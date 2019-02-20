Son dakika: MHP'den Mersin açıklaması: 'Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu
İyi Parti'nin Mersin'de aday gösterememesi ile ilgili, MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" dedi.
MHP'den İyi Parti'nin Mersin'de aday göstermemesi ile ilgili açıklama geldi.
"ÖRTÜLÜ BİR ADAY ÇEKME OPERASYONU"
A Haber canlı yayınına katılan MHP Grup Başkanvekili Akçay, İyi Parti'nin Mersin'de aday gösterememesi ile ilgili olarak "Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" dedi.
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