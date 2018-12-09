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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.12.2018 - 18:27, Son Güncelleme:

Son dakika... MHP, 152 belediye başkan adayını açıkladı

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Son dakika... MHP, 152 belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı. 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı.

İşte o adaylar:

Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar İL Fatih ÇETİNKAYA 

Aksaray Merkez Aksaray İL Sefer ALKAN 

Amasya Merkez Amasya İL Mehmet SARI 

Bayburt Merkez Bayburt İL Hükmü PEKMEZCİ 

Bilecik Merkez Bilecik İL Akın ATAKAN 

Bingöl Merkez Bingöl İL Mehmet Ziya BUYANKARA 

Bitlis Merkez Bitlis İL Mehmet YILMAZ 

Edirne Merkez Edirne İL Recep KOZAN 

Gümüşhane Merkez Gümüşhane İL Sabri VARAN 

Iğdır Merkez Iğdır İL İsa Yaşar TEZEL 

Yalova Merkez Yalova İL Murat ASLANHAN 

Yozgat Merkez Yozgat İL Mehmet ERDEMİR 

Adıyaman Besni Çakırhüyük BELDE Miktat ÇETİN 

Afyonkarahisar Çay Çay İLÇE Hüseyin ÇAĞRI 

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç BELDE Adem BULUT 

Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan BELDE Ömer ŞAHİN 

Afyonkarahisar Kızılören Kızılören İLÇE Alİ EROL 

Afyonkarahisar Merkez Çıkrık BELDE Lokman ÇETİNAKTI 

Afyonkarahisar Merkez Fethibey BELDE Mustafa ÖZDEMİR 

Afyonkarahisar Merkez Işıklar BELDE Erol ÖZAĞIL 

Aksaray Güzelyurt Ihlara BELDE İsmail YILMAZ 

Aksaray Güzelyurt Selime BELDE Turgut YAYATAN 

Aksaray Merkez Topakkaya BELDE Harun OFLAZ 

Aksaray Merkez Yenikent BELDE Mehmet Emin YUMUŞAK 

Ardahan Göle Göle İLÇE İbiş UYMAZ 

Ardahan Göle Köprülü BELDE Farız TAŞDEMİR 

Bartın Merkez Hasankadı BELDE Şeref İMİROĞLU 

Bartın Merkez Kozcağız BELDE Savaş BUYURMAN 

Bartın Ulus Kumluca BELDE İsmail CAN 

Bayburt Demirözü Gökçedere BELDE Yavuz BAKIR 

Bilecik Bozüyük Bozüyük İLÇE Oğuz SERTLER 

Bilecik Merkez Vezirhan BELDE Hüseyin OCAK 

Bilecik Söğüt Söğüt İLÇE İsmet SEVER 

Bingöl Kiğı Kiğı İLÇE Nazif HASSOYLU 

Bingöl Yayladere Yayladere İLÇE Mehmet DURANSEL 

Bingöl Yedisu Yedisu İLÇE Ömer İSEN 

Bitlis Adilcevaz Adilcevaz İLÇE Ceyhan BATAR 

Bitlis Tatvan Tatvan İLÇE Abdulkerim AKAY 

Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık İLÇE Ersin ERCAN 

Bolu Merkez Karacasu BELDE Halit BELEN 

Bolu Yeniçağa Yeniçağa İLÇE Zeki Mustafa EGECİ 

Burdur Karamanlı Karamanlı İLÇE Filiz ŞENER TÜRKOĞLU 

Burdur Yeşilova Yeşilova İLÇE Ömer ATASOY 

Çanakkale Çan Terzialan BELDE Arif YUMUŞAK 

Çanakkale Gelibolu Gelibolu İLÇE Mehmet ELİGÜL 

Çankırı Eldivan Eldivan İLÇE Nusrettin GÖKÇER 

Çankırı Kızılırmak Kızılırmak İLÇE Bahattin GÜLER 

