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Gündem
17.12.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması

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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme dair konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

* Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur.

* Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.

* Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir.

* Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir.

* İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır.

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