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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.12.2018 - 16:36, Son Güncelleme:

Son dakika... MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

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Son dakika... MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklama ile 15'i il olmak üzere MHP’nin 402 belediye başkan adayını duyurdu.

İŞTE MHP'NİN AÇIKLADIĞI 402 ADAYIN TAMAMI:

1             ADIYAMAN                                       İL            RIFAT ERDEM

2             AĞRI                                    İL            SERVET AL

3             ARTVİN                                               İL            MUSTAFA POLAT

4             BOLU                                   İL            İBRAHİM DOĞAN

5             HAKKARİ                                            İL            NEVZAT DOĞAN

6             MUŞ                                     İL            ŞEREFETTİN YATCİ

7             SİİRT                                     İL            MUZAFFER FURAT

8             SİNOP                                  İL            HASAN DEMİR

9             TOKAT                                 İL            ADNAN ÖZMEN

10           TUNCELİ                                             İL            MÜCELLA SALER

11           UŞAK                                   İL            MUHAMMET FATİH ERDOĞAN

12           BATMAN                                            İL            HAYRETTİN BEKTAŞ

13           ŞIRNAK                                               İL            BAHAR CAVLAK

14           KİLİS                                     İL            ÖMER YABANCI

15           DÜZCE                                 İL            ERDOĞAN BIYIK

16           ADIYAMAN        BESNİ                   İLÇE       KENAN POLAT

17           ADIYAMAN        ÇELİKHAN                          İLÇE       ABDURRAHMAN YAYLAGÜL

18           ADIYAMAN        GÖLBAŞI                            İLÇE       KAMBER ÖZTÜRK

19           ADIYAMAN        KAHTA                 İLÇE       SIRAÇ ASLAN

20           ADIYAMAN        SAMSAT                             İLÇE       SADIK ÖZTÜRK

21           ADIYAMAN        SİNCİK                 İLÇE       AHMET GENCİZ

22           ADIYAMAN        TUT                       İLÇE       HASAN ŞAHAN

23           AFYONKARAHİSAR         ÇOBANLAR                        İLÇE       ALİ SARITAŞ

24           AFYONKARAHİSAR         HOCALAR                           İLÇE       DOĞAN DEMİR

25           AFYONKARAHİSAR         İSCEHİSAR                         İLÇE       BAHTİYAR AŞKIN

26           AFYONKARAHİSAR         SULTANDAĞI                   İLÇE       TACETTİN DAMLARKAYA

27           AFYONKARAHİSAR         ŞUHUT                İLÇE       İBRAHLİM YILDIZ

28           AĞRI     DİYADİN                             İLÇE       AHMET ŞİMŞEK

29           AĞRI     DOĞUBAYAZIT                İLÇE       FEYYAZ BİLEN

30           AĞRI     ELEŞKİRT                            İLÇE       MEHMET FATİH YERLİKAYA

31           AĞRI     HAMUR                              İLÇE       YAKUP GÜNER

32           AĞRI     PATNOS                             İLÇE       AYDIN ŞİMŞEK

33           AĞRI     TAŞLIÇAY                           İLÇE       SİNAN AYDEMİR

34           AĞRI     TUTAK                 İLÇE       COŞKUN AKBABA

35           AMASYA             GÖYNÜCEK                       İLÇE       KADİR FATİH ERDOĞAN

36           AMASYA             GÜMÜŞHACIKÖY                           İLÇE       ADNAN TORUN

37           AMASYA             SULUOVA                          İLÇE       YAŞAR TANCI

38           ARTVİN                MURGUL                           İLÇE       HAKAN İNAN

39           ARTVİN                ŞAVŞAT                              İLÇE       TANER AKGÜMÜŞ

40           ARTVİN                YUSUFELİ                           İLÇE       ERDAL DEMİRCİ

41           BİNGÖL               ADAKLI                İLÇE       ERDAL ALMALI

42           BİTLİS    GÜROYMAK                     İLÇE       HAKAN AZBAY

43           BİTLİS    HİZAN                  İLÇE       RAMAZAN ŞİMŞEK

44           BİTLİS    MUTKİ                 İLÇE       DOĞAN UYANIK

45           BOLU    DÖRTDİVAN                     İLÇE       DURMUŞ ÜNAL

46           BOLU    GEREDE                              İLÇE       RAMAZAN GÜLER

47           BOLU    GÖYNÜK                            İLÇE       AHMET ÇANKAYA

48           BOLU    MENGEN                           İLÇE       ALİ BUDAK

49           BOLU    SEBEN                  İLÇE       HAKAN CANKURTARAN

50           BURDUR              AĞLASUN                          İLÇE       MEHMET TURGUT

