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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.01.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu saatlere dikkat...

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Son dakika: Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu saatlere dikkat...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. YAğışların İstanbul ve Ankara'da özellikle öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, Antalya'nın doğusunun yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 11 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 15 
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 12 
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15 
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 15 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17 
Trabzon: Parçalı bulutlu 16 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Son dakika: Meteorolojiden uyarı geldi Bu saatlere dikkat...


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