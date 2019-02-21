Son dakika.. MHP'li Başkan disipline sevkedilmişti, istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi. öte yandan Toksoy, akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.
Cumhur İttifakı'na karşı tutum sergilediği gerekçesiyle ihraç talebiyle MHP Disiplin Kuruluna sevk edilen MHP’li Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç edilmesi halinde ülkücü ve milliyetçi çevresinin buna tepki olarak partisine ve seçim sürecine zarar vereceği endişesiyle mensubu olmaktan büyük bir onur ve şeref duyduğu MHP'den istifa ettiğini yaptığı basın toplantısıyla duyurdu.
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