51           BURDUR              ÇAVDIR                               İLÇE       SÜLEYMAN KAYACAN

52           ÇANAKKALE       BAYRAMİÇ                        İLÇE       ŞUAYİP BAŞARAN

53           ÇANAKKALE       BİGA                    İLÇE       ENVER KOÇ

54           ÇANAKKALE       ECEABAT                            İLÇE       ENGİN DERSE

55           ÇANAKKALE       EZİNE                   İLÇE       ALİ TEVFİK AYTİMURER

56           ÇANAKKALE       GÖKÇEADA                       İLÇE       ERTAN ERDOĞAN

57           ÇANAKKALE       LAPSEKİ                              İLÇE       ADEM BALTA

58           ÇANAKKALE       YENİCE                İLÇE       LEVENT AKYOL

59           ÇANKIRI              ATKARACALAR                İLÇE       ALİRAZA KÜÇÜKKUTLU

60           ÇANKIRI              ÇERKEŞ                İLÇE       HÜSEYİN ERDOĞAN

61           ÇANKIRI              KORGUN                            İLÇE       HASAN HÜSEYİN KOZAN

62           ÇANKIRI              KURŞUNLU                       İLÇE       HÜDAİ HAMDİ BÜYÜKPOYRAZ

63           ÇANKIRI              ORTA                   İLÇE       YUNUS YARIMKAYA

64           ÇANKIRI              YAPRAKLI                           İLÇE       ÖMER GÜNGÖR

65           ÇORUM               ALACA                 İLÇE       SACİT KAĞIZMAN

66           ÇORUM               BOĞAZKALE                      İLÇE       MESUT OCAKLI

67           ÇORUM               İSKİLİP                 İLÇE       ALİ SÜLÜK

68           ÇORUM               KARGI                  İLÇE       RECEP BOLPAÇA

69           ÇORUM               OĞUZLAR                          İLÇE       OĞUZ HANTAL

70           ÇORUM               ORTAKÖY                           İLÇE       NECİP ERDEMİRCİ

71           ÇORUM               OSMANCIK                       İLÇE       AHMET GELGÖR

72           ÇORUM               SUNGURLU                       İLÇE       ŞABAN KÖYHANOĞLU

73           ÇORUM               UĞURLUDAĞ                   İLÇE       CEMAL SAĞIR

74           EDİRNE KEŞAN                 İLÇE       HÜSEYİN YILDIRIM

75           EDİRNE MERİÇ                 İLÇE       MEHMET CAN ÖZTARAK

76           ELAZIĞ SİVRİCE                               İLÇE       TURGAY GÜNDOĞAN

77           ELAZIĞ KEBAN                 İLÇE       AHMET TURAN ÖZCAN

78           ERZİNCAN          İLİÇ                       İLÇE       HAMZA BURAN

79           ERZİNCAN          KEMALİYE                          İLÇE       MEHMET KARAMAN

80           ERZİNCAN          ÜZÜMLÜ                            İLÇE       ŞEREF ORUÇ

81           GİRESUN             EYNESİL                              İLÇE       EMRE KEMAL

82           GİRESUN             GÜCE                   İLÇE       YÜKSEL GEÇGEL

83           GİRESUN             ŞEBİNKARAHİSAR                          İLÇE       MURAT BÖLÜK

84           GİRESUN             YAĞLIDERE                        İLÇE       YAŞAR İBİŞ

85           GÜMÜŞHANE   KÜRTÜN                             İLÇE       ENVER ŞEN

86           HAKKARİ             DERECİK                             İLÇE       ERKAN KAYA

87           HAKKARİ             ŞEMDİNLİ                          İLÇE       AHMET AYDIN

88           HAKKARİ             YÜKSEKOVA                     İLÇE       BEYAZ TUNÇ ORAL

89           ISPARTA              ATABEY                               İLÇE       AZİZ ERASLAN

90           ISPARTA              GELENDOST                      İLÇE       ÖMER KOLBAŞI

91           ISPARTA              SENİRKENT                        İLÇE       ALİ KALAY

92           ISPARTA              ULUBORLU                        İLÇE       ALİ İHSAN AKAR

93           İSTANBUL           BEŞİKTAŞ                           İLÇE       SERKAN TOPER

94           İSTANBUL           MALTEPE                           İLÇE       AHMET BAYKAN

95           İSTANBUL           SİLİVRİ                 İLÇE       VOLKAN YILMAZ

96           KARS     AKYAKA                              İLÇE       GÜRSOY ÇAPIK

97           KARS     DİGOR                 İLÇE       SELÇUK BALCI

98           KARS     SARIKAMIŞ                       İLÇE       HARUN HAYALİ

99           KARS     SELİM                  İLÇE       YUSUF YEKE

100         KARS     SUSUZ                 İLÇE       ADEM CAN DAYSAL

101         KASTAMONU    ABANA                İLÇE       ERHAN ÖZGÜR

102         KASTAMONU    ARAÇ                   İLÇE       FİKRİ YAZAN

103         KASTAMONU    AZDAVAY                           İLÇE       AKİF ÖZDEMİR

104         KASTAMONU    CİDE                     İLÇE       AHMET ÇAKMAK

105         KASTAMONU    ÇATALZEYTİN                   İLÇE       AHMET DEMİR

106         KASTAMONU    DADAY                İLÇE       MEHMET KILIÇ

