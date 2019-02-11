MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan dikkat çeken açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugüne kadar yaptığımız uzlaşmayı, bu hafta iki parti lideri tekrar görüşecek. Şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar değerlendireceğiz.ÿ Mesela Iğdır örneğini verebiliriz. Bu gibi yerler tekrar gözden geçirilecektir" dedi.
MHP’li Semih Yalçın, partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Kastamonu’ya geldi. Burada düzenlenen programda konuşan Yalçın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MHP’nin devletin bekası için gereken fedakarlığı yaptığını söyledi. Milletin bu durumu bildiğini belirten Yalçın, "Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bölgesinde güçlü bir ülke olma irademiz MHP’nin temel prensiplerinden biridir. Şimdi onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün sizler sokakta gezerken başımız dimdik dolaşıyoruz. 3-4 sene evvel böyle değildi. Ne sıkıntılara maruz kalıyordunuz ama şimdi rahatsınız ve daha da rahat olacaksınız" dedi.
’CUMHUR İTTİFAKI İKİ PARTİ’
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin uyguladığı politikalar neticesinde, 31 Mart sonrası güzel şeylerin olacağını kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:
"Bu ülke adına da kastediyorum, kendi partimin geleceği adına da kastediyorum. 31 Mart’ta bu millet hakkımızı daha büyük teslim edecek. Cumhur İttifakı iki siyasi parti, ay yıldızda diyebiliriz. Birisi MHP, diğeri AK Parti. Meclis Başkanı’nın istifası ile birlikte 10 gün içerisinde yenisini seçeceğiz. Amacımız Cumhur İttifaklı ruhu ile zillet ittifakı, illet ittifakı veya şer ittifakı dediğimiz blokun ne yapmak istediğini veya ne yapmaya çalıştığını anlatmak durumundayız."
’TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK’
Yalçın, CHP’nin HDP ve diğer siyasi partiler ile birlikte hareket ettiğini öne sürerek, şunları söyledi:
"Kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklar ile hareket ediyorlar. Böyle bir ittifaka yol vermemiz mümkün değil. Bugüne kadar yaptığımız uzlaşmayı, bu hafta iki parti lideri tekrar görüşecek. Şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Genel Başkanımızın son görüşmelerinde ortaya çıkan bu. Mesela Iğdır örneğini verebiliriz. Bu gibi yerler tekrar gözden geçirilecektir."
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