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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Son dakika: MHP, 200 belediye başkan adayını daha açıkladı

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Son dakika: MHP, 200 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP 4’ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını daha açıkladı. İşte MHP'nin açıkladığı 200 isim...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın yaptığı yazılı basın açıklamasında MHP’nin 4’ü il olmak üzere 200 Belediye Başkan adayı daha açıklandı.

İşte MHP’nin açıkladığı 200 Belediye Başkan adayı:

1

BURDUR

 

 

UĞUR ŞEN

İL

2

ÇANAKKALE

 

 

HAKAN PINAR

İL

3

ÇORUM

 

 

KENAN ŞAHİN

İL

4

KIRKLARELİ

 

 

DERYA BULUT

İL

5

ADANA

ÇUKUROVA

 

YUSUF BAŞ

M.İLÇE

6

ADANA

FEKE

 

AHMET SEL

M.İLÇE

7

ADANA

İMAMOĞLU

 

GAZİ ADAMHASAN

M.İLÇE

8

ADANA

KARAİSALI

 

SAADETTİN ASLAN

M.İLÇE

9

ADANA

KARATAŞ

 

NECİP TOPUZ

M.İLÇE

10

ADANA

POZANTI

 

MUSTAFA ÇAY

M.İLÇE

11

ADANA

SAİMBEYLİ

 

MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE

M.İLÇE

12

ADANA

SARIÇAM

 

BİLAL ULUDAĞ

M.İLÇE

13

ADANA

YUMURTALIK

 

TÜRKEŞ FİLİK

M.İLÇE

14

ANKARA

GÖLBAŞI

 

RAMAZAN ŞİMŞEK

M.İLÇE

15

ANTALYA

KEMER

 

YUSUF ÜRAS

M.İLÇE

16

ANTALYA

KORKUTELİ

 

ÖMER NİYAZİ İŞLEK

M.İLÇE

17

AYDIN

EFELER

 

ÜMMET AKIN

M.İLÇE

18

AYDIN

GERMENCİK

 

İSMET AKIN

M.İLÇE

19

AYDIN

İNCİRLİOVA

 

GÜRŞAT KALE

M.İLÇE

20

AYDIN

KARACASU

 

ZEKİ İNAL

M.İLÇE

21

AYDIN

KARPUZLU

 

HİLMİ DÖNMEZ

M.İLÇE

 

22

AYDIN

NAZİLLİ

 

HALDUN HALUK ALICIK

M.İLÇE

23

AYDIN

SÖKE

 

MEHMET BELİĞ AZBAZDAR

M.İLÇE

24

BALIKESİR

AYVALIK

 

NAZMİ BAŞARAN

M.İLÇE

25

BALIKESİR

EDREMİT

 

TUNCAY KILIÇ

M.İLÇE

26

BURSA

YENİŞEHİR

 

DAVUT AYDIN

M.İLÇE

27

DENİZLİ

BULDAN

 

MUSTAFA ŞEVİK

M.İLÇE

28

DENİZLİ

ÇAL

 

FETİ AKÇAN

M.İLÇE

29

ERZURUM

İSPİR

 

AHMET COŞKUN

M.İLÇE

30

ERZURUM

UZUNDERE

 

HİLMİ AKTOPRAK

M.İLÇE

31

ESKİŞEHİR

ÇİFTELER

 

KADİR BIYIK

M.İLÇE

32

ESKİŞEHİR

MİHALIÇÇIK

 

ALİ YÖRÜK

M.İLÇE

33

GAZİANTEP

KARKAMIŞ

 

MEHMET SEYDİ YILMAZ

M.İLÇE

34

HATAY

BELEN

 

İBRAHİM GÜL

M.İLÇE

35

HATAY

DÖRTYOL

 

FADİL KESKİN

M.İLÇE

36

HATAY

KUMLU

 

MEHMET DELİ

M.İLÇE

37

İZMİR

ALİAĞA

 

SERKAN ACAR

M.İLÇE

38

İZMİR

ÇEŞME

 

MUSTAFA CENGER

M.İLÇE

39

İZMİR

DİKİLİ

 

BUĞRA AKIN

M.İLÇE

40

İZMİR

FOÇA

 

SERDAR MERSİN

M.İLÇE

41

İZMİR

NARLIDERE

 