107         KASTAMONU    DOĞANYURT                    İLÇE       HAKKI ÇOLAK

108         KASTAMONU    HANÖNÜ                           İLÇE       HASAN BASRİ YÜCEL

109         KASTAMONU    KÜRE                    İLÇE       SERKAN SEVİNÇ

110         KASTAMONU    PINARBAŞI                        İLÇE       ASLAN ALTUNTAŞ

111         KASTAMONU    SEYDİLER                            İLÇE       MEHMET ERDOĞAN

112         KASTAMONU    TAŞKÖPRÜ                        İLÇE       ABDULLAH ÇATAL

113         KASTAMONU    TOSYA                 İLÇE       VOLKAN KAVAKLIGİL

114         KIRKLARELİ         BABAESKİ                          İLÇE       RECEP ÖZCAN

115         KIRKLARELİ         KOFÇAZ                              İLÇE       AYCAN ELMAZ

116         KIRKLARELİ         LÜLEBURGAZ                   İLÇE       ARMAĞAN AYYILDIZ

117         KIRŞEHİR             BOZTEPE                            İLÇE       MUSA CEYLAN

118         KIRŞEHİR             KAMAN                              İLÇE       KENAN ALVAN

119         KÜTAHYA            EMET                   İLÇE       HALİL TUNA

120         KÜTAHYA            TAVŞANLI                          İLÇE       KAZIM BAYRAM

121         MUŞ      BULANIK                            İLÇE       İZZET AKGÖL

122         MUŞ      HASKÖY                              İLÇE       CEMAL ORBAY

123         MUŞ      KORKUT                             İLÇE       ENES YUMLU

124         MUŞ      MALAZGİRT                      İLÇE       CELAL ŞAHİN TEKİN

125         MUŞ      VARTO                İLÇE       SULHATTİN KARAKURT

126         NEVŞEHİR           GÜLŞEHİR                          İLÇE       ŞENGEZER KÜRK

127         NEVŞEHİR           HACIBEKTAŞ                     İLÇE       ÇAĞDAŞ OZAN GÜNEŞ

128         NİĞDE  ALTUNHİSAR                    İLÇE       VEDAT KİRAZCI

129         NİĞDE  BOR                      İLÇE       MUSTAFA TECİMER

130         NİĞDE  ÇAMARDI                          İLÇE       MEHMET ALAKUŞ

131         RİZE       PAZAR                 İLÇE       GÜLŞAH BİLALOĞULLARI

132         SİİRT      BAYKAN                             İLÇE       HASAN SÖYÜNCÜ

133         SİİRT      ERUH                   İLÇE       BAYRAM DEMİR

134         SİİRT      KURTALAN                        İLÇE       BEDİRHAN LALE

135         SİİRT      PERVARİ                             İLÇE       MEHMET SAİT KANDEMİR

136         SİİRT      ŞİRVAN                               İLÇE       DENİZ CELLEK

137         SİİRT      TİLLO                    İLÇE       FATİH ATUN

138         SİNOP   AYANCIK                            İLÇE       ÖZAY ÇETİN

139         SİNOP   BOYABAT                           İLÇE       ŞÜKRÜ KAYA

140         SİNOP   DİKMEN                             İLÇE       VEDAT DAĞLI

141         SİNOP   DURAĞAN                         İLÇE       FEHMİ DALKILIÇ

142         SİNOP   ERFELEK                              İLÇE       ABDURRAHMAN GÜLEN

143         SİNOP   GERZE                  İLÇE       KERİM ULUSOY

144         SİNOP   SARAYDÜZÜ                     İLÇE       İBRAHİM KANBER

145         SİVAS    AKINCILAR                        İLÇE       MURAT SEVİNÇ

146         SİVAS    ULAŞ                    İLÇE       TURAN İLBEY

147         SİVAS    YILDIZELİ                            İLÇE       OZAN ERCAN

148         SİVAS    ZARA                    İLÇE       FATİH ÇELİK

149         TOKAT  ALMUS                İLÇE       BEKİR ÖZER

150         TOKAT  ARTOVA                             İLÇE       MAHMUT GÜLHAN

151         TOKAT  BAŞÇİFTLİK                        İLÇE       MUSTAFA ÖZTÜRK

152         TOKAT  ERBAA                 İLÇE       ERTUĞRUL KARAGÖL

153         TOKAT  NİKSAR                               İLÇE       DURAN YADİGAR

154         TOKAT  REŞADİYE                           İLÇE       MUSTAFA ŞAHİN

155         TOKAT  TURHAL                              İLÇE       GÖKHAN BOZKURT

156         TUNCELİ              ÇEMİŞGEZEK                    İLÇE       HAKAN GÖKALP

157         TUNCELİ              HOZAT                 İLÇE       ZÜLEYHA FIRAT KUZU

158         TUNCELİ              MAZGİRT                           İLÇE       AYHAN YILMAZ

159         TUNCELİ              NAZIMİYE                          İLÇE       NİYAZİ KORKMAZ

160         TUNCELİ              OVACIK                              İLÇE       HALUK SUPHİ GÜLKAYA

161         TUNCELİ              PERTEK                İLÇE       MEHMET AYHAN

162         TUNCELİ              PÜLÜMÜR                         İLÇE       REFİYE DANIŞ ERDEM

163         YOZGAT               AKDAĞMADENİ                              İLÇE       NEZİH YALÇIN

164         YOZGAT               SARAYKENT                      İLÇE       İDRİS ÖĞEL

