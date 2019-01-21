Son dakika: MHP, 200 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 4’ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını daha açıkladı. İşte MHP'nin açıkladığı 200 isim...
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın yaptığı yazılı basın açıklamasında MHP’nin 4’ü il olmak üzere 200 Belediye Başkan adayı daha açıklandı.
İşte MHP’nin açıkladığı 200 Belediye Başkan adayı:
1
BURDUR
UĞUR ŞEN
İL
2
ÇANAKKALE
HAKAN PINAR
İL
3
ÇORUM
KENAN ŞAHİN
İL
4
KIRKLARELİ
DERYA BULUT
İL
5
ADANA
ÇUKUROVA
YUSUF BAŞ
M.İLÇE
6
ADANA
FEKE
AHMET SEL
M.İLÇE
7
ADANA
İMAMOĞLU
GAZİ ADAMHASAN
M.İLÇE
8
ADANA
KARAİSALI
SAADETTİN ASLAN
M.İLÇE
9
ADANA
KARATAŞ
NECİP TOPUZ
M.İLÇE
10
ADANA
POZANTI
MUSTAFA ÇAY
M.İLÇE
11
ADANA
SAİMBEYLİ
MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE
M.İLÇE
12
ADANA
SARIÇAM
BİLAL ULUDAĞ
M.İLÇE
13
ADANA
YUMURTALIK
TÜRKEŞ FİLİK
M.İLÇE
14
ANKARA
GÖLBAŞI
RAMAZAN ŞİMŞEK
M.İLÇE
15
ANTALYA
KEMER
YUSUF ÜRAS
M.İLÇE
16
ANTALYA
KORKUTELİ
ÖMER NİYAZİ İŞLEK
M.İLÇE
17
AYDIN
EFELER
ÜMMET AKIN
M.İLÇE
18
AYDIN
GERMENCİK
İSMET AKIN
M.İLÇE
19
AYDIN
İNCİRLİOVA
GÜRŞAT KALE
M.İLÇE
20
AYDIN
KARACASU
ZEKİ İNAL
M.İLÇE
21
AYDIN
KARPUZLU
HİLMİ DÖNMEZ
M.İLÇE
22
AYDIN
NAZİLLİ
HALDUN HALUK ALICIK
M.İLÇE
23
AYDIN
SÖKE
MEHMET BELİĞ AZBAZDAR
M.İLÇE
24
BALIKESİR
AYVALIK
NAZMİ BAŞARAN
M.İLÇE
25
BALIKESİR
EDREMİT
TUNCAY KILIÇ
M.İLÇE
26
BURSA
YENİŞEHİR
DAVUT AYDIN
M.İLÇE
27
DENİZLİ
BULDAN
MUSTAFA ŞEVİK
M.İLÇE
28
DENİZLİ
ÇAL
FETİ AKÇAN
M.İLÇE
29
ERZURUM
İSPİR
AHMET COŞKUN
M.İLÇE
30
ERZURUM
UZUNDERE
HİLMİ AKTOPRAK
M.İLÇE
31
ESKİŞEHİR
ÇİFTELER
KADİR BIYIK
M.İLÇE
32
ESKİŞEHİR
MİHALIÇÇIK
ALİ YÖRÜK
M.İLÇE
33
GAZİANTEP
KARKAMIŞ
MEHMET SEYDİ YILMAZ
M.İLÇE
34
HATAY
BELEN
İBRAHİM GÜL
M.İLÇE
35
HATAY
DÖRTYOL
FADİL KESKİN
