O noktalara mevsimin ilk karı düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriO noktalara mevsimin ilk karı düştü
GeriGündem O noktalara mevsimin ilk karı düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-AA-İHA
01.12.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

O noktalara mevsimin ilk karı düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
O noktalara mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi, Düzce'deki yaylalar ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor. Sivas-Tokat karayolunun Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan yağış ulaşımda aksamalara neden olurken Bolu'da da Yedigöller Milli Parkı’na giden yol trafiğe kapatıldı. Yağışın etkili olduğu noktalarda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli gitmeleri için uyardı. Ilgaz'da Tır sürücülerinin bazıları, ekiplerin yolu açması için araçlarını yol kenarında bekletiyor.

KARTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

ABANT'TA KAR YAĞIŞI

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da kar yağışı başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek tabiat parkına gelenler, kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

O noktalara mevsimin ilk karı düştü

Tabiat parkının girişinde görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar, bölgede beyaz örtü oluşturdu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde ise zaman zaman sis ve sağanak etkili oluyor.

Kara yolları ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor. 

O noktalara mevsimin ilk karı düştü

ILGAZ'DA DA ETKİLİ

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2 bin 500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel görüntüler oluşturdu.

Kayak merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Ailesiyle birlikte kayak tesisini gezen Caner Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Ilgaz'a geldiklerini söyledi.
Kar yağışıyla tesisin de faaliyete girmesini beklediklerini anlatan Güler, "Buraya gelenlerin kış lastiklerini takması gerekiyor. Bence kar yağışı tam zamanında gerçekleşti. Ortam çok güzel. Herkesi Ilgaz'a bekliyoruz." diye konuştu.

Çocuklar da kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

YOL KENARINDA BEKLETİLİYOR

Öte yandan 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni kullanmaları yasak olan tırlar, Ilgaz Dağı'nda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Tır sürücülerinin bazıları, ekiplerin yolu açması için araçlarını yol kenarında bekletiyor.

Yolda kalan tır sürücüsü Efendi Satılmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, karın aniden bastırdığını söyledi.

Kar yağışı beklemediklerini ifade eden Satılmış, "Tırın boş olması nedeniyle çıkamadık. Yol kapanmadı ama büyük araçlar çıkamıyor, küçük araçlar çıkıyor. Karayollarını aradım, onların gelmesini bekliyorum. Taşköprü ilçesine mazot bıraktık, Kırıkkale'ye dönüş yapıyorduk. Tünel yasak olduğu için burayı kullanmak zorundayız." diye konuştu.

Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

BOLU’da yüksek kesimler, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya’ya çıkan vatandaşlar kartopu oynadı. Kar yağışı nedeniyle Yedigöller Milli Parkı’na giden yol trafiğe kapatıldı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartalkaya’ya kar yağdı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı Kartalkaya’ya yakın yaylalarda ve köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bazı bölge sakinleri, Kartalkaya’ya çıkıp kartopu oynadı.

O noktalara mevsimin ilk karı düştü

Ailesiyle birlikte kar yağışının tadını çıkarmak için Kartalkayaya gelen İsmail Ay, "Şu an sessiz ve sakin. Kafa dinlemeye geldik. Biz gelirken etkilenmedik, ama yollarda kalanlar vardı. Kartalkayaya gelmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

YEDİGÖLLER YOLU KAPATILDI

Kar yağışı ayrıca Yedigöller Milli Parkı’nda da etkili oldu. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle milli parka gidiş yasaklandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gün sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları çıkış yönünde trafiğe kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

SALDA’YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

BURDUR’un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı.

O noktalara mevsimin ilk karı düştü

Burdur merkeze 77, Salda Gölü’ne 17 km uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 1840 rakımlı kayak merkezi beyaza büründü. Ancak kar kalınlığı kayak yapacak kalınlığa ulaşmadı. İşletmecileri kar yağışının devam etmesi halinde tesisin 2- 3 hafta içinde açılabileceğini söyledi.

10 SANTİMETREYİ BULDU

KARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren yağmurÿdevam ederken, yüksek kesimlerde ise yağış kara dönüştü. Kentin kuş bakışı izlenebildiği 1200 metre yükseklikteki Sarı Çiçek Yaylası da beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Yaylaya araçları ile ulaşanlar doğal güzelliklerin hakim olduğu bölgede kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı, bol bol da fotoğraf çekildi. Kar üzerinde yürüyenler doğayla iç içe bir gün geçirdi.

O noktalara mevsimin ilk karı düştü

ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIM AKSADI

Sivas-Tokat karayolunun Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bölgede öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekince araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Özellikle çekici ve kamyonların kayması nedeniyle bazı bölgelerde yolun tek şeridinden ulaşım sağlandı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

ALACABEL UYARISI

ANTALYA’nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisine, mevsimin ilk karı düştü. Trafik ekipleri, Antalya- Konya yolunda sürücüleri dikkatli gitmeleri için uyardı.

Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 17.00’de kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi, beyaza büründü. Yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.ÿ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle