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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul (DHA)
22.02.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den yeni açıklama: İstanbul'da 3-8 cm kar örtüsü bekleniyor

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Son dakika... Meteoroloji'den yeni açıklama: İstanbul'da 3-8 cm kar örtüsü bekleniyor

Kar ve soğuk uyarısında bulunan Meteoroloji yeni uyarısında İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğle saatlerinde yapılan açıklamada hafta sonu soğuk ve kar beklendiğini kaydedilmişti. Meteoroloji'den yeni bir açıklama yapıldı. Yeni açıklamada kar yağışının özellikle Marmara'nın batısında kuvvetli olacağı belirtildi.

"YER YER KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Açıklama şu bilgilere yer verildi:
"Yarın cumartesi Marmara’da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli’nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne’nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor"

"3-8 CM KAR ÖRTÜSÜ BEKLENMEKTEDİR"

"İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakasının batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklenmektedir.

"BUZLANMA, TİPİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

"Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji duyurdu: Soğuk ve kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: Soğuk ve kar geliyor
Meteorolojiden Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
 

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