M.İLÇE
36
HATAY
KUMLU
MEHMET DELİ
M.İLÇE
37
İZMİR
ALİAĞA
SERKAN ACAR
M.İLÇE
38
İZMİR
ÇEŞME
MUSTAFA CENGER
M.İLÇE
39
İZMİR
DİKİLİ
BUĞRA AKIN
M.İLÇE
40
İZMİR
FOÇA
SERDAR MERSİN
M.İLÇE
41
İZMİR
NARLIDERE
SÜLEYMAN KOCABIYIK
M.İLÇE
42
K.MARAŞ
ÇAĞLAYANCERİT
HANİFİ SARIALTUN
M.İLÇE
43
K.MARAŞ
NURHAK
BATTAL KAYA
M.İLÇE
44
KAYSERİ
ÖZVATAN
HALİT DEMİR
M.İLÇE
45
KAYSERİ
PINARBAŞI
MENDUH UZUNLUOĞLU
M.İLÇE
46
KAYSERİ
SARIOĞLAN
BEKİR AYYILDIRIM
M.İLÇE
47
KAYSERİ
SARIZ
BAKİ BAYRAK
M.İLÇE
48
KONYA
AKÖREN
İSMAİL ARSLAN
M.İLÇE
49
KONYA
DOĞANHİSAR
İHSAN ÖZTOKLU
M.İLÇE
50
KONYA
EMİRGAZİ
NURİŞEN KOÇAK
M.İLÇE
51
KONYA
HALKAPINAR
MEHMET BAKKAL
M.İLÇE
52
KONYA
TUZLUKÇU
İSMAİL BUDAK
M.İLÇE
53
MALATYA
HEKİMHAN
H.MUSTAFA ARIKAN
M.İLÇE
54
MALATYA
KULUNCAK
ERHAN CENGİZ
M.İLÇE
55
MANİSA
KULA
HÜSEYİN TOSUN
M.İLÇE
56
MANİSA
SARIGÖL
NECATİ SELÇUK
M.İLÇE
57
MANİSA
SELENDİ
NURULLAH SAVAŞ
M.İLÇE
58
MANİSA
TURGUTLU
TURGAY ŞİRİN
M.İLÇE
59
MERSİN
BOZYAZI
MUSTAFA ÇETİNKAYA
M.İLÇE
60
MERSİN
ÇAMLIYAYLA
İSMAİL TEPEBAĞLI
M.İLÇE
61
MERSİN
GÜLNAR
YÜKSEL ÇELİK
M.İLÇE
62
MERSİN
MEZİTLİ
SERDAR SOYDAN
M.İLÇE
63
MERSİN
MUT
VOLKAN ŞEKER
M.İLÇE
64
MERSİN
SİLİFKE
MÜCAHİT AKTAN
M.İLÇE
65
MERSİN
TOROSLAR
ATSIZ AFŞİN YILMAZ
M.İLÇE
66
MUĞLA
DATÇA
FEVZULLAH GÜLADA
M.İLÇE
67
MUĞLA
ORTACA
RECEP GÜNEŞ
M.İLÇE
68
ORDU
ÇAMAŞ
MAHMUT AYPARÇASI
M.İLÇE
69
SAKARYA
TARAKLI
İBRAHİM PİLAVCI
M.İLÇE
70
SAMSUN
ASARCIK
ŞERİF KILAĞUZ
M.İLÇE
71
TEKİRDAĞ
HAYRABOLU
GÜROL YILDIRIM
M.İLÇE
72
TEKİRDAĞ
SARAY
ÖZKAN YAMAN
M.İLÇE
73
TRABZON
ÇARŞIBAŞI
MÜMİN NUHOĞLU
M.İLÇE
74
TRABZON
ŞALPAZARI
REFİK KURUKIZ
M.İLÇE
75
ARTVİN
ARDANUÇ
BURHAN AKMAN
İLÇE
76
BİLECİK
İNHİSAR
SERKAN ÜSTÜN
İLÇE
77
BOLU
MUDURNU
NECDET TÜRKER
İLÇE
78
BURDUR
ALTINYAYLA
NAZIM SUBAŞI
İLÇE
79
BURDUR
BUCAK
AZMİ ÖZKURT
İLÇE
80
BURDUR
ÇELTİKÇİ
RECEP AYDIN
İLÇE
81
BURDUR
GÖLHİSAR
NASUH EROĞUZ
İLÇE
82
BURDUR
KEMER
