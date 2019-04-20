Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den çarpıcı sözler: 'İstanbul’daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır'

Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:

''Yurdumun dört bir köşesinden heyecanlarıyla buraya teşrif eden dava arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnsana hizmet siyasette ana amacımızdır. Yerel yönetimler insanımıza hizmetin ilk ve en öncelikli zeminidir. Demokrasinin kökleşmesi, kurumsallaşması yerel yönetimler sayesinde gerçekleştirilmektedir. İnsanımızla doğrudan temasın ilk yüzü yerel yönetimlerdir.

KUTUPLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

Kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. 'Ben' değil 'biz' diyeceğiz. Ama biz içindeki sayısız beni görmezden gelmeyeceğiz. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden helalin yolundan asla savrulmayacağız. Millet sevdasından bir an olsun ayrılmayacağız. Çalışmaktan gocunmayacağız.

BELEDİYE HAKSIZ KAZANÇ KAPISI DEĞİLDİR

Varsın birileri dedikodu yapsın, biz işimize bakacağız. Dikkat ediniz, belediye haksız kazanç kapısı değildir. Belediye partizanlık, yandaşlık, yağcılık, beleşçilik, bencillik, beş yıllık saltanat demek hiç değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. Geçmişte bu yola sapanlar, aramızdan birer birer ayrılıp gitmişlerdir.

31 MART SEÇİMLERİNDE TÜRK MİLLETİ MHP'YE ÇOK DEĞERLİ BİR DESTEK VERMİŞTİR

Çıkarların ikmaline değil, haysiyetin ifasına, hizmetin idamesine dört elle sarılmak önem ve öncelik sıralamasında en önde yer almalıdır. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP’ye çok değerli bir destek vermiştir. Bu desteği heba ve heder edemeyiz. Milletimizin güvenini sarsamayız. Hayal kırıklığına uğratamayız. MHP tuzakları boza boza bugünlere gelmiştir. Manşetleri yene yene düştüğü yerden dev gibi doğrularak müstesna bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının altında hepinizin payı vardır. İnandık ihanete birlikte direndik. İman varsa imkan vardır dedik. Yolumuza çıkan sırtlanları kenara ittik, sırtımızdaki keneleri el birliğiyle temizledik.

ŞAŞKINLIKTAN ŞOKA GİRDİLER

İlkel saldırılara boyun eğmedik. Dedik ki vatan bölünmeyecek, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye sonsuza kadar var olacak. Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik. Yapamayacağımızı söylediler. Öyle bir yaptık ki şaşkınlıktan şoka girdiler. Bilmiyorlardı ki küllerimizden yeniden doğarız. Toparlanamaz demişlerdi.

KOZAN'DA HAKKIMIZ YENMİŞTİR... MALTEPE'DE ÖNÜMÜZ KESİLMİŞTİR

Adana Kozan’da hakkımız yenmiştir. Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir. İstanbul Maltepe’de önümüz kesilmiştir. Bu başarı milletimizin bize duyduğu güven duygusunun müessir eserliğidir. 31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve AK Parti'nin yönetimine geçmiştir. Samanlıkta iğne arayanlar, çalı gibi yoklayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar bu gerçeği örtemezler. Hakikatın ışığını perdeleyemezler.

CUMHUR İTTİFAKI 31 MART'TAN ZAFERLE ÇIKMIŞTIR

Biz millet ne diyor ona bakıyoruz. Tarih ne diyor, ecdat ne diyor, onu hissediyoruz. Bunların dışında kim ne söylüyorsa fuzuli laf kalabalığıdır. Münafıkların ilkesizlikleri ayaklarımızın tam altındadır. Kuşkusuz çiğnenmeye müstahaktır. Bir adama bakarsınız adam mı diye, bir de lafa bakarsınız laf mı diye. Karşınızda saf saf dizilen ihanet mangasının ne adamlıktan nasipleri ne de laflarının en ufak kıymeti harbiyesi vardır. Cumhur İttifakı 31 Mart’tan zaferle çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlü şekilde tescillenmiştir. Kıskanan varsa buyursun kıskansın. Çekemeyen varsa durmasın çatlasın. Biz bu ülkeyi karşılık beklemeden sevdik. Milli birliğimizin yaşatılmasına yemin ettik. Baş göz üstüne dedik, hiç sitem ve şikayet etmedik.

