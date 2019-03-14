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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.03.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Aksaray mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, partisince Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mart'ta Aksaray'da bulunmalarının bir tesadüf olmadığını belirtti.

Bugünün 14 Mart Tıp Bayramı olduğunu vurgulayan Bahçeli, başta hekimler ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hastaların doktorlara, doktorların kendilerine emanet olduğunu ifade eden Bahçeli, "Allah onların eksikliğini göstermesin. Sağlıklı bir nesil ve sıhhatli bir gelecek için gece gündüz demeden çalışan hekimlere yürekten müteşekkiriz. Derdi veren Allah dermanını kulundan esirgemez. Aksaray her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Aksaray'ın çaresi ise Milliyetçi Hareket Partisi'dir. MHP ile birlikte Aksaray'ın yüzü gülecek Aksaray'a bereket, huzur ve bolluk gelecektir." diye konuştu.

"Zillete dur diyenler bu meydanda buluşmuş"

Bahçeli, Aksaray'a her zaman inandığını ve güvendiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Beka için milli karar, cumhur için istikrar, beka için milli karar, Aksaray için istikrar. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı, Aksaray ehline emanet. Soruyorum sizlere 31 Mart'a hazır mısınız? 31 Mart'ta Aksaray'ın yüzünü ağartacak mısınız? Zilleti silip süpürecek misiniz? Maşallah Aksaray hem kararını vermiş hem de üç hilale gönlünü vermiş. Aksaray'ın alnı ak, başı dik, geleceği aydınlık, yarınları umut dolu. Zillete dur diyenler bu meydanda buluşmuş. Cumhur, Aksaray'ın yiğit gönlünde anlam bulmuştur. Şu hususun altını özenle, önemle ve özellikle çizmek isterim ki Aksaray, Cumhur İttifakı'mızın içinde değildir. Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Biriz beraberiz, aynı geleceğiz, aynı iradenin aynı ittifakın eşit ve onurlu ittifakıyız. Bu nedenle üslubumuza ve sözlerimize azami dikkat edeceğiz. Nezaketi elden bırakmayacağız. Siyaseti, rekabeti yozlaştırmayacağız. Kırıcı, incitici olmayacağız. AK Parti ile Aksaray'da ittifak yapmasak da birbirimize hürmeti kesinlikle göz ardı etmeyeceğiz. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye'dir, tarihin doğru yerindeki duruştur. Cumhur İttifakı milli hedeflerin ana kulvarı, ana karargahıdır. Zillet ittifakını oluşturan CHP'si, İP'i, HDP'si ÖDP'si SP'si Cumhur İttifakı'nın hisarında gedik açmak için uğraşıyorlar."

"PKK ile yan yana yürüyorlar"

Cumhuriyeti irfanla kurduklarını, vatanı da fedakarlıkla kurtardıklarını aktaran Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:
"Devamlı dedikodu yayıyorlar, devamlı açığımızı kolluyorlar, devamlı fitne, fesat çıkarıyorlar. Cumhur İttifakı'nı çekemiyorlar, milli bekamızı kaldıramıyorlar. Zillet, meskenet, melanet ve hatta hıyanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar. Şu işe bakar mısınız. CHP Bartın Milletvekili PKK'lılara 'kardeşim' diyor. Oy istiyor, aman dileniyor. Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek, bahane bulmak için kıvranıyor, kırk dereden su getiriyor. Aziz Atatürk'ün kurduğu partinin durumuna bakar mısınız. CHP rotayı iyice şaşırmış, istikametini tamamen bozmuş, tarihsel çizgisinden çok tehlikeli bir şekilde kopmuştur. İstanbul Silivri'de bir HDP'li ne diyor; 'genel merkezimizden talimat geldi CHP'yi destekleyeceğiz', HDP'li bir milletvekili ve eski eş başkan da; 'AK Parti ve MHP'ye oy kaybettireceğiz' açıklamasını yapıyor. Yine mevcut bir eş başkan 'Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti'yle MHP'ye oy kaybettireceğiz' demekle kalmıyor, huzurun gelmesi için bebek katili üzerindeki tecridin kalkmasını istiyor. Bunlar aklını oynatmış, bunlar yollarını şaşırmış, bunlar ihaneti alenileştirmiş. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz PKK'ya mahkum edilemez. CHP'ye oy veren Atatürk sevdalısı kardeşlerim zillete düşürülemez. Biz irfanla kurduk Cumhuriyeti, biz fedakarlıklarla kurtardık vatanı. Biz yeri geldi tahtadan kılıç, yeri geldi soba borusundan top, yeri geldi ipten üzengi, yeri geldi süpürge tohumundan ekmek yaptık ama zalimlere eğilmedik zillete boyun eğmedik."

"CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış FETÖ'nün vagonu olmuştur"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, vatanın, bayrağın ve ezanın bekçisi olduklarını vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank-palet fabrikası üzerinden yalan inşa etmesin. Dönsün şanlı milli mücadele yıllarına bakmayı denesin. Bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor. Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmayan bir şahsiyetin CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturması utanç vesikası rezaletin daniskasıdır. Kılıçdaroğlu altı oktan milliyetçiliği fiilen sökeli çok uzun zaman olmuştur. CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış FETÖ'nün vagonu olmuştur. Bize 'saray bekçisi' diyen ahmaklar biz bu vatanın bekçisiyiz. Biz al bayrağın bekçisiyiz. Biz susturulamayacak ezanın bekçisiyiz. Aksaray için gerekirse can feda olsun diyen yiğit neferleriz." diye konuştu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti'nin milliyetçiliği ve milliyeti bilmediğini belirtti.