SÜLEYMAN YAVUZ
İLÇE
83
ÇANAKKALE
BOZCAADA
ÖZGÜR ACAR
İLÇE
84
ÇANAKKALE
ÇAN
FATİH YÜKSEL
İLÇE
85
ÇORUM
BAYAT
ŞABAN ÇAKIR
İLÇE
86
ÇORUM
DODURGA
DİLAVER AKBAŞ
İLÇE
87
ÇORUM
MECİTÖZÜ
EMİN SÖĞÜTCÜ
İLÇE
88
EDİRNE
ENEZ
ERDAL COŞKUN
İLÇE
89
EDİRNE
İPSALA
EMİN BAŞARAN
İLÇE
90
ELAZIĞ
ALACAKAYA
ŞAHİN YILDIRIM
İLÇE
91
ELAZIĞ
ARICAK
HAMİT TEMİZSOY
İLÇE
92
ELAZIĞ
BASKİL
TUNCER TURUS
İLÇE
93
ELAZIĞ
KOVANCILAR
NURİ ÇOLAK
İLÇE
94
ELAZIĞ
PALU
MUHAMMET SEPTİOĞLU
İLÇE
95
KIRŞEHİR
MUCUR
HASAN HÜSEYİN KÖŞKER
İLÇE
96
KÜTAHYA
ÇAVDARHİSAR
HALİL İBRAHİM ALNAR
İLÇE
97
KÜTAHYA
HİSARCIK
HİMMET PINAR
İLÇE
98
KÜTAHYA
ŞAPHANE
FEHMİ YAVUZ
İLÇE
99
NEVŞEHİR
ACIGÖL
FATİH ÖZDOĞAN
İLÇE
100
NEVŞEHİR
DERİNKUYU
GÜLTEKİN OĞUZ
İLÇE
101
NEVŞEHİR
ÜRGÜP
HASAN ERDOĞAN
İLÇE
102
RİZE
ARDEŞEN
REMZİ KUTANOĞLU
İLÇE
103
RİZE
ÇAMLIHEMŞİN
EYÜPHAN ZARARSIZ
İLÇE
104
RİZE
ÇAYELİ
İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
İLÇE
105
RİZE
FINDIKLI
LEVENT KESKİN
İLÇE
106
RİZE
GÜNEYSU
KAZIM KARA
İLÇE
107
SİVAS
ALTINYAYLA
NAZIM SUBAŞI
İLÇE
108
SİVAS
İMRANLI
NECMİ VURAL
İLÇE
109
SİVAS
SUŞEHRİ
CANDAN ERSOY
İLÇE
110
SİVAS
ŞARKIŞLA
CEMİL ÇELİK
İLÇE
111
TOKAT
SULUSARAY
SİNAN GENÇ
İLÇE
112
UŞAK
BANAZ
EMİNE BULUT
İLÇE
113
UŞAK
EŞME
YILDIRAY YILDIZ
İLÇE
22
AYDIN
NAZİLLİ
HALDUN HALUK ALICIK
M.İLÇE
23
AYDIN
SÖKE
MEHMET BELİĞ AZBAZDAR
M.İLÇE
24
BALIKESİR
AYVALIK
NAZMİ BAŞARAN
M.İLÇE
25
BALIKESİR
EDREMİT
TUNCAY KILIÇ
M.İLÇE
26
BURSA
YENİŞEHİR
DAVUT AYDIN
M.İLÇE
27
DENİZLİ
BULDAN
MUSTAFA ŞEVİK
M.İLÇE
28
DENİZLİ
ÇAL
FETİ AKÇAN
M.İLÇE
29
ERZURUM
İSPİR
AHMET COŞKUN
M.İLÇE
30
ERZURUM
UZUNDERE
HİLMİ AKTOPRAK
M.İLÇE
31
ESKİŞEHİR
ÇİFTELER
KADİR BIYIK
M.İLÇE
32
ESKİŞEHİR
MİHALIÇÇIK
ALİ YÖRÜK
M.İLÇE
33
GAZİANTEP
KARKAMIŞ
MEHMET SEYDİ YILMAZ
M.İLÇE
34
HATAY
BELEN
İBRAHİM GÜL
M.İLÇE
35
HATAY
DÖRTYOL
FADİL KESKİN
M.İLÇE
36
HATAY
KUMLU
MEHMET DELİ
M.İLÇE
37
İZMİR
ALİAĞA