SÜLEYMAN KOCABIYIK

M.İLÇE

42

K.MARAŞ

ÇAĞLAYANCERİT

 

HANİFİ SARIALTUN

M.İLÇE

43

K.MARAŞ

NURHAK

 

BATTAL KAYA

M.İLÇE

44

KAYSERİ

ÖZVATAN

 

HALİT DEMİR

M.İLÇE

45

KAYSERİ

PINARBAŞI

 

MENDUH UZUNLUOĞLU

M.İLÇE

46

KAYSERİ

SARIOĞLAN

 

BEKİR AYYILDIRIM

M.İLÇE

47

KAYSERİ

SARIZ

 

BAKİ BAYRAK

M.İLÇE

48

KONYA

AKÖREN

 

İSMAİL ARSLAN

M.İLÇE

49

KONYA

DOĞANHİSAR

 

İHSAN ÖZTOKLU

M.İLÇE

50

KONYA

EMİRGAZİ

 

NURİŞEN KOÇAK

M.İLÇE

51

KONYA

HALKAPINAR

 

MEHMET BAKKAL

M.İLÇE

52

KONYA

TUZLUKÇU

 

İSMAİL BUDAK

M.İLÇE

53

MALATYA

HEKİMHAN

 

H.MUSTAFA ARIKAN

M.İLÇE

54

MALATYA

KULUNCAK

 

ERHAN CENGİZ

M.İLÇE

55

MANİSA

KULA

 

HÜSEYİN TOSUN

M.İLÇE

56

MANİSA

SARIGÖL

 

NECATİ SELÇUK

M.İLÇE

57

MANİSA

SELENDİ

 

NURULLAH SAVAŞ

M.İLÇE

58

MANİSA

TURGUTLU

 

TURGAY ŞİRİN

M.İLÇE

59

MERSİN

BOZYAZI

 

MUSTAFA ÇETİNKAYA

M.İLÇE

60

MERSİN

ÇAMLIYAYLA

 

İSMAİL TEPEBAĞLI

M.İLÇE

61

MERSİN

GÜLNAR

 

YÜKSEL ÇELİK

M.İLÇE

62

MERSİN

MEZİTLİ

 

SERDAR SOYDAN

M.İLÇE

63

MERSİN

MUT

 

VOLKAN ŞEKER

M.İLÇE

64

MERSİN

SİLİFKE

 

MÜCAHİT AKTAN

M.İLÇE

65

MERSİN

TOROSLAR

 

ATSIZ AFŞİN YILMAZ

M.İLÇE

66

MUĞLA

DATÇA

 

FEVZULLAH GÜLADA

M.İLÇE

67

MUĞLA

ORTACA

 

RECEP GÜNEŞ

M.İLÇE

68

ORDU

ÇAMAŞ

 

MAHMUT AYPARÇASI

M.İLÇE

69

SAKARYA

TARAKLI

 

İBRAHİM PİLAVCI

M.İLÇE

70

SAMSUN

ASARCIK

 

ŞERİF KILAĞUZ

M.İLÇE

71

TEKİRDAĞ

HAYRABOLU

 

GÜROL YILDIRIM

M.İLÇE

72

TEKİRDAĞ

SARAY

 

ÖZKAN YAMAN

M.İLÇE

73

TRABZON

ÇARŞIBAŞI

 

MÜMİN NUHOĞLU

M.İLÇE

74

TRABZON

ŞALPAZARI

 

REFİK KURUKIZ

M.İLÇE

75

ARTVİN

ARDANUÇ

 

BURHAN AKMAN

İLÇE

76

BİLECİK

İNHİSAR

 

SERKAN ÜSTÜN

İLÇE

77

BOLU

MUDURNU

 

NECDET TÜRKER

İLÇE

78

BURDUR

ALTINYAYLA

 

NAZIM SUBAŞI

İLÇE

79

BURDUR

BUCAK

 

AZMİ ÖZKURT

İLÇE

80

BURDUR

ÇELTİKÇİ

 

RECEP AYDIN

İLÇE

81

BURDUR

GÖLHİSAR

 

NASUH EROĞUZ

İLÇE

82

BURDUR

KEMER

 

SÜLEYMAN YAVUZ

İLÇE

83

ÇANAKKALE

BOZCAADA

 