165         YOZGAT               SORGUN                            İLÇE       MUSTAFA ERKUT EKİNCİ

166         YOZGAT               ŞEFAATLİ                            İLÇE       AHMET DEMİREL

167         ZONGULDAK     ALAPLI                 İLÇE       ALİ DEMİR

168         ZONGULDAK     ÇAYCUMA                         İLÇE       HAYDAR ORUÇ

169         ZONGULDAK     DEVREK                              İLÇE       AHMET AKDEMİR

170         ZONGULDAK     GÖKÇEBEY                         İLÇE       ADEM AYVACIK

171         ZONGULDAK     KDZ.EREĞLİ                       İLÇE       TELAT ŞEKER

172         ZONGULDAK     KİLİMLİ                İLÇE       FATİH KALDIRIM

173         ZONGULDAK     KOZLU                 İLÇE       MURAT GÜLSEVER

174         AKSARAY            AĞAÇÖREN                       İLÇE       YAŞAR BEKLEVİÇ

175         AKSARAY            GÜLAĞAÇ                          İLÇE       AHMET SİNGİN

176         AKSARAY            GÜZELYURT                      İLÇE       SADULLAH ER

177         AKSARAY            SARIYAHŞİ                         İLÇE       İBRAHİM KAZANCI

178         AKSARAY            SULTANHANI                   İLÇE       MEHMET ÇAKIR

179         KARAMAN         ERMENEK                          İLÇE       EMEL ÖZTÜRK

180         KARAMAN         SARIVELİLER                     İLÇE       HAKAN ÇOŞGUNER

181         KIRIKKALE           ÇELEBİ                 İLÇE       YILDIRIM ULAŞ

182         BATMAN             BEŞİRİ                  İLÇE       HAMİT YILDIZ

183         BATMAN             GERCÜŞ                              İLÇE       YAŞAR KESKİN

184         BATMAN             HASANKEYF                      İLÇE       EMİNE YEŞİM BİL

185         BATMAN             KOZLUK                              İLÇE       SAMİ BİÇER

186         BATMAN             SASON                İLÇE       MUHAMMED FATİH AÇIK

187         ŞIRNAK                BEYTÜŞŞEBAP                  İLÇE       HAFİZE UCAR

188         ŞIRNAK                GÜÇLÜKONAK                 İLÇE       DOĞAN NAS

189         ŞIRNAK                İDİL                       İLÇE       MEHMET ALİ DAĞ

190         ŞIRNAK                SİLOPİ                  İLÇE       DOĞAN ÖKTEN

191         ŞIRNAK                ULUDERE                           İLÇE       NAZMİ AKYÜREK

192         BARTIN                AMASRA                            İLÇE       ASIM SOYDAN

193         BARTIN                ULUS                    İLÇE       SEVGİ ÜNAL

194         ARDAHAN          ÇILDIR                  İLÇE       OZAN AKTEMUR

195         ARDAHAN          DAMAL                               İLÇE       TAMER TAN

196         ARDAHAN          HANAK                İLÇE       TORAMAN HÜRİŞANOĞLU

197         ARDAHAN          POSOF                 İLÇE       CEVDET DEMİR

198         IĞDIR    ARALIK                İLÇE       CAFER AKKA

199         YALOVA               ÇINARCIK                           İLÇE       HARUN YORULMAZ

200         YALOVA               ÇİFTLİKKÖY                       İLÇE       İSA YILMAZ

201         YALOVA               TERMAL                              İLÇE       BURAK SEVENGİL

202         KARABÜK           EFLANİ                İLÇE       HÜSNÜ AKIN

203         KARABÜK           ESKİPAZAR                        İLÇE       HÜSEYİN DÖNMEZ

204         KARABÜK           YENİCE                İLÇE       ZEKİ ÇAYLI

205         KİLİS      ELBEYLİ                İLÇE       SUAT KEMAL ÖZKAN

206         KİLİS      MUSABEYLİ                       İLÇE       İHSAN ÖLMEZ

207         KİLİS      POLATELİ                           İLÇE       HAKKI KILIÇ

208         DÜZCE  GÖLYAKA                           İLÇE       MURAT ALTINDAL

209         ADIYAMAN        MERKEZ               KÖMÜR               BELDE   ABDULLAH ÖZAVCİ

210         ADIYAMAN        MERKEZ               YAYLAKONAK    BELDE   ATİLLA AKAN

211         ADIYAMAN        BESNİ    KESMETEPE        BELDE   EMİR KILIÇ

212         ADIYAMAN        BESNİ    KÖSECELİ            BELDE   AYDIN ORHAN

213         ADIYAMAN        BESNİ    SUVARLI              BELDE   HASAN BOZKAYA

214         ADIYAMAN        BESNİ    ŞAMBAYAT        BELDE   NECATİ DEMİREL

215         ADIYAMAN        ÇELİKHAN           PINARBAŞI         BELDE   BURHAN AYAZ

216         ADIYAMAN        GÖLBAŞI             BALKAR               BELDE   MEHMET EMİN ŞEKER

217         ADIYAMAN        GÖLBAŞI             BELÖREN             BELDE   ENVER ÇİÇEK

218         ADIYAMAN        GÖLBAŞI             HARMANLI         BELDE   SİYAMİ YILDIRIM

219         ADIYAMAN        SİNCİK  İNLİCE   BELDE   ABUBEKİR ÜMÜRHAN

220         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               BEYYAZI               BELDE   ASIM ALTINTAŞ