SERKAN ACAR
M.İLÇE
38
İZMİR
ÇEŞME
MUSTAFA CENGER
M.İLÇE
39
İZMİR
DİKİLİ
BUĞRA AKIN
M.İLÇE
40
İZMİR
FOÇA
SERDAR MERSİN
M.İLÇE
41
İZMİR
NARLIDERE
SÜLEYMAN KOCABIYIK
M.İLÇE
42
K.MARAŞ
ÇAĞLAYANCERİT
HANİFİ SARIALTUN
M.İLÇE
43
K.MARAŞ
NURHAK
BATTAL KAYA
M.İLÇE
44
KAYSERİ
ÖZVATAN
HALİT DEMİR
M.İLÇE
45
KAYSERİ
PINARBAŞI
MENDUH UZUNLUOĞLU
M.İLÇE
46
KAYSERİ
SARIOĞLAN
BEKİR AYYILDIRIM
M.İLÇE
47
KAYSERİ
SARIZ
BAKİ BAYRAK
M.İLÇE
48
KONYA
AKÖREN
İSMAİL ARSLAN
M.İLÇE
49
KONYA
DOĞANHİSAR
İHSAN ÖZTOKLU
M.İLÇE
50
KONYA
EMİRGAZİ
NURİŞEN KOÇAK
M.İLÇE
51
KONYA
HALKAPINAR
MEHMET BAKKAL
M.İLÇE
52
KONYA
TUZLUKÇU
İSMAİL BUDAK
M.İLÇE
53
MALATYA
HEKİMHAN
H.MUSTAFA ARIKAN
M.İLÇE
54
MALATYA
KULUNCAK
ERHAN CENGİZ
M.İLÇE
55
MANİSA
KULA
HÜSEYİN TOSUN
M.İLÇE
56
MANİSA
SARIGÖL
NECATİ SELÇUK
M.İLÇE
57
MANİSA
SELENDİ
NURULLAH SAVAŞ
M.İLÇE
58
MANİSA
TURGUTLU
TURGAY ŞİRİN
M.İLÇE
59
MERSİN
BOZYAZI
MUSTAFA ÇETİNKAYA
M.İLÇE
60
MERSİN
ÇAMLIYAYLA
İSMAİL TEPEBAĞLI
M.İLÇE
61
MERSİN
GÜLNAR
YÜKSEL ÇELİK
M.İLÇE
62
MERSİN
MEZİTLİ
SERDAR SOYDAN
M.İLÇE
63
MERSİN
MUT
VOLKAN ŞEKER
M.İLÇE
64
MERSİN
SİLİFKE
MÜCAHİT AKTAN
M.İLÇE
65
MERSİN
TOROSLAR
ATSIZ AFŞİN YILMAZ
M.İLÇE
66
MUĞLA
DATÇA
FEVZULLAH GÜLADA
M.İLÇE
67
MUĞLA
ORTACA
RECEP GÜNEŞ
M.İLÇE
114
UŞAK
KARAHALLI
MEHMET YEŞİLÖZ
İLÇE
115
UŞAK
SİVASLI
FERHAT CEYLAN
İLÇE
116
UŞAK
ULUBEY
ADNAN YÖRÜK
İLÇE
117
YOZGAT
YERKÖY
ABDULLAH ALTINDAŞ
İLÇE
118
AKSARAY
ESKİL
MUSTAFA ZAVLAK
İLÇE
119
BAYBURT
DEMİRÖZÜ
GÜRBÜZ FİDAN
İLÇE
120
KARAMAN
BAŞYAYLA
YUNUS YILDIZ
İLÇE
121
ŞIRNAK
CİZRE
LOKMAN UÇKAN
İLÇE
122
IĞDIR
TUZLUCA
ALİCAN ZORMAN
İLÇE
123
YALOVA
ALTINOVA
EYÜP ATA
İLÇE
124
OSMANİYE
BAHÇE
ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU
İLÇE
125
OSMANİYE
DÜZİÇİ
İSMET TOPAL
İLÇE
126
OSMANİYE
HASANBEYLİ
MEHMET EROL MÜFTÜOĞLU
İLÇE
127
OSMANİYE
SUMBAS
SİNAN KARATAY
İLÇE
128
OSMANİYE
TOPRAKKALE
GÜNEY AKGÜL
