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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
19.11.2018 - 17:51, Son Güncelleme:

Son dakika... MHP'de kesinleşen adaylar belli oldu

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Son dakika... MHP'de kesinleşen adaylar belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan adayları belli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından, aralarında Denizli, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman ve Ardahan'ın da olduğu 30 yerin belediye başkan adayı belirlendi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından, aralarında Denizli, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman ve Ardahan'ın da olduğu 30 yerin belediye başkan adayı belirlendi.

İşte kesinleşen adaylar:

1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman KALKAN

2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER

3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal ÇOBAN

4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet ER

5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR

6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş KALAYCI

7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR

8- Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat ATLI

9- Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ

10- Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ

11- Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat YÜCEL

12- Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail DÜLGEROĞLU

13- Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KILIÇ

14- Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan ÖZEKİN

15- Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit ALAGÖZ

16- Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat KAÇAK

17- Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KAYGI

18- Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas ACAR

19- İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan ACAR

20- Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet BÖKE

21- Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma DANIŞMAN

22- Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel BÜYÜKKARCI

23- Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit DEMİR

24- Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer TARHAN

25- Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail YILMAZ

26- Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih TOKLUCU

27- Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali UÇAK

28- Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk GÖDEK

29- Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil MURATOĞLU

30- Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan YANMAZ

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