221         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               KOCATEPE          BELDE   MUSTAFA ÇINGIRAK

222         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               ÇAYIRBAĞ          BELDE   ALİ ÇALIŞIR

223         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               DEĞİRMENAYVALI          BELDE   EROL BARUTCU

224         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               ERKMEN              BELDE   MUHAMMED BAYRAM

225         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               GEBECELER         BELDE   CENGİZ YAŞAR

226         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               NURİBEY             BELDE   ABDULLAH ÇAKMAK

227         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               SALAR   BELDE   GAZİ AVŞAR

228         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               SUSUZ  BELDE   İBRAHİM IŞILAK

229         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               SÜLÜMENLİ       BELDE   BASRİ ÜZÜMÖZÜ

230         AFYONKARAHİSAR         MERKEZ               SÜLÜN BELDE   ŞÜKRÜ BACAK

231         AFYONKARAHİSAR         BOLVADİN          ÖZBURUN          BELDE   AHMET ERİKÇİ

232         AFYONKARAHİSAR         ÇAY        KARAMIKKARACAÖREN              BELDE   MUHTEREM ALGÜL

233         AFYONKARAHİSAR         ÇOBANLAR         KOCAÖZ              BELDE   MUSA KAMIŞÇI

234         AFYONKARAHİSAR         DİNAR  HAYDARLI           BELDE   FERİYAT ATEŞ

235         AFYONKARAHİSAR         DİNAR  TATARLI               BELDE   BAYRAM KARTAL

236         AFYONKARAHİSAR         EMİRDAĞ           GÖMÜ BELDE   RAMAZAN ERYILDIZ

237         AFYONKARAHİSAR         İHSANİYE            DÖĞER BELDE   MEHMET DEMİREL

238         AFYONKARAHİSAR         İHSANİYE            GAZLIGÖL           BELDE   MUSTAFA GÜNGÖR

239         AFYONKARAHİSAR         İSCEHİSAR          SEYDİLER             BELDE   HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR

