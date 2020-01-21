Son dakika: Meteorolojiâ€™den uyarÄ±lar peÅŸ peÅŸe geldi Ä°stanbulâ€™da kar kÃ¼reme araÃ§larÄ± yollardaâ€¦

Marmara BÃ¶lgesi'nin doÄŸusu ile Ä°stanbul'da yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor. Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede sÄ±caklÄ±klarda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bÃ¶lgenin doÄŸusu (Yalova, Kocaeli ve Sakarya Ã§evreleri) ile Ä°stanbul'da yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

RÃ¼zgar ise kuzey ve kuzeybatÄ± (karayel) yÃ¶nlerden orta kuvvette esecek.Â Â Â Â Â



Ä°STANBUL'DA KAR KÃœREME ARAÃ‡LARI YOLLARA Ã‡IKTI

YapÄ±lan son uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan kent genelinde Ã¶zellikle yÃ¼ksek kesimlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± dÃ¼n akÅŸam etkisini gÃ¶sterirken yollarda olumsuzluk yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in kar kÃ¼reme araÃ§larÄ± yollara Ã§Ä±ktÄ±.

Meteoroloji tarafÄ±ndan Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok ÅŸehirde "kar yaÄŸabilir" uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¼n gÃ¼ndÃ¼z Silivri bÃ¶lgesinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini gÃ¶sterdi. AkÅŸam saatlerinde ise Ä°stanbul Anadolu yakasÄ±nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± vardÄ±. Sabah saatlerinde BeylikdÃ¼zÃ¼ E-5 karayolu ve Ã§evresinde belediyeye ait kar kÃ¼reme araÃ§larÄ± yollara Ã§Ä±ktÄ±. OlasÄ± bir kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yollarÄ±n kapanmamasÄ± iÃ§in solÃ¼syon ve tuzlama Ã¶zelliÄŸi de bulunan kar kÃ¼reme araÃ§larÄ±nÄ±n yol kenarlarÄ±nda hazÄ±r bekletildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



METEOROLOJÄ° UYARDI, DÄ°KKAT!



YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, yurdun genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu, Ä°Ã§ Anadolu'nun gÃ¼neyi ve Karadeniz BÃ¶lgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, HakkÃ¢ri ve ÅžÄ±rnak Ã§evrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. KÄ±yÄ± kesimlerde yaÄŸmur ve saÄŸanak, Marmara bÃ¶lgesi ile iÃ§ kesimlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ± kesimlerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle kuzeyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri ile Malatya ve AdÄ±yaman Ã§evrelerinde kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: Ã‡ok bulutlu 3

Ä°stanbul: Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, yÃ¼ksek kesimleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu 5

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± bulutlu 9

Adana: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 15

Antalya: ParÃ§alÄ± bulutlu 17

Samsun: Ã‡ok bulutlu, yaÄŸmurlu 7

Trabzon: Ã‡ok bulutlu, yaÄŸmurlu 8

Erzurum: Ã‡ok bulutlu eksi (-) 5

DiyarbakÄ±r: Ã‡ok bulutlu 10