEMEKLİ
    13İZZET ŞEVKETOĞLUÜNİVERSİTEMEMUR
    14NURETTİN KERETAŞİLKOKULSERBEST
    YOZGAT
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1İBRAHİM ETHEM SADEFLİSEİŞADAMI
    2YUSUF MERTOĞLUYÜKSEK LİSANSEKONOMİST
    3OSMAN GÖZANLİSEİŞADAMI
    4AHMET ÖZBEKÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
    ZONGULDAK
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HAMDİ AYANÖN LİSANSMADEN TEKNİKERİ
    2ABDULLAH BEKARÜNİVERSİTEİŞADAMI
    3FEHMİ NUHOĞLUÜNİVERSİTEESNAF
    4TANER KAYIÜNİVERSİTEMEMUR
    5SEBİL SÜMEYYE BIYIKLILİSEEV HANIMI
    AKSARAY
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1RAMAZAN KAŞLILİSEİŞADAMI
    2SEFER ALKANÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ
    3AYSUN HIZLI OKURÜNİVERSİTEPSİKOLOG
    4FATİH ÖNEMLİLİSEİŞADAMI
    BAYBURT
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1İDRİS AYDINÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ
    KARAMAN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HÜSEYİN KORKMAZLİSESERBEST MESLEK
    2TURAN ŞENERDOKTORAAKADEMİSYEN
    3ABDULLAH KALKAN  
    KIRIKKALE
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HALİL ÖZTÜRKÜNİVERSİTEAVUKAT
    2MURAT ABALIÜNİVERSİTEAVUKAT
    3ÖMER DEDEBALİYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
    BATMAN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1BEHÇET DENİZÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
    2MÜJGAN ARSLANYÜKSEK OKULSERBEST ÖZEL
    3HAYRETTİN BEKTAŞÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
    4CEMİL GÜZELLİSEESNAF
    5   
    ŞIRNAK
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HAKİM ZEYREK  
    2YASİN BENEK  
    3COŞKUN GÜNDÜZ  
    4   
    BARTIN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1ORHAN KIŞANLIYÜKSEK LİSANSUZMAN DOKTOR
    2SAVAŞ BUYURMANORTAOKULESNAF
    ARDAHAN
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1SEVİM KÖSELİÖRENLİSEİŞ KADINI
    2MÜTALİP AKCILİSESERBEST MESLEK
    IĞDIR
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1YAŞAR KARADAĞÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
    2YENİŞ ÇELİKTENÜNİVERSİTEYATIRIM VE PROJE DANIŞMANI
    YALOVA
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HASAN TOPÇULARLİSEEMEKLİ
    2ALİ OĞUZ BERBEROĞLUÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
    3METE ÖRNEKYÜKSEK LİSANSPAZARLAMA İLETİŞİM UZMANI
    KARABÜK
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1SEYİT AHMET KARABACAKORTAOKULYÖNETİCİ
    2ÇETİN İPEKÖN LİSANSİŞADAMI
    3AHMET DÖNMEZORTAOKULSERBEST MESLEK
    KİLİS
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1HASAN MISIRLIGİLORTAOKULŞİRKET MÜDÜRÜ
    2ABDULLAH ALPDAĞİLKOKULGAZETECİ
    OSMANİYE
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1DEVLET BAHÇELİDOKTORAİTKİSATCI
    2RUHİ ERSOYDOKTORAAKADEMİSYEN
    3ZAFER BİÇERÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
    4MEHMET VURALÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
    DÜZCE
    SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
    1ÜMİT YILMAZÜNİVERSİTEECZACI
    2YUSUF ARSLANDOKTORAAKADEMİSYEN
    3ZEKERİYA İLÇEDOKTORAAKADEMİSYEN
    Etiketler: liste , seçim , erken seçim , gündem
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