240         AFYONKARAHİSAR         SİNANPAŞA       AKÖREN              BELDE   VEYSEL DAYAN

241         AFYONKARAHİSAR         SİNANPAŞA       DÜZAĞAÇ           BELDE   HÜSEYİN IŞIK

242         AFYONKARAHİSAR         SİNANPAŞA       KILIÇARSLAN     BELDE   HALİL ÇELEBİ

243         AFYONKARAHİSAR         SİNANPAŞA       SERBAN               BELDE   VEDAT KÖSE

244         AFYONKARAHİSAR         SİNANPAŞA       TINAZTEPE         BELDE   İSMAİL KARAGÖZ

245         AFYONKARAHİSAR         SULTANDAĞI    YEŞİLÇİFTLİK      BELDE   ÖZKAN ALKIN

246         AĞRI     ELEŞKİRT             TAHİR   BELDE   HALİS DURSUN

247         AĞRI     ELEŞKİRT             YAYLADÜZÜ       BELDE   HAKİM TAŞDEMİR

248         AĞRI     ELEŞKİRT             YÜCEKAPI           BELDE   OĞUZHAN MURAT

249         AĞRI     PATNOS              DEDELİ  BELDE   AHMET IŞIK

250         BAYBURT            MERKEZ               ARPALI BELDE   AYDIN IRMAK

251         BİTLİS    MERKEZ               YOLALAN            BELDE   MEMDUH DENİZ

252         BİTLİS    ADİLCEVAZ         AYDINLAR           BELDE   TEKİN DURSUN

253         BİTLİS    AHLAT  OVAKIŞLA           BELDE   İLHAMİ GÖKBULAK

254         BİTLİS    GÜROYMAK      GÖLBAŞI             BELDE   ETEM SOLMAZ

255         BİTLİS    GÜROYMAK      GÜNKIRI             BELDE   ÖMER AYLÜÇTARHAN

256         BİTLİS    MUTKİ  KAVAKBAŞI        BELDE   BURAK GÜLEK

257         BURDUR              ÇAVDIR                SÖĞÜT BELDE   AYHAN YURDASİPER

258         ÇANAKKALE       MERKEZ               KEPEZ   BELDE   SERKAN ÖN

259         ÇANAKKALE       AYVACIK             KÜÇÜKKUYU     BELDE   GALİP DEMİR

260         ÇANAKKALE       EZİNE    GEYİKLİ                BELDE   DOĞAN LABAR

261         ÇANAKKALE       GELİBOLU           EVREŞE BELDE   FATİH ERER

262         ÇANAKKALE       LAPSEKİ               ÇARDAK              BELDE   MEHMET UYANIK

263         ÇANAKKALE       LAPSEKİ               UMURBEY          BELDE   ALİYE ERTOPÇU

264         ÇANAKKALE       YENİCE KALKIM               BELDE   ÖZGÜR DEMİRTAŞ

265         ÇANKIRI              ATKARACALAR ÇARDAKLI           BELDE   OSMAN ÇİĞDEM

266         ÇANKIRI              ÇERKEŞ SAÇAK  BELDE   İSA YAZIBAŞI

267         ÇANKIRI              ORTA    YAYLAKENT        BELDE   MURAT ÇAVUŞ

268         EDİRNE KEŞAN  BEĞENDİK          BELDE   HÜSEYİN ŞENTÜRK

269         ERZİNCAN          MERKEZ               ÇAĞLAYAN         BELDE   SEYİT BATTAL TOSUN

270         ERZİNCAN          MERKEZ               MOLLAKÖY        BELDE   HÜSEYİN AYTEKİN

271         ERZİNCAN          MERKEZ               YAYLABAŞI         BELDE   MUSTAFA CANPOLAT

272         ERZİNCAN          ÜZÜMLÜ             ALTINBAŞAK      BELDE   ÖMERCAN KARATEPE

273         GİRESUN             BULANCAK         AYDINDERE        BELDE   ÖMER AYDOĞDU

274         GİRESUN             BULANCAK         KOVANLIK          BELDE   SEFA ARTUL

275         GİRESUN             GÖRELE               ÇAVUŞLU            BELDE   ENVER ORKUN ŞEN

276         GÜMÜŞHANE   KELKİT  DEREDOLU         BELDE   ÖKKEŞ ALKAN

277         GÜMÜŞHANE   KELKİT  ÜNLÜPINAR      BELDE   ŞERİF ÖZER

278         GÜMÜŞHANE   KÜRTÜN              ÖZKÜRTÜN        BELDE   YAKUP TURGUT

279         HAKKARİ             MERKEZ               DURANKAYA     BELDE   HAMİT ALTUN

280         ISPARTA              KEÇİBORLU        SENİR    BELDE   TAYFUN BORAZANCI

281         ISPARTA              SENİRKENT         BÜYÜKKABACA                BELDE   MUSTAFA DURMUŞ

282         ISPARTA              YALVAÇ               HÜYÜKLÜ           BELDE   HASAN YILDIZ

283         KARS     DİGOR  DAĞPINAR         BELDE   ATALAY TAZEGÜL

284         KIRKLARELİ         DEMİRKÖY         İĞNEADA            BELDE   MURAT BABAT

285         KIRKLARELİ         VİZE       KIYIKÖY               BELDE   İSMAİL GÖK

286         KÜTAHYA            GEDİZ   ESKİGEDİZ          BELDE   MUSTAFA ARSLAN

287         KÜTAHYA            SİMAV  AKDAĞ BELDE   İSMAİL YILDIZ

288         KÜTAHYA            SİMAV  GÜNEY BELDE   AHMET ÇAVDAR

289         KÜTAHYA            SİMAV  KUŞU    BELDE   MURAT GÜNTAŞ

290         KÜTAHYA            SİMAV  NAŞA    BELDE   MEHMET ÖZDEMİR

291         KÜTAHYA            TAVŞANLI           BALIKÖY              BELDE   AHMET ARTUN

292         KÜTAHYA            TAVŞANLI           KURUÇAY           BELDE   SERKAN AKTAŞLI

293         KÜTAHYA            TAVŞANLI           TEPECİK               BELDE   ALİ ÇAKIR

294         KÜTAHYA            TAVŞANLI           TUNÇBİLEK         BELDE   MUSTAFA DÜZGÜN