ÖZGÜR ACAR

İLÇE

84

ÇANAKKALE

ÇAN

 

FATİH YÜKSEL

İLÇE

85

ÇORUM

BAYAT

 

ŞABAN ÇAKIR

İLÇE

86

ÇORUM

DODURGA

 

DİLAVER AKBAŞ

İLÇE

87

ÇORUM

MECİTÖZÜ

 

EMİN SÖĞÜTCÜ

İLÇE

88

EDİRNE

ENEZ

 

ERDAL COŞKUN

İLÇE

89

EDİRNE

İPSALA

 

EMİN BAŞARAN

İLÇE

90

ELAZIĞ

ALACAKAYA

 

ŞAHİN YILDIRIM

İLÇE

91

ELAZIĞ

ARICAK

 

HAMİT TEMİZSOY

İLÇE

92

ELAZIĞ

BASKİL

 

TUNCER TURUS

İLÇE

93

ELAZIĞ

KOVANCILAR

 

NURİ ÇOLAK

İLÇE

94

ELAZIĞ

PALU

 

MUHAMMET SEPTİOĞLU

İLÇE

95

KIRŞEHİR

MUCUR

 

HASAN HÜSEYİN KÖŞKER

İLÇE

96

KÜTAHYA

ÇAVDARHİSAR

 

HALİL İBRAHİM ALNAR

İLÇE

97

KÜTAHYA

HİSARCIK

 

HİMMET PINAR

İLÇE

98

KÜTAHYA

ŞAPHANE

 

FEHMİ YAVUZ

İLÇE

99

NEVŞEHİR

ACIGÖL

 

FATİH ÖZDOĞAN

İLÇE

100

NEVŞEHİR

DERİNKUYU

 

GÜLTEKİN OĞUZ

İLÇE

101

NEVŞEHİR

ÜRGÜP

 

HASAN ERDOĞAN

İLÇE

102

RİZE

ARDEŞEN

 

REMZİ KUTANOĞLU

İLÇE

103

RİZE

ÇAMLIHEMŞİN

 

EYÜPHAN ZARARSIZ

İLÇE

104

RİZE

ÇAYELİ

 

İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ

İLÇE

105

RİZE

FINDIKLI

 

LEVENT KESKİN

İLÇE

106

RİZE

GÜNEYSU

 

KAZIM KARA

İLÇE

107

SİVAS

ALTINYAYLA

 

NAZIM SUBAŞI

İLÇE

108

SİVAS

İMRANLI

 

NECMİ VURAL

İLÇE

109

SİVAS

SUŞEHRİ

 

CANDAN ERSOY

İLÇE

110

SİVAS

ŞARKIŞLA

 

CEMİL ÇELİK

İLÇE

111

TOKAT

SULUSARAY

 

SİNAN GENÇ

İLÇE

112

UŞAK

BANAZ

 

EMİNE BULUT

İLÇE

113

UŞAK

EŞME

 

YILDIRAY YILDIZ

İLÇE

22

AYDIN

NAZİLLİ

 

HALDUN HALUK ALICIK

M.İLÇE

23

AYDIN

SÖKE

 

MEHMET BELİĞ AZBAZDAR

M.İLÇE

24

BALIKESİR

AYVALIK

 

NAZMİ BAŞARAN

M.İLÇE

25

BALIKESİR

EDREMİT

 

TUNCAY KILIÇ

M.İLÇE

26

BURSA

YENİŞEHİR

 

DAVUT AYDIN

M.İLÇE

27

DENİZLİ

BULDAN

 

MUSTAFA ŞEVİK

M.İLÇE

28

DENİZLİ

ÇAL

 

FETİ AKÇAN

M.İLÇE

29

ERZURUM

İSPİR

 

AHMET COŞKUN

M.İLÇE

30

ERZURUM

UZUNDERE

 

HİLMİ AKTOPRAK

M.İLÇE

31

ESKİŞEHİR

ÇİFTELER

 

KADİR BIYIK

M.İLÇE

32

ESKİŞEHİR

MİHALIÇÇIK

 

ALİ YÖRÜK

M.İLÇE

33

GAZİANTEP

KARKAMIŞ

 

