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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
16.08.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Son dakika: MHP yerel seçimde ittifak kararını açıkladı…

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Son dakika: MHP yerel seçimde ittifak kararını açıkladı…

Yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına yoğunlaşan MHP, Kurban Bayramı'ndan sonra çalışmalarına start verecek. Aday olarak öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendirecek parti yönetimince, seçimin az farkla kaybedildiği, çok adayın bulunduğu yerler ile son seçimde aday olan ve bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturdu. MHP yerel seçimde herhangi bir ittifak yapmayacak ve ortak aday çıkarmayacak.

Edinilen bilgiye göre, MHP, 2019'un Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçim için henüz resmi bir çalışma başlatmamış olsa da teşkilat ve adaylar bazında çalışmalarını sürdürüyor.

Bir önceki yerel seçimden yaklaşık 1 buçuk yıl önce adaylarını belirleyen ve alana indiren MHP, bu seçimde de ilk olarak aday belirleme çalışmalarına yoğunlaştı.

Aday olarak öncelikle mevcut belediye başkanlarını değerlendiren MHP, seçimin az oyla kaybedildiği, çok adayın olduğu yerler ile son seçimde aday olan ve halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturdu.

KARNE

MHP'de, aday belirlemede mevcut il ve ilçe belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin genel merkeze ulaşan ve bir nevi "karne" niteliğindeki raporlar etkili olacak.

Partide, bu raporları incelemek için oluşturulan ve çalışmalarını hızlandıran heyet, hazırladığı raporları belli aralıklarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunuyor.

 

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