Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü
Sanatçı Metin Akpınar, bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle polis eşliğinde adliyeye getirildi. Öte yandan sanatçı Müjdat Gezen'in de polis eşiliğinde adliyeye götürüldüğü öğrenildi.
"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil polis aracına binerek Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
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