Son dakika…. Metrobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı...
Metrobüste cinsel tacize uğrayan kadın, tacizcisini ifşa etti. Kadının çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen polis, sapığı gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre olay dün 17.00 sıralarında Avcılar'a giden metrobüste yaşandı. Metrobüste bir şahsın cinsel tacizine uğrayan kadın, çılgına döndü. Sapığa tepki gösteren ve otobüstekilerin yardımı ile aşağı indiren kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Cinsel tacize maruz kalan kadının çektiği videoda tacizcisine “Biz değil, siz utanacaksınız” dediği görüldü.
Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüler üzerine harekete geçen polis, Fatih Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.
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