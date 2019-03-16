MHP lideri Bahçeli Manisa'da konuştu
MHP lideri Devlet Bahçeli, Manisa mitinginde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
"Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle adımlarımızı hızlandırdık. Türkiye düşmanlarına direndik. Milli bekamız için hesapsız, kitapsız, pazarlıksız bir ittifak kurduk. Bu ittifaka tarih ve milletin şahitliğinde Cumhur İttifakı dedik. Vakti geldiğinde, sandığa gittiğinizde Cumhur İttifakı'nı seçecek misiniz? Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz?
İsimleri beş harften oluşan çete var ya milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına HDP'yi almışlar karanlığa doğru yola çıkmışlardır. Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir. CHP'ye oy veren kardeşlerim zillete müstahak değildir.
Ezanı ıslıklayan namertlerle, CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin ne işi vardır? İmralı canisinin heykelini dikmekten bahseden bölücülerle, CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin nasıl bir ortak paydası olabilir?
Kılıçdaroğlu, YPG'ye zeytin dalı uzatmasından utanmıyor. Bizim milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor. Milliyetçiliği bilmiyor çünkü milliyetçi değil. Kılıçdaroğlu ve kimliksiz ortağı İP, bizim milliyetçiliğimizi batının milliyetçiliğiyle karıştırıyor. Bizim milliyetçiliğimiz paylaşma ve bölüşme esaslıdır."
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