"Ne adamlığı bilirler ne de erdemli olmayı" diyen Bahçeli, şöyle konuştu:
"Onlar gitsin HDP ile fısıldaşsınlar. Onlar gitsin PKK ile yanak yanağa versinler. Onlar gitsin, YPG, PYD ve FETÖ muhipliği ile meşgul olsunlar. Zira yaptıkları budur, yapacakları da budur. Zillet ittifakı denen, tekere sokulan çomaktır. Zillet ittifakı, yürüyen kervana kast eden haydutluktur. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesi, husumet odağıdır. Zillet ittifakı gelsin de Aksaray'daki coşkuya kulak versin. Aksaray'daki milli diriliş ruhunu görsünler. Fakat yapamazlar, buna dayanamazlar, tahammül edemezler. Kulakları var duymaz, gözleri var görmez dilleri var söylemez, hele hele kalpleri var mühürlendiğinden işlemez."

Bahçeli, bugüne kadar Aksaray için hizmet edenlere teşekkür ederek, taş üstüne taş koyanlara ve samimiyetle çalışana "Allah razı olsun" diye konuştu.
"Ne var ki sıra bizde, umut bizde, gelecek bizimle." ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:
"Bir adım ileri gitmek için Aksaray'a talibiz. Hizmeti daha üst seviyelere çıkarmak için Aksaray'a kucağımızı açıyoruz. Daha güzel, gelişmiş ve
güçlü bir Aksaray için MHP olarak 31 Mart'ta verilecek görevi bekliyoruz. Mutlu yarınlar için MHP. Aksaray'da sağduyunun birlikteliği kazanacaktır. Görünen köy kılavuz istemez. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beka için milli karar Aksaray için istikrar."

"Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız"

Bahçeli, beka olmadan vatanın olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız. Zillet ittifakı, bayrağımızı yakanlardan, İmralı canisinin heykelini yapmaktan bahsedenlerden memnun. Milli bekamızı duydular mı adeta şok oluyorlar, deprem geçiriyorlar. Hemen işi ekonomiye getiriyorlar. Konuyu patlıcana taşıyorlar. Bunlar müflis, meymenetsiz. Patlıcan yazın ucuzlar, biber ve domates yaz aylarında bollaşır. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Bekayı tencerenin kaynayıp kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi? Elbette her vatandaşım her şeyin en güzeline layıktır. Dileriz ki herkes istediğini yesin, istediğini içsin. Kimsenin sofrasında gözümüz yok, kimsenin mutfağına diyeceğimiz yok ama patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır ve doya doya yer. Peki beka yenir mi? Bekanın pahalı veya ucuzluğundan bahsedilebilir mi? Beka olmadan 'aç kalktım, tok yattım' demek hiç mümkün olur mu? Beka olmadan kundaktaki yavrularımızın, emzikli sabilerin, henüz bıyığı terlememiş yavrularımızın onurundan, ömürlerinden, gelecek düşlerinden bahsedilebilir mi?"

"Türk milleti çok açık bir saldırı altındadır"

Türkiye'nin bekasına savaş açıldığını anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:
"Faizdeki artıştan, enflasyondaki yükselişten işsizlikteki tırmanıştan dolayı mutlu olmak, insani, İslami ve vicdani ölçülerle asla bağdaşmaz, bağdaşmayacaktır. Türk milleti çok açık bir saldırı altındadır. Aksaray'ın 'ekmeği küçülsün, bereketi kaçsın' diyorlar. Türkiye düşmanlarını el birliği ile emel birliği ile siyasal ekonomik imhamızı planlıyorlar. Terör örgütleri, vahşi emperyalizm ve ekonomik suikastçılar, bölücü mihraklar, yeni hükümet sistemini kabullenemeyen siyasi devşirme ve düşükler, kaybımızı, zaafımızı, zayıflamamızı ve çözülmemizi projelendiriyorlar. İşte bu yüzden beka diyoruz. Bu nedenle 31 Mart seçimlerini milli beka üzerinden okuyoruz. Zalimlere fırsat vermemek için Cumhur İttifakı'yla direniyoruz. Hainlere göz açtırmamak için Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile duruş gösteriyoruz. PKK'ya, FETÖ'ye, CHP'ye, HDP'ye, İP'e, ÖDP'ye ezan ve bayrak düşmanlarına, vatan ve millet muhaliflerine Cumhur İttifakı ve yeni hükümet sistemiyle engel olmaya çalışıyoruz. Bekaya kara çalanlar, şaşı bakanlar, bekayı kabullenemeyenler Türkiye düşmanlarının yerli işbirlikçileridir. Alayını da görüyor, sandıkta hesaplaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bahçeli, konuşmasının sonunda alandakilerden partisinin Aksaray'daki il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarına destek istedi.  

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