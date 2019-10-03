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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Son dakika: MGM'den hava durumu için 8 derece uyarısı!

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Son dakika: MGM'den hava durumu için 8 derece uyarısı!

En son hava durumu tahminlerini kamuoyu ile paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu için kritik bir uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarının 8 derece birden düşeceği bilgisini aktaran MGM, cuma günü için ise yağış uyarısında bulundu. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel hava durumu bilgileri ve hafta sonu meydana gelecek hava sıcaklıkları hakkında detaylı bilgiler

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği son günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çok önemli bir uyarı geldi. Sıcaklıkların ciddi oranda düşeceğini aktaran MGM, batı ve kuzey kesimlerinde yağışlı havanın etkisini arttıracağını tahminlerine ekledi. İşte, 3 Ekim Perşembe gününe dair güncel hava durumu bilgileri ve hafta sonu için sıcaklık haritası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde sıcaklığın gün içerisinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

Son dakika: MGMden hava durumu için 8 derece uyarısı

Son dakika: MGMden hava durumu için 8 derece uyarısı

MARMARA HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Tekirdağ çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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