295         MUŞ      MERKEZ               KARAAĞAÇLI     BELDE   YAKUP TOLAN

296         MUŞ      MERKEZ               KIRKÖY BELDE   BİLAL ŞAHİN

297         MUŞ      MERKEZ               KIZILAĞAÇ          BELDE   KENAN YİĞİT

298         MUŞ      MERKEZ               KONUKBEKLER BELDE   FATİH GÜNDOĞDU

299         MUŞ      MERKEZ               SERİNOVA          BELDE   ŞAH İSMAİL YALINKILIÇ

300         MUŞ      MERKEZ               SUNGU                BELDE   YAŞAR TAN

301         MUŞ      MERKEZ               YAYGIN                BELDE   EMRAH GÖZCÜ

302         MUŞ      MERKEZ               YEŞİLOVA(YAĞCILAR)    BELDE   İNAN YİĞİT

303         MUŞ      BULANIK             ELMAKAYA         BELDE   BİRKAN MAMAK

304         MUŞ      BULANIK             ERENTEPE           BELDE   ABDURRAHMAN DAŞDEMİR

305         MUŞ      BULANIK             RÜSTEMGEDİK BELDE   VOLKAN DURMUŞ

306         MUŞ      BULANIK             SARIPINAR         BELDE   OKTAY AKDENİZ

307         MUŞ      BULANIK             UZGÖRÜR          BELDE   ÜNAL SEMERCİ

308         MUŞ      BULANIK             YONCALI             BELDE   ERDİNÇ POLAT

309         MUŞ      HASKÖY               DÜZKIŞLA           BELDE   ÇETİN ONGÜR

310         MUŞ      KORKUT              ALTINOVA          BELDE   EMRAH SÖYLEMEZ

311         MUŞ      MALAZGİRT       KONAKKURAN BELDE   ERCAN DEMİRELLİ

312         NEVŞEHİR           MERKEZ               ÇAT        BELDE   NİHAT ÇETİN

313         NEVŞEHİR           MERKEZ               KAVAK BELDE   FERİDUN BAĞCI

314         NEVŞEHİR           AVANOS             ÇALIŞ    BELDE   İLHAMİ ASLAN

315         NEVŞEHİR           AVANOS             KALABA               BELDE   ÜMİT KÖROĞLU

316         NEVŞEHİR           AVANOS             ÖZKONAK           BELDE   MUSTAFA ERTÜRK

317         NİĞDE  MERKEZ               DEĞİRMENLİ     BELDE   RECEP DİNÇER

318         NİĞDE  MERKEZ               DÜNDARLI          BELDE   İRFAN ÇIKAN

319         NİĞDE  MERKEZ               SAZLICA               BELDE   CEM YILMAZ

320         NİĞDE  MERKEZ               YEŞİLGÖLCÜK    BELDE   RAMAZAN ÖZDEN

321         NİĞDE  ALTUNHİSAR     KARAKAPI          BELDE   BAYRAM BOZKUŞ

322         NİĞDE  ALTUNHİSAR     KEÇİKALESİ         BELDE   LÜTFİ ÖZTÜRK

323         RİZE       ARDEŞEN            TUNCA BELDE   MUHAMMET ÇEBİ

324         SİİRT      MERKEZ               GÖKÇEBAĞ        BELDE   CASIM BALIK

325         SİİRT      BAYKAN              ATABAĞI             BELDE   BURHAN CANBULAT

326         SİİRT      BAYKAN              VEYSELKARANİ BELDE   ABDULLAH AYMAN

327         SİİRT      KURTALAN         KAYABAĞLAR    BELDE   HÜSEYİN PEKTAŞ

328         SİVAS    MERKEZ               YILDIZ   BELDE   MUSTAFA ÖZTÜRK

329         SİVAS    YILDIZELİ             GÜNEYKAYA      BELDE   HASAN ERÇOBAN

330         TOKAT  MERKEZ               ÇAMLIBEL           BELDE   UFUK ER

331         TOKAT  MERKEZ               ÇAT        BELDE   MUSTAFA ÇOŞAR

332         TOKAT  MERKEZ               EMİRSEYİT          BELDE   HÜSEYİN SAĞDIÇ

333         TOKAT  MERKEZ               GÜRYILDIZ          BELDE   MUSTAFA ÖZER

334         TOKAT  ALMUS ÇEVRELİ               BELDE   SADİERTAN SOYSAL

335         TOKAT  BAŞÇİFTLİK         HATİPLİ                BELDE   MURAT CENGİZ

336         TOKAT  ERBAA  TANOBA              BELDE   VURAL ÖZDEMİR

337         TOKAT  NİKSAR                GÜRÇEŞME        BELDE   ŞEVKET YÜCEL

338         TOKAT  NİKSAR                YOLKONAK         BELDE   SÜLEYMAN ÖZGÜR

339         TOKAT  PAZAR  ÜZÜMÖREN      BELDE   ALİ ÇAĞLAR

340         TOKAT  REŞADİYE            BAYDARLI           BELDE   SITKI KARACA

341         TUNCELİ              MAZGİRT            AKPAZAR            BELDE   MEHMET DAĞ

342         YOZGAT               AKDAĞMADENİ               BELEKÇİHAN      BELDE   FİKRET KAÇIRAL

343         YOZGAT               AKDAĞMADENİ               OLUKÖZÜ           BELDE   HASAN AYDINSOY

344         YOZGAT               AKDAĞMADENİ               UMUTLU             BELDE   MEHMET ÜNAL

345         YOZGAT               BOĞAZLIYAN     YAMAÇLI             BELDE   MUSA GEÇİMLİ

346         YOZGAT               BOĞAZLIYAN     YENİPAZAR        BELDE   ŞABAN SAN

347         YOZGAT               ÇAYIRALAN        KONUKLAR        BELDE   ERKAN ŞAHAN

348         YOZGAT               ÇEKEREK              ÖZÜKAVAK        BELDE   ÇETİN BAYAZİT

349         YOZGAT               SARAYKENT       DEDEFAKILI        BELDE   İRFAN KARABULUT