İLÇE
129
DÜZCE
KAYNAŞLI
BİROL ŞAHİN
İLÇE
130
ADIYAMAN
KAHTA
AKINCILAR
TAHSİN KORKUT
BELDE
131
ADIYAMAN
KAHTA
BÖLÜKYAYLA
GAFFARİ AKKUŞ
BELDE
132
AFYONKARAHİSAR
BOLVADİN
DİŞLİ
TURAN SUSAN
BELDE
133
AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ
DAVULGA
SALİH GÜNDOĞAN
BELDE
134
AFYONKARAHİSAR
İHSANİYE
YAYLABAĞI
AHMET YILDIRIM
BELDE
135
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
AKHARIM
MUZAFFER YÖNEL
BELDE
136
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
AHMETPAŞA
EYÜP YAKAN
BELDE
137
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA
KIRKA
BEKİR UYKAN
BELDE
138
AMASYA
MERKEZ
ZİYARET
HASAN KABAKÇI
BELDE
139
BİNGÖL
MERKEZ
ILICALAR
EŞREF VAROL
BELDE
140
BİNGÖL
MERKEZ
SANCAK
ERDEM EVRAN
BELDE
141
BİNGÖL
SOLHAN
ARAKONAK
EMRAH TEZEL
BELDE
142
BOLU
MENGEN
GÖKÇESU
MUAMMER YILMAZ
BELDE
143
BURDUR
BUCAK
KIZILKAYA
İLKAY GÜNGÖR
BELDE
144
BURDUR
BUCAK
KOCAALİLER
HALİT DAĞLI
BELDE
145
BURDUR
GÖLHİSAR
YUSUFCA
HÜSEYİN ÖZARSLAN
BELDE
146
ÇANAKKALE
BİGA
GÜMÜŞÇAY
MEHMET DAL
BELDE
147
ÇANAKKALE
BİGA
KARABİGA
MÜLKÜ SEYFULLAH GÖKTEPELİ
BELDE
148
ÇANAKKALE
GELİBOLU
KAVAKKÖY
İBRAHİM BARTIN
BELDE
149
ÇORUM
MERKEZ
DÜVENCİ
ARİF AKSOY
BELDE
150
EDİRNE
İPSALA
ESETÇE
MEHMET GÜLER
BELDE
151
EDİRNE
İPSALA
YENİKARPUZLU
REŞAT AKBAŞ
BELDE
152
EDİRNE
KEŞAN
YENİMUHACİR
İSMAİL ŞEN
BELDE
153
ELAZIĞ
ARICAK
ÜÇOCAK
MEHMET SAİT BEZGİN
BELDE
154
GİRESUN
ESPİYE
SOĞUKPINAR
MUSTAFA KÜMBÜL
BELDE
155
GİRESUN
YAĞLIDERE
ÜÇTEPE
HACI GASIM AKILLI
BELDE
156
GÜMÜŞHANE
KELKİT
GÜMÜŞGÖZE
MEHMET ZEYREK
BELDE
157
GÜMÜŞHANE
KELKİT
SÖĞÜTLÜ
SELİM KOÇ
BELDE
158
KÜTAHYA
SİMAV
DEMİRCİ (YEŞİLKENT)
KEMAL BORAL
BELDE
159
NEVŞEHİR
MERKEZ
GÖRE
MEHMET FİDAN
BELDE
160
NEVŞEHİR
MERKEZ
SULUSARAY
KAZIM DUMAN
BELDE
161
NEVŞEHİR
ACIGÖL
KARAPINAR
AHMET DURAN BİLADA
BELDE
162
NEVŞEHİR
MERKEZ
NAR
SERKAN ODUNCU
BELDE
163
NEVŞEHİR
ACIGÖL
TATLARIN
