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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.03.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli Manisa'da konuştu

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MHP lideri Bahçeli Manisa'da konuştu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Manisa mitinginde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle adımlarımızı hızlandırdık. Türkiye düşmanlarına direndik. Milli bekamız için hesapsız, kitapsız, pazarlıksız bir ittifak kurduk. Bu ittifaka tarih ve milletin şahitliğinde Cumhur İttifakı dedik. Vakti geldiğinde, sandığa gittiğinizde Cumhur İttifakı'nı seçecek misiniz? Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz?

İsimleri beş harften oluşan çete var ya milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına HDP'yi almışlar karanlığa doğru yola çıkmışlardır. Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir. CHP'ye oy veren kardeşlerim zillete müstahak değildir. 

Ezanı ıslıklayan namertlerle, CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin ne işi vardır? İmralı canisinin heykelini dikmekten bahseden bölücülerle, CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin nasıl bir ortak paydası olabilir? 

Kılıçdaroğlu, YPG'ye zeytin dalı uzatmasından utanmıyor. Bizim milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor. Milliyetçiliği bilmiyor çünkü milliyetçi değil. Kılıçdaroğlu ve kimliksiz ortağı İP, bizim milliyetçiliğimizi batının milliyetçiliğiyle karıştırıyor. Bizim milliyetçiliğimiz paylaşma ve bölüşme esaslıdır."

 

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