350         YOZGAT               SARIKAYA           KARAYAKUP      BELDE   METİN KARAMAN

351         YOZGAT               SORGUN             ARAPLI BELDE   ADEM ERTUĞRUL

352         YOZGAT               SORGUN             BAHADIN            BELDE   GÖKHAN ÖZDEMİR

353         YOZGAT               SORGUN             EYMİR   BELDE   MUSTAFA KATIRANCI

354         YOZGAT               SORGUN             DOĞANKENT     BELDE   İBRAHİM AYGÜL

355         YOZGAT               KADIŞEHRİ          HALIKÖY              BELDE   HÜSEYİN MURAT

356         ZONGULDAK     MERKEZ               BEYCUMA           BELDE   ERDİNÇ BIÇAKÇI

357         ZONGULDAK     MERKEZ               ELVANPAZARCIK             BELDE   ERDEM AKGÖZ

358         ZONGULDAK     MERKEZ               KARAMAN         BELDE   CEVDET ALADAĞ

359         ZONGULDAK     ALAPLI  GÜMELİ               BELDE   ŞİNASİ BİLGEN

360         ZONGULDAK     ÇAYCUMA          FİLYOS  BELDE   KIVANÇ CANKURT

361         ZONGULDAK     ÇAYCUMA          KARAPINAR       BELDE   İSA YURTSEVEN

362         ZONGULDAK     ÇAYCUMA          NEBİOĞLU          BELDE   FATİH YILDIRIM

363         ZONGULDAK     ÇAYCUMA          PERŞEMBE          BELDE   SEMİH AYDIN

364         ZONGULDAK     ÇAYCUMA          SALTUKOVA      BELDE   ERSİN AKSOY

365         ZONGULDAK     DEVREK               ÇAYDEĞİRMENİ               BELDE   KERİM PİLAVCI

366         ZONGULDAK     GÖKÇEBEY          BAKACAKKADI  BELDE   RAMAZAN AYDEMİR

367         ZONGULDAK     KDZ.EREĞLİ        GÜLÜÇ BELDE   ATİLLA TARIK SEMİZ

368         ZONGULDAK     KDZ.EREĞLİ        KANDİLLİ             BELDE   TUNCAY AYDIN

369         ZONGULDAK     KDZ.EREĞLİ        ORMANLI           BELDE   TACETTİN ALDIRMAZ

370         ZONGULDAK     KİLİMLİ ÇATALAĞZI        BELDE   YAVUZ PALABAŞ

371         ZONGULDAK     KİLİMLİ GELİK    BELDE   FAHRETTİN KAVŞUR

372         ZONGULDAK     KİLİMLİ MUSLU                BELDE   FATİH ACAR

373         AKSARAY            MERKEZ               BAĞLIKAYA        BELDE   DURSUN ESER

374         AKSARAY            MERKEZ               HELVADERE        BELDE   ARİF BELLİKLİ

375         AKSARAY            MERKEZ               SAĞLIK BELDE   HÜSEYİN MUTLU

376         AKSARAY            MERKEZ               TAŞPINAR           BELDE   RAMAZAN SEVİNÇ

377         AKSARAY            MERKEZ               YEŞİLTEPE           BELDE   KADİRHAN KARAMAN

378         AKSARAY            GÜLAĞAÇ           DEMİRCİ              BELDE   RAMAZAN ÖZER

379         AKSARAY            GÜLAĞAÇ           SARATLI               BELDE   BÜLENT KIYAK

380         KARAMAN         ERMENEK           GÜNEYYURT      BELDE   AHMET ARI

381         KARAMAN         SARIVELİLER      GÖKTEPE            BELDE   MEHMET YAKIN

382         KIRIKKALE           DELİCE  ÇERİKLİ BELDE   YAŞAR BALKAŞ

383         BATMAN             MERKEZ               BALPINAR           BELDE   ŞAHİN PEYÇİ

384         BATMAN             BEŞİRİ   İKİKÖPRÜ           BELDE   VEYSEL DEMİRSOY

385         BATMAN             GERCÜŞ               KAYAPINAR       BELDE   ZÜKRÜLLAH ÇELİKAL

386         BATMAN             KOZLUK               BEKİRHAN          BELDE   OKAN ÇETİN

387         BATMAN             SASON YÜCEBAĞ            BELDE   AHMET HALİT AÇIK

388         ŞIRNAK                MERKEZ               KASRİK BELDE   CELAL GÜNGÖR

389         ŞIRNAK                GÜÇLÜKONAK  FINDIK  BELDE   AHMET İLHAN

390         ŞIRNAK                İDİL        KARALAR            BELDE   NEVAF DEMİREL

391         ŞIRNAK                İDİL        SIRTKÖY              BELDE   AHMET YILDIRIM

392         ŞIRNAK                SİLOPİ   ÇALIŞKAN           BELDE   AYHAN KURTAY

393         ŞIRNAK                SİLOPİ   GÖRÜMLÜ         BELDE   SELİM ERGİN

394         ŞIRNAK                ULUDERE            HİLAL    BELDE   ABDULAZİZ BENEK

395         ŞIRNAK                ULUDERE            ŞENOBA              BELDE   HASAN BABAT

396         ŞIRNAK                ULUDERE            UZUNGEÇİT       BELDE   KEMAL BAYRAM

397         YALOVA               ALTINOVA          KAYTAZDERE     BELDE   ARSLAN ÇEVİK

398         YALOVA               ALTINOVA          SUBAŞI BELDE   İSRAFİL AKBAŞ

399         YALOVA               ÇINARCIK            KORU    BELDE   SEDAT SEÇGİN

400         YALOVA               ÇİFTLİKKÖY        TAŞKÖPRÜ         BELDE   MURAT MEMİŞ

401         DÜZCE  MERKEZ               BEYKÖY                BELDE   ORHAN ARSLAN

402         DÜZCE  MERKEZ               BOĞAZİÇİ           BELDE   İLYAS DANIŞ

 

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