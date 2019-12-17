Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme dair konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
* Siyasette boşluk yoktur, olması için bir neden de yoktur.
* Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.
* Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir.
* Libya'nın meşru ve tanınmış hükümetiyle Türkiye arasında yapılan "münhasır ekonomik bölge" anlaşması zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir.
* İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır.
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