ERCAN SELVİ
BELDE
164
NEVŞEHİR
ÜRGÜP
ORTAHİSAR
İSMAİL GENÇ
BELDE
165
NİĞDE
MERKEZ
EDİKLİ
AHMET MUSALLİ
BELDE
166
NİĞDE
MERKEZ
GÜMÜŞLER
BAYRAM UZUN
BELDE
167
NİĞDE
MERKEZ
YILDIZTEPE (İNLİ)
MUSTAFA ŞENOL
BELDE
168
NİĞDE
BOR
ÇUKURKUYU
AHMET HALİSDEMİR
BELDE
169
RİZE
MERKEZ
KENDİRLİ
ABDULKADİR ÖZ
BELDE
170
RİZE
MERKEZ
MURADİYE
MEHMET KAZDAL
BELDE
171
RİZE
ÇAYELİ
BÜYÜKKÖY
İSMAİL HAKKI KAHVECİ
BELDE
172
RİZE
ÇAYELİ
MADENLİ
MUSTAFA TÜYHLOĞLU
BELDE
173
RİZE
MERKEZ
SALARHA (ÇAYKENT)
HALİL İBRAHİM YAĞCI
BELDE
174
TOKAT
NİKSAR
GÖKÇELİ
ATANUR ACAR
BELDE
175
UŞAK
BANAZ
KIZILCASÖĞÜT
SERHAT İHSAN TUNCAY
BELDE
176
UŞAK
EŞME
YELEĞEN
TOLGA SÜLEYMAN UZUN
BELDE
177
UŞAK
SİVASLI
PINARBAŞI
KUTRET ŞAKAR
BELDE
178
UŞAK
SİVASLI
SELÇİKLER
İHSAN SENKOŞ
BELDE
179
UŞAK
SİVASLI
TATAR
RAMAZAN GÜN
BELDE
180
YOZGAT
SORGUN
ÇİĞDEMLİ
AHMET SUNGUR
BELDE
181
YOZGAT
SORGUN
YENİYER
OSMAN ÇETİNTAŞ
BELDE
182
AKSARAY
MERKEZ
YEŞİLOVA
VEYİS BAYSAL
BELDE
183
AKSARAY
ESKİL
EŞMEKAYA
İSMAİL HAKKI GÜNEŞ
BELDE
184
AKSARAY
GÜLAĞAÇ
GÜLPINAR
NİZAMETTİN UĞUR
BELDE
185
KARAMAN
ERMENEK
KAZANCI
MUSTAFA KEKLİK
BELDE
186
KARAMAN
MERKEZ
AKÇAŞEHİR
SÜLEYMAN KELEŞ
BELDE
187
KARAMAN
MERKEZ
SUDURAĞI
ALİ KARABULUT
BELDE
188
ŞIRNAK
MERKEZ
KUMÇATI
RAMAZAN KUAS
BELDE
189
ŞIRNAK
SİLOPİ
BAŞVERİMLİ
ORHAN GÖZLEK
BELDE
190
IĞDIR
MERKEZ
HALFELİ
TERLAN KALMAZ
BELDE
191
IĞDIR
MERKEZ
HOŞHABER
FAİK TAYLAY
BELDE
192
YALOVA
ALTINOVA
TAVŞANLI
LOKMAN AKTAŞ
BELDE
193
YALOVA
ÇINARCIK
ESENKÖY
MEHMET TEMEL
BELDE
194
OSMANİYE
MERKEZ
CEVDETİYE
İBRAHİM GÖK
BELDE
195
OSMANİYE
DÜZİÇİ
ATALAN
SÜLEYMAN YILDIRIM
BELDE
196
OSMANİYE
DÜZİÇİ
BÖCEKLİ
KEMALETTİN GEÇİT
BELDE
197
OSMANİYE
DÜZİÇİ
ELLEK
KAMİL GÖKÇE
BELDE
198
OSMANİYE
DÜZİÇİ
YARBAŞI
NADİR DORUK
BELDE
199
OSMANİYE
SUMBAS
MEHMETLİ
SÜLEYMAN TOPBAŞ
BELDE
200
OSMANİYE
TOPRAKKALE
TÜYSÜZ
VELİ FİDAN
BELDE
Yorumları Göster
Yorumları Gizle