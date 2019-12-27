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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 13:10,Son Güncelleme:/

Son dakika... Meteoroloji'den uyarı geldi

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Son dakika... Meteoroloji'den uyarı geldi

Yurt genelinde yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda yarın yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

 

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