Son dakika... MHP'de Samsun Milletvekili disipline sevk edildi, İl Başkanı görevden alındı
Cumhur İttifakı'na aykırı davranışları gerekçesiyle MHP yönetimi, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın disipline sevk edildi, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin da görevden alındı.
MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın da Merkez Disiplin Kurulu’na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi.
Erhan Usta
Samsun İl Başkanı Taner Tekin
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