Tarih nice ibretlik olaylara sahnedir. Büyük hevesler büyük düşüncelerin eseridir. Hedefsiz fikir, dümensiz gemi gibidir. Böylesi bir gemi denizde yüzer ama nereye gideceği meçhuldür. Hedefimiz vardır, hevesimiz vardır. Bizi biz yapan değerlerimiz, tüm haşmet ve görkemiyle vakidir. Basit fikirlerden büyük heyecanlar doğmamış, doğmayacaktır. Küçük heyecanlardan büyük ülkülerin yeşermesi de beklenmeyecektir.

Korkarak basit hesaplar yaparak, sinsi hesaplara meyil ederek, egolarımızın boyunduruğuna giderek hiçbir yere gidemeyeceğimiz açıktır. Cesaret akıldan geliyorsa cesarettir, bilgisizlikten geliyorsa cehalettir. Sevmek için yürek, sürdürmek için de emek şarttır. Bizde hem mangal gibi yürek, hem de fedakarlıkla perçinlenmiş emek vardır. Korkaklığın olduğu yerde zafer fikri siliktir. Bizim lügatimizde böyle bir şey yoktur. Şunu unutmayınız ki uzak hedefleri kucaklayan, hayal gibi görünen ülkülerin peşinde koşanlar, gönlü vicdanı büyük olan dava adamlarıdır. Dava adamlarının dilinde imkansız diye bir şey yoktur.

İşte bu ruh sayesinde ihanetlere göğüs geriyoruz. Bu ruh vesilesiyle Türkiye’nin tarihi haklarını korkusuzca müdafaa ediyoruz. Artık öyle bir kavşaktayız ki irade göstermeyenlerle oyalanamayız. Kararının ardında duramayanlarla aynı hedefleri paylaşamayız. Fikrini savunamayanlarla birlikte olamayız. Soluğu kesilince saklanıp, zoru görünce kuytuya girenlerle birlikte yürüyemeyiz.

OY ORANIMIZ 18.81'DİR... 18.81 1881'DİR, O DA ATATÜRK'ÜN DOĞUMUDUR

31 Mart seçimlerinden sonra kötü niyetli hedef sahipleri gün yüzüne çıkmışlardır. Cumhur İttifakı'nı karalamak için organize bir şebeke tedavüldedir. Bilhassa partimizin il genel meclisi seçiminde aldığı yüzde 18,81 oy oranını diline dolayan fırsatçılar fitne nöbetine girmişlerdir. Oy oranımız yüzde 18,81’dir. 18,81 – 1881’dir o da Atatürk’ün doğumudur.

Emel sahiplerinin maskeleri düşmüştür. Biz bunların alayını biliyor ve tanıyoruz. Ne yapmak istediklerini nereye varmayı planladıklarını fark ediyoruz. Mesela FETÖ’nün fehmisi, Pensilvanya’nın korusu alenen husumet aşılamaya çalışmaktadır. Öteden beri kronik MHP düşmanı olan bu zat, anlaşılan 15 Temmuz’un rövanşını almak için kuyruğa girmiştir.

Bu şahsın halen elini kolunu sallayarak geziyor olması hayret verici bir garabettir. Cumhur İttifakı içinde MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu öne sürmüştür. Hıyanetin korosu, AK Parti’nin eski güzel günleri canlandırmaya yarayabilecek daha az zararlı bir müttefik bulmasını utanmadan teklif edebilmiştir. Hatta AK Parti’nin kendisiyle daha yakın bir müttefik bulmasını önermiştir. Kızarmayan yüzlü, malum görevli devrededir.

TÜRKİYE'Yİ YÖNETEN PARTİ BELLİDİR

İBB seçimindeki organize usulsüzlüklerin ve sandık yolsuzluklarının üstünü örtercesine sonuçların hiç uzatılmadan kabulünü söyleyen bu köksüzün, tekrar başını kaldırması, 15 Temmuz şehitlerine büyük bir haksızlık ve hakarettir. Türkiye’yi yöneten parti bellidir. Cumhurbaşkanımız ve Bakanlar Kurulu görevinin başındadır. MHP ise TBMM’de denge ve denetleme görevinde sorumluluk üstlenmiştir.