MEHMET SEYDİ YILMAZ

M.İLÇE

34

HATAY

BELEN

 

İBRAHİM GÜL

M.İLÇE

35

HATAY

DÖRTYOL

 

FADİL KESKİN

M.İLÇE

36

HATAY

KUMLU

 

MEHMET DELİ

M.İLÇE

37

İZMİR

ALİAĞA

 

SERKAN ACAR

M.İLÇE

38

İZMİR

ÇEŞME

 

MUSTAFA CENGER

M.İLÇE

39

İZMİR

DİKİLİ

 

BUĞRA AKIN

M.İLÇE

40

İZMİR

FOÇA

 

SERDAR MERSİN

M.İLÇE

41

İZMİR

NARLIDERE

 

SÜLEYMAN KOCABIYIK

M.İLÇE

42

K.MARAŞ

ÇAĞLAYANCERİT

 

HANİFİ SARIALTUN

M.İLÇE

43

K.MARAŞ

NURHAK

 

BATTAL KAYA

M.İLÇE

44

KAYSERİ

ÖZVATAN

 

HALİT DEMİR

M.İLÇE

45

KAYSERİ

PINARBAŞI

 

MENDUH UZUNLUOĞLU

M.İLÇE

46

KAYSERİ

SARIOĞLAN

 

BEKİR AYYILDIRIM

M.İLÇE

47

KAYSERİ

SARIZ

 

BAKİ BAYRAK

M.İLÇE

48

KONYA

AKÖREN

 

İSMAİL ARSLAN

M.İLÇE

49

KONYA

DOĞANHİSAR

 

İHSAN ÖZTOKLU

M.İLÇE

50

KONYA

EMİRGAZİ

 

NURİŞEN KOÇAK

M.İLÇE

51

KONYA

HALKAPINAR

 

MEHMET BAKKAL

M.İLÇE

52

KONYA

TUZLUKÇU

 

İSMAİL BUDAK

M.İLÇE

53

MALATYA

HEKİMHAN

 

H.MUSTAFA ARIKAN

M.İLÇE

54

MALATYA

KULUNCAK

 

ERHAN CENGİZ

M.İLÇE

55

MANİSA

KULA

 

HÜSEYİN TOSUN

M.İLÇE

56

MANİSA

SARIGÖL

 

NECATİ SELÇUK

M.İLÇE

57

MANİSA

SELENDİ

 

NURULLAH SAVAŞ

M.İLÇE

58

MANİSA

TURGUTLU

 

TURGAY ŞİRİN

M.İLÇE

59

MERSİN

BOZYAZI

 

MUSTAFA ÇETİNKAYA

M.İLÇE

60

MERSİN

ÇAMLIYAYLA

 

İSMAİL TEPEBAĞLI

M.İLÇE

61

MERSİN

GÜLNAR

 

YÜKSEL ÇELİK

M.İLÇE

62

MERSİN

MEZİTLİ

 

SERDAR SOYDAN

M.İLÇE

63

MERSİN

MUT

 

VOLKAN ŞEKER

M.İLÇE

64

MERSİN

SİLİFKE

 

MÜCAHİT AKTAN

M.İLÇE

65

MERSİN

TOROSLAR

 

ATSIZ AFŞİN YILMAZ

M.İLÇE

66

MUĞLA

DATÇA

 

FEVZULLAH GÜLADA

M.İLÇE

67

MUĞLA

ORTACA

 

RECEP GÜNEŞ

M.İLÇE

 

114

UŞAK

KARAHALLI

 

MEHMET YEŞİLÖZ

İLÇE

115

UŞAK

SİVASLI

 

FERHAT CEYLAN

İLÇE

116

UŞAK

ULUBEY

 

ADNAN YÖRÜK

İLÇE

117

YOZGAT

YERKÖY

 

ABDULLAH ALTINDAŞ

İLÇE

118

AKSARAY

ESKİL

 

MUSTAFA ZAVLAK

İLÇE

119

BAYBURT

DEMİRÖZÜ

 

GÜRBÜZ FİDAN

İLÇE

120

KARAMAN

BAŞYAYLA

 

YUNUS YILDIZ

İLÇE

121

ŞIRNAK

CİZRE

 

LOKMAN UÇKAN

İLÇE

122

IĞDIR

TUZLUCA

 

