Son dakika! Metrobüste yangın...
Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuların dumanların yükselmesiyle hemen indiği metrobüsteki yangına müdahale edildi.
ESENYURT Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.
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