Çankırı Şabanözü Şabanözü İLÇE Mustafa KARAKAYA 

Düzce Çilimli Çilimli İLÇE Ömer DEMİRTAŞ 

Düzce Yığılca Yığılca İLÇE Rasim ÇAM 

Edirne Havsa Havsa İLÇE Tefik ALTIPARMAK 

Edirne Lalapaşa Lalapaşa İLÇE Mehmet Vedat KUŞOĞLU 

Edirne Meriç Küplü BELDE Ali TÜKEL 

Edirne Süloğlu Süloğlu İLÇE Aydemir ARSLAN 

Edirne Uzunköprü Uzunköprü İLÇE Şahin ŞENGÜL 

Edirne Uzunköprü Kırcasalih BELDE Kenan HELEMAN 

Elazığ Ağın Ağın İLÇE Ali USLU 

Elazığ Palu Beyhan BELDE Bayram ÖZTÜRK 

Erzincan Merkez Yaylabaşı BELDE Şefik TAŞKIRAN 

Erzincan Çayırlı Çayırlı İLÇE Oktay EFE 

Erzincan Otlukbeli Otlukbeli İLÇE Yusuf TEKTAŞ 

Erzincan Tercan Çadırkaya BELDE Sait DURGUN 

Erzincan Tercan Kargın BELDE Yunus TÜRKMEN 

Erzincan Tercan Mercan BELDE Bayram BİLİCİ 

Giresun Merkez Duroğlu BELDE Halil ÇETİN 

Gümüşhane Kelkit Öbektaş BELDE Yemen DEMİR 

Gümüşhane Köse Köse İLÇE Turgay KESLER 

Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy BELDE Çetin Rıza TANIŞ 

Gümüşhane Şiran Şiran İLÇE Mutlu ÖZEL 

Gümüşhane Şiran Yeşilbük BELDE Sezai DOĞAN 

Gümüşhane Torul Torul İLÇE Evren Evrim ÖZDEMİR 

Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI 

Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR 

Isparta Eğirdir Sarıidris BELDE Ramazan PALA 

Isparta Merkez Kuleönü BELDE Sezayi ÇAKIR 

Isparta Merkez Savköy BELDE Mustafa AVŞAR 

Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç İLÇE Sefa ARIKAN 

Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar BELDE Halil TOPRAK 

Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar BELDE Memiş KAYNAK 

Isparta Yalvaç Yalvaç İLÇE Halil Hilmi TÜTÜNCÜ 

Karabük Yenice Yortan BELDE Ali ŞIK 

Kastamonu İhsangazi İhsangazi İLÇE Hayati SAĞLIK 

Kırıkkale Delice Delice İLÇE Soner MAZILIGÜNEY 

Kırıkkale Keskin Keskin İLÇE Mustafa Alp SÜLSİPİROĞLU 

Kırıkkale Merkez Hacılar BELDE Mehmet KOYUNCU 

Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz BELDE Birol ÖZBAY 

Kırklareli Vize Çakıllı BELDE Mehmet BAYRAM 

Kırşehir Çiçekdağı Köseli BELDE Bekir YILMAZ 

Kırşehir Kaman Kurancılı BELDE Erdoğan TEKELİ 

Kırşehir Merkez Özbağ BELDE Rasim ARAZAY 

Kütahya Altıntaş Altıntaş İLÇE Mehmet AKBUNAR 

Kütahya Aslanapa Aslanapa İLÇE Gökhan GÜREL 

Kütahya Domaniç Çukurca BELDE İlyas TOSUN 

Kütahya Gediz Gediz İLÇE Mehmet OYAN 

Kütahya Gediz Gökler BELDE Yüksel ARIK 

Kütahya Gediz Yenikent BELDE Mehmet KARACA 

Kütahya Merkez Seyitömer BELDE Halil ÖZTÜRK 

Kütahya Simav Çitgöl BELDE Yüksel ÜNAL 

Nevşehir Avanos Avanos İLÇE Mustafa Kenan SARITAŞ 

Nevşehir Merkez Göreme BELDE Ömer EREN 

Nevşehir Merkez Kaymaklı BELDE Harun ÇEKİÇ 

Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük BELDE Burhanettin KARAKETİR 

Nevşehir Kozaklı Kozaklı İLÇE Celalettin GÜVEN 

Nevşehir Merkez Uçhisar BELDE Ali KARASLAN 

Niğde Bor Bahçeli BELDE Bülent GÖZÜPEK 

Niğde Çiftlik Çiftlik İLÇE Fazlı KOÇ 

Niğde Çiftlik Azatlı BELDE Rasim AYDIN 

Niğde Çiftlik Bozköy BELDE Kemal BEŞER 

Niğde Çiftlik Divarlı BELDE Mustafa BALCAN 

Niğde Merkez Aktaş BELDE Erdoğan ŞEVENK 

Niğde Merkez Alay BELDE Hacı Mehmet VAROL 

Niğde Merkez Bağlama BELDE Murat KARAKUZU 

Niğde Merkez Hacıabdullah BELDE Recep DOĞMUŞ 

Niğde Merkez Karaatlı BELDE Faik OKUMUŞ 

Niğde Merkez Kiledere BELDE İsmet EVLENDİ 

Niğde Merkez Konaklı BELDE Maksut ÖZÇELİK 

Niğde Merkez Orhanlı BELDE Şükrü ÖZDEMİR 

Niğde Ulukışla Ulukışla İLÇE Ali ÜNKESEN 

Rize Derepazarı Derepazarı İLÇE Selim METİN 

Rize Hemşin Hemşin İLÇE Muhammet SAĞLAM 

Rize İkizdere İkizdere İLÇE Hakan KARAGÖZ 

Rize İyidere İyidere İLÇE Osman METE 

Sivas Doğanşar Doğanşar İLÇE Halil BALIK 

Sivas Gemerek Gemerek İLÇE Yurt KOÇ 

Sivas Gemerek Sızır BELDE Ali TAMER 

Sivas Gölova Gölova İLÇE Halil ÖNGE 

Sivas Gürün Gürün İLÇE Nami ÇİFTÇİ 

Sivas Hafik Hafik İLÇE Selahattin ÇUHADAROĞLU 

Sivas Kangal Kangal İLÇE Eren Derviş AKPINAR 

Sivas Koyulhisar Koyulhisar İLÇE Osman EPSİLELİ 

Tokat Erbaa Gökal BELDE Osman AKBULUT 

Tokat Erbaa Karayaka BELDE Sebahattin ŞENEL 

Tokat Niksar Serenli BELDE Nurettin KELEŞ 

Tokat Pazar İLÇE Oğuz KELEŞ 

Tokat Reşadiye Bereketli BELDE Necaattin ŞAHİN 

Tokat Reşadiye Bozçalı BELDE Bolhan DURMUŞ 

Tokat Reşadiye Cimitekke BELDE Erol AYDIN 

Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt İLÇE Muhsin YILMAZ 

Tokat Zile Zile İLÇE Ali ÖZGAN 

Yalova Armutlu Armutlu İLÇE Mustafa TOKAT 

Yalova Çınarcık Teşvikiye BELDE Mustafa NURTEN 

Yalova Merkez Kadıköy BELDE Muhsin GÜRKAL 

Yozgat Aydıncık Aydıncık İLÇE Selahattin ÖZDEMİİR 

Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan İLÇE İbrahim TAMER 

Yozgat Çandır İLÇE Mehmet Emin MURAT 

Yozgat Çayıralan Çayıralan İLÇE Kıyasi BAŞGÜL 

Yozgat Kadışehri Kadışehri İLÇE Mustafa DOĞRU 

Yozgat Saraykent Ozan BELDE Mustafa CANSEVER 

Yozgat Sarıkaya Sarıkaya İLÇE Ömer AÇIKEL 

Yozgat Aydıncık Baydiğin BELDE Ünal KARACA 

Yozgat Boğazlıyan Sırçalı BELDE Erhan TANIŞ 

Yozgat Sorgun Gülşehri BELDE Aziz KAYA 

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