BİZİM İTTİFAKIMIZ PAZARA KADAR DEĞİLDİR

Eğer yanlış değerlendirmiyorsak, AK Parti’nin bizati altını kazanlarla müttefik olmasını dilemektedir. Bu çürük yumurta ne hakla hangi yüzle yazıp çizmekte, bunları nasıl söyleyebilmektedir? Bu ne şerefsizliktir? FETÖ’nün korusu kime ne anlatıyor? MHP ile AK Parti’nin ittifakından rahatsız olanlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini yıkmak isteyen müptezellerdir. Bizim ittifakımız pazara kadar değildir. çıkar ve pazarlığa da dayalı değildir. Siyasi alışveriş üzerine bina edilmiş değildir.

Cumhur İttifakı Türk tarihinin mirasıyla harcı karılmıştır. Yenikapı ruhunun müktesebatıyla çatısı örülmüştür. 24 Haziran seçimleriyle güçlenmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye’dir. Biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz. Aklımızda sadece Türkiye var diyoruz.

Sudan, Yemen, Filistin, Cezayir, Libya, Suriye, Venezuela ağır sorunlarla boğuşmaktadır. S400 gerilimi, ABD’nin terör örgütlerine verdiği destek şirazesinden çıkmış durumdadır.

FETÖ'CÜLER İBB SEÇİMİ ÜZERİNDEN GANİMET AVCILIĞINA SOYUNMUŞLARDIR

İngiltere menşeili bir gazete her gün zehir kusmaktadır. Ekonomimiz üzerinde kara bulutları dolaştırmakta, kabus senaryoları alçakça dolaşıma sokulmaktadır. FETÖ’cüler, İBB seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır. Afrika’da mazbata koroları kurulmaktadır.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar siyasi sürece adeta çivilenmiştir. Türkiye çok tehlikeli bir girdaba yuvarlanmaktadır. Sokaklar karıştırılmak istenmektedir. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ ortaklığı çok vahim boyutlara ulaşmıştır. Ekrem İmamoğlu, terörist Demirtaş’a methiyeler düzmekte, Ermenilerden Rumuna selam göndermektedir.

BİZİM İÇİN ÖNCELİK BELEDİYE DEĞİL MİLLİ BEKADIR

Bizim için öncelik belediye değil milli bekadır. Siyasetin eskileriyle yeni sayfa açmak isteyen zalimlerin Cumhur İttifakı’nın kristalize ruhunda çatlaklar oluşturmaya çalışanların hevesinde kursaklarında kalacaklardır. Leş avcılarına izin yoktur. İhtilaf bekleyenlerin şansı yoktur. Türkiye’yi teslim almak için Cumhur İttifakı’nın zaaf anlarını kollayanlara göz yummak olmayacaktır. MHP ile AK Parti çelikten iradedir. Hiç kimse boşuna beklemesin. Cumhur İttifakı Türkiye’yi 2023’e taşıyacaktır.

İSTANBUL'DAKİ SEÇİMLERE ŞAİBE KARIŞMIŞTIR

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart’tan 17 gün sonra mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı ve altyapıyı kopyalama teşebbüsüne kadar mazbatalı şahıs faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü itiraz süreci çalışmaktadır. İstanbul’daki seçimlere şaibe karışmıştır. Büyükçekmece ve Maltepe’de gün yüzüne çıkan iddialar yenilir tutulur değildir. En doğru kararı YSK verecektir. Bize göre İstanbul’daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır. 17 gün boyunca mazbatayla yatıp kalkan sayın İmamoğlu ve partisi büyük bir yanlışın faili olmuşlardır. Mazbata almakla süreç sonlanmamıştır. Şimdi söz sırası YSK’nındır. Biz millet iradesine elbette bağlıyız. Ancak sandık hilelerine tahammül göstermemizi kimse beklememelidir. Henüz her şey bitmemiştir. Son söz söylenmemiştir.

Bölücü teröristlerin Türkiye – Irak sınırındaki saldırılar sonucunda şehit olan dört kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.''