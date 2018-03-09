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    Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 21:54 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı ile 19 Mart'ta görüşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu Zeit Online sitesinde yer alan mülakatında, ABD Kongresi'ndeki senatörlerin Türkiye'ye yaptırım konusunu tartıştıkları yönündeki soruya ise 'Türkiye, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki gösterir. Buna yanıt veririz. ABD bizi tehdit etmemeli' yanıtını verdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman basınından Zeit Online'a verdiği mülakatta gündeme dair soruları yanıtladı.

    Zeit Online'nın, 'YPG, ABD tarafından da destekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı haftalar öncesinde, YPG’liler ve ABD’li askerlerin konuşlandığı Münbiç’e saldırmaktan söz etmişti' sorusuna, şu yanıtı verdi: 'Evet, Münbiç tarafından da saldırıya uğradık. Fakat bu saldırı sona erdi. Şimdi Amerikalılarla, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. Bunun için çalışma grupları kurduk.

    19 Mart’ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşeceğim. ABD’nin terör örgütlerine destek vermekten vazgeçeceğini ümit ediyoruz. Bunlar ülkenin yüzde 25’ini kontrol altında tutuyor, fakat şehirlerde yaşayan halkın çoğunluğu Arap’tır. Örneğin Rakka. Bu kenti kim kontrol ediyor? YPG. YPG’nin sürdüğü 350.000 civarında Suriyeli Kürt, Türkiye’de yaşıyor.'  

    'ABD BİZİ TEHDİT ETMEMELİ'
    Alman yayın organının, 'ABD Kongresi’nde senatörler, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını tartışıyorlar. Bu yönde bir karara nasıl karşılık verirdiniz?' şeklindeki sorusunu ise Çavuşoğlu şu sözlerle cevapladı: 'Elbette ABD’nin bunu yapmamasını tercih ederiz. Ancak ABD, Türkiye’yi yaptırımlarla cezalandırmak istiyorsa, Türkiye, Rusya veya diğer ülkelerden farklı bir tepki gösterir. Buna yanıt veririz. ABD bizi tehdit etmemeli.

    Biz NATO müttefikiyiz. ABD, birçok ülkeye yönelik tehditte bulunarak, bu veya şu ülkede doğalgaz alma diyor. Böyle olmaz. Güçlü olmak haklı olmak değildir.' 

     

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    Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu , ABD , ALMANYA , gündem
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