ALİCAN ZORMAN

İLÇE

123

YALOVA

ALTINOVA

 

EYÜP ATA

İLÇE

124

OSMANİYE

BAHÇE

 

ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU

İLÇE

125

OSMANİYE

DÜZİÇİ

 

İSMET TOPAL

İLÇE

126

OSMANİYE

HASANBEYLİ

 

MEHMET EROL MÜFTÜOĞLU

İLÇE

127

OSMANİYE

SUMBAS

 

SİNAN KARATAY

İLÇE

128

OSMANİYE

TOPRAKKALE

 

GÜNEY AKGÜL

İLÇE

129

DÜZCE

KAYNAŞLI

 

BİROL ŞAHİN

İLÇE

130

ADIYAMAN

KAHTA

AKINCILAR

TAHSİN KORKUT

BELDE

131

ADIYAMAN

KAHTA

BÖLÜKYAYLA

GAFFARİ AKKUŞ

BELDE

132

AFYONKARAHİSAR

BOLVADİN

DİŞLİ

TURAN SUSAN

BELDE

133

AFYONKARAHİSAR

EMİRDAĞ

DAVULGA

SALİH GÜNDOĞAN

BELDE

134

AFYONKARAHİSAR

İHSANİYE

YAYLABAĞI

AHMET YILDIRIM

BELDE

135

AFYONKARAHİSAR

SANDIKLI

AKHARIM

MUZAFFER YÖNEL

BELDE

136

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

AHMETPAŞA

EYÜP YAKAN

BELDE

137

AFYONKARAHİSAR

SİNANPAŞA

KIRKA

BEKİR UYKAN

BELDE

138

AMASYA

MERKEZ

ZİYARET

HASAN KABAKÇI

BELDE

139

BİNGÖL

MERKEZ

ILICALAR

EŞREF VAROL

BELDE

140

BİNGÖL

MERKEZ

SANCAK

ERDEM EVRAN

BELDE

141

BİNGÖL

SOLHAN

ARAKONAK

EMRAH TEZEL

BELDE

142

BOLU

MENGEN

GÖKÇESU

MUAMMER YILMAZ

BELDE

143

BURDUR

BUCAK

KIZILKAYA

İLKAY GÜNGÖR

BELDE

144

BURDUR

BUCAK

KOCAALİLER

HALİT DAĞLI

BELDE

145

BURDUR

GÖLHİSAR

YUSUFCA

HÜSEYİN ÖZARSLAN

BELDE

146

ÇANAKKALE

BİGA

GÜMÜŞÇAY

MEHMET DAL

BELDE

147

ÇANAKKALE

BİGA

KARABİGA

MÜLKÜ SEYFULLAH GÖKTEPELİ

BELDE

148

ÇANAKKALE

GELİBOLU

KAVAKKÖY

İBRAHİM BARTIN

BELDE

149

ÇORUM

MERKEZ

DÜVENCİ

ARİF AKSOY

BELDE

150

EDİRNE

İPSALA

ESETÇE

MEHMET GÜLER

BELDE

151

EDİRNE

İPSALA

YENİKARPUZLU

REŞAT AKBAŞ

BELDE

152

EDİRNE

KEŞAN

YENİMUHACİR

İSMAİL ŞEN

BELDE

153

ELAZIĞ

ARICAK

ÜÇOCAK

MEHMET SAİT BEZGİN

BELDE

154

GİRESUN

ESPİYE

SOĞUKPINAR

MUSTAFA KÜMBÜL

BELDE

155

GİRESUN

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ÜÇTEPE

HACI GASIM AKILLI

BELDE

156

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KELKİT

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BELDE

157

GÜMÜŞHANE

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BELDE

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SİMAV

DEMİRCİ (YEŞİLKENT)

KEMAL BORAL

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159

NEVŞEHİR

MERKEZ

GÖRE

MEHMET FİDAN

BELDE

160

NEVŞEHİR

MERKEZ

SULUSARAY

KAZIM DUMAN

BELDE

161

NEVŞEHİR

ACIGÖL

KARAPINAR

AHMET DURAN BİLADA

BELDE

162

NEVŞEHİR

MERKEZ

NAR

SERKAN ODUNCU

BELDE

163

NEVŞEHİR

ACIGÖL

TATLARIN

ERCAN SELVİ

BELDE

164

NEVŞEHİR

ÜRGÜP

ORTAHİSAR

İSMAİL GENÇ

BELDE

165

NİĞDE

MERKEZ

EDİKLİ

AHMET MUSALLİ

BELDE

166

NİĞDE

MERKEZ

GÜMÜŞLER

BAYRAM UZUN

BELDE

167

NİĞDE

MERKEZ

YILDIZTEPE (İNLİ)

MUSTAFA ŞENOL

BELDE

168

NİĞDE

BOR

ÇUKURKUYU

AHMET HALİSDEMİR

BELDE

169

RİZE

MERKEZ

KENDİRLİ

ABDULKADİR ÖZ

BELDE

170

RİZE

MERKEZ

MURADİYE

MEHMET KAZDAL

BELDE

171

RİZE

ÇAYELİ

BÜYÜKKÖY

İSMAİL HAKKI KAHVECİ

BELDE

172

RİZE

ÇAYELİ

MADENLİ

MUSTAFA TÜYHLOĞLU

BELDE

173

RİZE

MERKEZ

SALARHA (ÇAYKENT)

HALİL İBRAHİM YAĞCI

BELDE

174

TOKAT

NİKSAR

GÖKÇELİ

ATANUR ACAR

BELDE

175

UŞAK

BANAZ

KIZILCASÖĞÜT

SERHAT İHSAN TUNCAY

BELDE

176

UŞAK

EŞME

YELEĞEN

TOLGA SÜLEYMAN UZUN

BELDE

177

UŞAK

SİVASLI

PINARBAŞI

KUTRET ŞAKAR

BELDE

178

UŞAK

SİVASLI

SELÇİKLER

İHSAN SENKOŞ

BELDE

179

UŞAK

SİVASLI

TATAR

RAMAZAN GÜN

BELDE

180

YOZGAT

SORGUN

ÇİĞDEMLİ

AHMET SUNGUR

BELDE

181

YOZGAT

SORGUN

YENİYER

OSMAN ÇETİNTAŞ

BELDE

182

AKSARAY

MERKEZ

YEŞİLOVA

VEYİS BAYSAL

BELDE

183

AKSARAY

ESKİL

EŞMEKAYA

İSMAİL HAKKI GÜNEŞ

BELDE

184

AKSARAY

GÜLAĞAÇ

GÜLPINAR

NİZAMETTİN UĞUR

BELDE

185

KARAMAN

ERMENEK

KAZANCI

MUSTAFA KEKLİK

BELDE

186

KARAMAN

MERKEZ

AKÇAŞEHİR

SÜLEYMAN KELEŞ

BELDE

187

KARAMAN

MERKEZ

SUDURAĞI

ALİ KARABULUT

BELDE

188

ŞIRNAK

MERKEZ

KUMÇATI

RAMAZAN KUAS

BELDE

189

ŞIRNAK

SİLOPİ

BAŞVERİMLİ

ORHAN GÖZLEK

BELDE

190

IĞDIR

MERKEZ

HALFELİ

TERLAN KALMAZ

BELDE

191

IĞDIR

MERKEZ

HOŞHABER

FAİK TAYLAY

BELDE

192

YALOVA

ALTINOVA

TAVŞANLI

LOKMAN AKTAŞ

BELDE

193

YALOVA

ÇINARCIK

ESENKÖY

MEHMET TEMEL

BELDE

194

OSMANİYE

MERKEZ

CEVDETİYE

İBRAHİM GÖK

BELDE

195

OSMANİYE

DÜZİÇİ

ATALAN

SÜLEYMAN YILDIRIM

BELDE

196

OSMANİYE

DÜZİÇİ

BÖCEKLİ

KEMALETTİN GEÇİT

BELDE

197

OSMANİYE

DÜZİÇİ

ELLEK

KAMİL GÖKÇE

BELDE

198

OSMANİYE

DÜZİÇİ

YARBAŞI

NADİR DORUK

BELDE

199

OSMANİYE

SUMBAS

MEHMETLİ

SÜLEYMAN TOPBAŞ

BELDE

200

OSMANİYE

TOPRAKKALE

TÜYSÜZ

VELİ FİDAN

BELDE

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